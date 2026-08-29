‏Chuyên gia "mách nước" tọa độ sinh lời kép tại Nam trung tâm Đà Nẵng‏

‏Anh Trần Hoàng Nam (phường Hòa Hưng, TP.HCM):‏ ‏ Tôi đang có một khoản tiền nhàn rỗi và dự định đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng. Hiện tại, tôi quan tâm khu vực Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn vì hạ tầng đô thị nơi đây đang phát triển nhanh và dân cư ngày càng đông đúc. Xin chuyên gia tư vấn giúp tôi nên chọn loại tài sản đầu tư nào để vừa khai thác tốt dòng tiền, vừa đảm bảo giá trị gia tăng bền vững. Xin cảm ơn!‏

‏Ông Đoàn Thái Vinh - Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Nhật Khang tại Đà Nẵng tư vấn:‏

‏Lựa chọn ‏Đà Nẵng‏ ‏của bạn là một quyết định đầu tư hợp lý trong thời điểm hiện tại. Đặc biệt, khu vực phía Nam trung tâm - với tâm điểm là các phường Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn - đang nổi lên như một tọa độ an cư lý tưởng với quy hoạch bài bản, đường sá thông thoáng, lại được bao bọc bởi những dòng sông và công viên ven sông tạo nên không gian rất sinh thái, trong lành.‏

‏Thứ nhất, nhờ được đầu tư bài bản về hạ tầng giao thông, khoảng cách giữa phía Nam và vùng lõi thành phố giờ đây đã được rút ngắn, chỉ cách nhau một cây cầu. Bên cạnh đó, tốc độ xây dựng nhà ở cùng tỷ lệ lấp đầy dân cư tại khu vực này cũng đang thuộc nhóm dẫn đầu thành phố. Chưa kể, sự góp mặt của mạng lưới tiện ích chuẩn quốc tế trong tương lai, điển hình như hệ thống trường liên cấp Edison Schools (khai giảng năm 2028), dự án trung tâm thương mại Aeon Mall hay hơn 50 ha công viên Hype Park ven sông hiện hữu sẽ góp phần nâng tầm chất lượng sống, biến phía Nam trung tâm thành không gian đáng sống của dòng cư dân mới.‏

‏Hiện tại, khu Nam trung tâm không chỉ thu hút người dân nội đô muốn tìm nơi ở mới văn minh mà còn là đích đến của người Quảng Nam (cũ). Dữ liệu từ các phòng công chứng sau đợt sáp nhập cho thấy, tỷ lệ khách hàng từ Quảng Nam (cũ) thực hiện giao dịch bất động sản tại khu vực Hòa Xuân - Hòa Quý (cũ) đã tăng đến hơn 70%. Song song, với vị trí gần biển, các khu nghỉ dưỡng và trụ sở của nhiều doanh nghiệp nước ngoài, khu vực Hòa Xuân, Hòa Quý đang quy tụ đông đảo chuyên gia, nhà quản lý quốc tế đến lưu trú. Thống kê từ văn phòng đăng ký đất đai ghi nhận tỷ lệ khách ngoại quốc thuê phòng tại tọa độ này chiếm đến hơn 40%.‏

‏Lượng khách du lịch đến Đà Nẵng tăng trưởng ấn tượng, tạo nguồn cầu lưu trú dồi dào cho khu vực phía Nam trung tâm. Ảnh: Ánh Dương. ‏

‏Sức hút thứ hai chính là sự tăng trưởng ấn tượng của tệp khách du lịch. Tính riêng 7 tháng đầu năm 2026, các cơ sở cung cấp dịch vụ lưu trú tại Đà Nẵng ước tính đã phục vụ hơn 12,1 triệu lượt người, tăng 24,8% so với cùng kỳ. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt hơn 6 triệu lượt, tương đương thậm chí nhỉnh hơn tệp khách nội địa.‏

‏Đặc biệt, Nam trung tâm thành phố luôn là trạm dừng chân được giới xê dịch ưa chuộng nhờ lợi thế gần biển, Ngũ Hành Sơn, giao điểm của các dòng sông: sông Hàn, Cẩm Lệ, Đô Tỏa, đồng thời kết nối thuận tiện đến phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn. Trong tương lai, sức nóng du lịch của tọa độ này được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng khi tuyến du lịch đường thủy nội địa cùng dự án "Dòng sông ánh sáng" chính thức đi vào hoạt động.‏

‏Nhờ đón nguồn cầu lưu trú ngắn hạn và dài hạn dồi dào, bên cạnh sản phẩm căn hộ đã chiếm sóng thị trường từ năm 2025 đến nay, khu vực này đang chứng kiến sự "lên ngôi" của hai loại hình bất động sản: shophouse khối đế và căn hộ penthouse tại chính các tổ hợp căn hộ. Trong đó, giỏ hàng thuộc ba tổ hợp Spana Tower, Cora Tower và ‏S-Light Tower‏ do Sun Group phát triển đang ghi nhận sự quan tâm lớn.‏

‏Các tổ hợp căn hộ của Sun Group tại Nam trung tâm Đà Nẵng đang thu hút giới đầu tư sành sỏi. Ảnh: Sun Property. ‏

‏Đối với shophouse khối đế, chính cộng đồng dân cư đông đúc trong tương lai là bệ phóng đảm bảo nguồn khách ổn định, giúp duy trì hoạt động giao thương bền vững. Nếu không tự vận hành, việc nhượng lại mặt bằng cho các thương hiệu lớn kinh doanh cũng mở ra dư địa sinh lời khả quan. Thực tế, mức giá cho thuê những căn shophouse của Sun Group ở Đà Nẵng dao động từ 35 - 100 triệu đồng/tháng.‏

‏Nếu S-Light Tower hưởng lợi từ quy hoạch cầu Bùi Tá Hán, Spana Tower nằm tại nút giao cầu Hòa Xuân đang được đầu tư mở rộng, nâng cấp, thì Cora Tower lại tọa lạc ngay tâm điểm đô thị sầm uất ‏Sun NeO City‏. Đây đều là những vị trí đắc địa, đón trọn dòng người qua lại. Đáng chú ý, quỹ căn khối đế tại ba tổ hợp trên chỉ có 150 căn, chiếm khoảng 5% tổng nguồn cung. Cộng hưởng cùng pháp lý sở hữu lâu dài, dòng sản phẩm này sở hữu giá trị tích sản bền vững, bắt nhịp với chu kỳ tăng trưởng của thị trường khu vực phía Nam.‏

‏Toạ lạc tại những "giao lộ vàng", shophouse khối đế mở ra cơ hội kinh doanh sinh lời hiệu quả. Ảnh minh hoạ: Sun Property. ‏

‏Trong khi đó, penthouse vốn là loại hình bất động sản mang tính "cá nhân hóa" cao với số lượng rất hữu hạn tại mỗi dự án. Được bố trí trên tầng cao nhất, dòng sản phẩm này mang đến tầm nhìn khoáng đạt, rất được tệp khách cao cấp ưa chuộng. Hơn nữa, nhờ sở hữu không gian rộng rãi tựa như biệt thự mặt đất nhưng lại tích hợp đầy đủ tiện ích của chung cư cao cấp, penthouse đáp ứng trọn vẹn yêu cầu lưu trú khắt khe từ giới trí thức, chuyên gia nước ngoài.‏

‏Với tiêu chuẩn bàn giao thô, chủ nhân tự do sáng tạo không gian sống, những căn penthouse tại đây sẽ nhắm tới nhóm khách thuê cao cấp ưa chuộng lối sống gần gũi thiên nhiên nhưng vẫn thuận tiện cho công việc, dễ dàng di chuyển đến lõi trung tâm thành phố, sân bay quốc tế hay bãi biển. Bên cạnh khả năng khai thác lưu trú, khối tài sản này còn duy trì đà tăng giá tốt nhờ tính khan hiếm với chỉ 132 căn ở cả ba dự án.‏

‏Trải nghiệm không gian sống rộng rãi và giao hòa với thiên nhiên tại các căn hộ penthouse thương hiệu Sun Group. Ảnh minh hoạ: Sun Property. ‏

Một lý do nữa để bạn cân nhắc "xuống tiền" đó là chủ đầu tư đang áp dụng chính sách bán hàng linh hoạt. Theo đó, người mua được phép nhận nhà ngay khi thanh toán 70%, kèm theo gói hỗ trợ lãi suất lên tới 24 tháng và tiến độ chi trả giãn đến 48 tháng. Đây chính là đòn bẩy tài chính giúp nhà đầu tư dễ dàng xoay vốn, làm chủ bài toán dòng tiền.‏