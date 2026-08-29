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Khởi công công viên biểu tượng ba hạt lúa

| | Bất động sản

Dự án xây dựng Công viên Ba hạt lúa tại xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau rộng gần 1,5ha vừa khởi công sáng 29/8, với điểm nhấn là biểu tượng 3 hạt lúa, dự kiến hoàn thành năm 2027.

Sáng 29/8, UBND tỉnh Cà Mau khởi công Dự án Công viên Ba hạt lúa tại xã Vĩnh Lợi. Công viên rộng gần 1,5ha, tổng mức đầu tư hơn 21 tỷ đồng, từ ngân sách nhà nước, dự kiến hoàn thành năm 2027. Điểm nhấn của công viên là công trình biểu tượng Ba hạt lúa để tôn vinh lúa nước và nghề trồng lúa, biểu tượng có vốn đầu tư khoảng 20 tỷ đồng từ nguồn xã hội hoá.

Ông Nguyễn Hoàng Thoại – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cà Mau cho rằng, biểu tượng "Ba hạt lúa" là một câu chuyện về sự sinh sôi, phát triển, tôn vinh thành quả lao động của người nông dân.

Ông Nguyễn Hoàng Thoại – Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Cà Mau phát biểu tại lễ khởi công.

Theo ông Thoại, công trình là một không gian mang tính biểu tượng để tôn vinh cây lúa, nghề trồng, giá trị của nền sản xuất nông nghiệp – lĩnh vực đã và đang đóng góp quan trọng cho sự phát triển của tỉnh Cà Mau.

Khi hoàn thành, Công viên Ba hạt lúa không chỉ là nơi phục vụ đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân mà còn được kỳ vọng trở thành điểm tham quan, trải nghiệm, điểm du lịch.

Phối cảnh Công viên Ba hạt lúa tại xã Vĩnh Lợi.

Để dự án được triển khai đúng tiến độ, ông Ngô Vũ Thăng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu, Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát quá trình thi công; quản lý chặt chẽ chất lượng, tiến độ, khối lượng và nguồn vốn, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Ông Thăng cũng giao các sở, ngành hỗ trợ chủ đầu tư về thủ tục, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để thủ tục hành chính làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Cấp ủy, chính quyền xã Vĩnh Lợi được giao chủ động đề xuất phương án quản lý, vận hành, khai thác công viên sau khi hoàn thành.

Theo Tân Lộc

Tiền Phong

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