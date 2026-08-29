Gần 10.000 tỷ đồng nâng cấp nhà ga T1 sân bay Đà Nẵng

Hai dự án hướng tới nâng cao năng lực khai thác, chất lượng phục vụ hành khách và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hàng không, du lịch, giao thương của Đà Nẵng trong giai đoạn tới.

Khởi động dự án cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1.

Dự án Cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1 có tổng mức đầu tư hơn 9.936 tỷ đồng sẽ nâng tổng công suất khai thác lên 14 triệu hành khách/năm, trong đó khoảng 10 triệu hành khách quốc nội. Dự án định hướng phát triển hạ tầng đồng bộ theo tiêu chuẩn “Cảng hàng không hiện đại - thông minh - thân thiện”.

Bên cạnh hạng mục mở rộng nhà ga, dự án được đầu tư đồng bộ các công trình phụ trợ gồm: Cải tạo cầu cạn; xây dựng nhà kỹ thuật; xây dựng nhà để xe cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại; trạm xử lý nước thải, hệ thống thu gom rác thải; hệ thống điện chiếu sáng trong và ngoài nhà ga…

Theo kế hoạch, dự án dự kiến khởi công tháng 8/2027, phần mở rộng nhà ga dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác tháng 1/2029; toàn bộ phần cải tạo nhà ga hiện hữu dự kiến hoàn thành tháng 8/2029.

Dự án Mở rộng sân đỗ máy bay giai đoạn 1 hiện đang được hoàn thiện các thủ tục để triển khai, dự kiến bổ sung 6 vị trí đỗ máy bay Code C, góp phần đáp ứng nhu cầu khai thác ngày càng tăng.

Dự án Cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1 có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Ảnh: Thanh Hiền.

Dịp này, dịch vụ thông tin chuyến bay trên ứng dụng Danang Smart City cũng đã chính thức triển khai trên cơ sở kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu sân bay AODB của Cảng HKQT Đà Nẵng với nền tảng đô thị thông minh của thành phố, giúp người dân và du khách thuận tiện tra cứu, cập nhật thông tin chuyến bay trên một nền tảng số thống nhất.

Ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - cho hay, Đà Nẵng đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực, giữ vai trò đầu tàu kết nối giao thương, du lịch và hạ tầng kỹ thuật. Trong tiến trình đó, hạ tầng giao thông hàng không đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng là cửa ngõ hàng không huyết mạch, đóng góp lớn vào sự bứt phá phát triển kinh tế - xã hội thành phố. “Tuy nhiên, cùng với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của lượng khách du lịch và giao thương, việc nâng cấp, mở rộng hạ tầng sân bay để nâng cao năng lực khai thác và chất lượng phục vụ hành khách là đòi hỏi rất cấp thiết”, ông Nam nhìn nhận.

Lãnh đạo thành phố đánh giá cao sự quyết liệt của ACV khi dành nguồn lực đầu tư Dự án Cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1 và Dự án Mở rộng sân đỗ máy bay - giai đoạn 1. Cùng với đó là việc số hóa trải nghiệm hành khách thông qua dịch vụ thông tin chuyến bay trên ứng dụng Danang Smart City.

Theo ông Nam, việc kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu sân bay với nền tảng đô thị thông minh của thành phố là minh chứng rõ nét cho định hướng chuyển đổi số toàn diện của Đà Nẵng. Điều này giúp người dân, du khách thuận tiện tra cứu thông tin chuyến bay trên một nền tảng thống nhất, đồng thời tạo tiền đề kết nối dữ liệu giữa sân bay và đô thị để phát triển các dịch vụ số thông minh trong tương lai.