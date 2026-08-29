Tập đoàn Sơn Hải được giao làm đoạn tuyến cao tốc hơn 18km thuộc tuyến đường lớn nhất Đông Nam Bộ, vốn đầu tư hơn 5.200 tỷ đồng

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Ngày 29/8, TP.HCM đồng loạt khởi công và khánh thành 11 dự án hạ tầng trọng điểm chào mừng 81 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 -2/9/2026).

Trong đó, dự án thành phần 2-1 đoạn từ ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu Đức 4 thuộc dự án trọng điểm quốc gia Vành đai 4 cũng khởi công dịp này.

Theo đó, dự án thành phần 2-1 có tổng mức đầu tư khoảng 5.247 tỷ đồng. Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng BOT, sử dụng 100% vốn của nhà đầu tư và được UBND TP.HCM phê duyệt vào tháng 8/2026. Tập đoàn Sơn Hải là nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án.

Dự án có chiều dài khoảng 18,25 km, quy mô phân kỳ 4 làn xe cao tốc, tăng cường kết nối vùng, kết nối các trung tâm kinh tế, công nghiệp, văn hóa với sân bay, cảng biển quốc tế; dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2029.

Thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến 21 năm, thời hạn hợp đồng dự án 23 năm 3 tháng.

Còn toàn tuyến Vành đai 4 TP.HCM có tổng chiều dài khoảng 207 km, đi qua TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Trong đó, khoảng 47 km qua Bình Dương cũ là dự án riêng đã khởi công. Phần còn lại dài hơn 159 km, được Quốc hội thông qua chủ trương hồi tháng 6/2025 với tổng mức đầu tư hơn 120.400 tỷ đồng . Theo nghị quyết của Quốc hội, dự án được hoàn thành đưa vào vận hành, khai thác trong năm 2029.

Tuyến được chia làm 10 dự án thành phần, gồm 2 nhóm giải phóng mặt bằng, đường gom dân sinh (đầu tư công) và tuyến chính cao tốc theo hợp đồng BOT.

Vành đai 4 TP.HCM hiện là tuyến đường có quy mô đầu tư lớn nhất Đông Nam Bộ. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường được kỳ vọng tạo sức lan tỏa, phát triển kinh tế - xã hội không chỉ cho TP.HCM mà còn cả khu vực; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.