Siêu đường sắt tốc độ cao 5,6 tỷ USD chưa từng có của Việt Nam do Vingroup đầu tư: Sẽ xây 9 cầu vượt sông, 11 cầu cạn vượt đường sắt, tốc độ thiết kế 350km/h nối Hà Nội - Quảng Ninh

Phối cảnh ga Hạ Long tại khu Công viên Tri thức toàn cầu, Vinhomes Global Gate Hạ Long, Quảng Ninh.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) vừa công bố Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho siêu dự án Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh .

Theo đó, ﻿quy mô đầu tư của dự án được xây dựng là đường đôi, khổ 1.435 mm với chiều dài tuyến khoảng 121 km. Điểm đầu tại vị trí Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc Gia, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội và điểm cuối tại khu công viên công cộng, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh. Dự án đi qua địa bàn 4 tỉnh và thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Trong tổng chiều dài hơn 121 km, khoảng 116 km tuyến được xây dựng trên cao và khoảng 4 km đi trên mặt đất. Dự án dự kiến xây dựng 9 cầu vượt sông cùng 11 cầu cạn vượt đường sắt và các tuyến đường giao thông hiện hữu.

Tốc độ thiết kế trên tuyến chính đạt 350 km/h, riêng đoạn qua Hà Nội có tốc độ thiết kế 120 km/h. Khi hoàn thành, thời gian di chuyển bằng tàu cao tốc từ Hà Nội đến Hạ Long dự kiến chỉ còn khoảng 23 phút.

VinSpeed dự kiến sẽ đầu tư 16 đoàn tàu (bao gồm dự phòng), mỗi đoàn gồm 7-8 toa với sức chứa trên 600 hành khách . Thời gian khai thác dự kiến từ 6h00 đến 24h00 hàng ngày .

Dự kiến trong năm đầu tiên vận hành - năm 2028, thời gian giãn cách giữa các chuyến tàu là 60 phút vào giờ cao điểm. Sau đó, VinSpeed sẽ rút ngắn thời gian giữa các chuyến xuống còn 30 phút vào năm 2030, 20 phút vào 2035, 15 phút vào 2040. Đến năm 2045, thời gian giãn cách giữa các chuyến có thể rút ngắn xuống chỉ còn 12 phút/chuyến vào giờ cao điểm .

﻿Theo báo cáo ĐTM, tổng diện tích đất cần sử dụng cho dự án khoảng 568 ha đất. Trong đó, diện tích đất phục vụ dự án tại Quảng Ninh chiếm một nửa với 286,5 ha. Phần đất ở Hải Phòng để xây dựng dự án này là 218,5 ha; Bắc Ninh 19 ha và Hà Nội 44 ha.

Dự án sẽ có 5 nhà ga, gồm ga đầu tiên là Cổ Loa, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, TP Hà Nội) với quy mô 35,58 ha. Ga Gia Bình tại xã Lâm Thao, Bắc Ninh có diện tích 7,48 ha. Ga Ninh Xá ở phường Bắc An Phụ, TP Hải Phòng quy mô 7,14 ha.

Hai nhà ga được đặt tại Quảng Ninh là Yên Tử với 10,6 ha và ga cuối Hạ Long Xanh, phường Tuần Châu quy mô hơn 34,6 ha. Theo quy hoạch, bãi đỗ tàu được đặt tại ga Cổ Loa và depot tại ga Hạ Long Xanh.﻿

Dự án có tổng vốn đầu tư 147.370 tỷ đồng và đã được triển khai từ tháng 4. Hiện nay, dự án đang được tập trung thi công hạng mục khoan cọc nhồi vượt các sông trên tuyến.﻿