Sắp đấu giá 8 thửa đất ở tại KĐT mới Cầu Giấy, giá khởi điểm gần 200 tỷ đồng

Công ty Đấu giá hợp danh DVL vừa thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng 8 thửa đất tại ô D23, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, Hà Nội. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào sáng 25/9.

Theo thông báo, 8 thửa đất được ký hiệu từ F1 đến F8, có tổng diện tích 1.596 m². Diện tích mỗi thửa dao động từ 178-231 m², với giá khởi điểm từ 85,9-176,6 triệu đồng/m² (tổng giá khởi điểm gần 200 tỷ đồng)

Trong số này, thửa F3 có diện tích 231 m², mức giá khởi điểm cao nhất, khoảng 176,6 triệu đồng/m², tương đương gần 41 tỷ đồng cho cả thửa. Thửa F8 có diện tích 229 m², giá khởi điểm khoảng 40,5 tỷ đồng.

8 thửa đất ở tại ô D23, Khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội) dự kiến được đấu giá vào ngày 25/9 với tổng giá khởi điểm gần 200 tỷ đồng. Ảnh minh hoạ.

Thửa F7 rộng 195 m², giá khởi điểm khoảng 34,5 tỷ đồng. Các thửa còn lại có giá khởi điểm dao động khoảng 15-17 tỷ đồng/thửa.

Đây là các thửa đất ở, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, thời hạn sử dụng lâu dài.

Theo thông tin đấu giá, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật tương đối đồng bộ, gồm san nền, đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc, viễn thông và tuynel kỹ thuật.

Cuộc đấu giá được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá, theo phương thức trả giá lên. Đối với mỗi thửa đất, người tham gia đấu giá có thể phải trải qua tối đa 3 vòng trả giá.

Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt cũng thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu tái định cư X3, phường Hoàng Mai, Hà Nội, đợt 2.

Tài sản đấu giá là các thửa đất ở thuộc khu tái định cư X3 do Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Hoàng Mai quản lý. Các thửa đất có diện tích từ 107-154 m²/thửa, giá khởi điểm từ 43-67 triệu đồng/m².

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra sáng 10/9. Hình thức đấu giá là bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá, theo phương thức trả giá lên.