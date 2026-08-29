Đồng Nai cảnh báo tình trạng đầu cơ, làm giá nhà đất đón quy hoạch

Đó là phản ánh của đại biểu HĐND TP. Đồng Nai Nguyễn Thế Phong - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Phước tại Kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) HĐND TP Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026- 2031 diễn ra vào chiều 28/8.

Một khu đô thị tại trung tâm phường Nhơn Trạch sau thời gian 'sốt đất' nay trở nên hoang phế

Theo ông Phong, tình trạng phân lô, chuyển nhượng, chuyển mục đích, xây dựng và sử dụng đất không đúng quy định còn diễn biến phức tạp. Có trường hợp tự ý phân lô, hình thành đường giao thông, xây dựng công trình, tạo lập hiện trạng trái phép, để vi phạm kéo dài thành sự đã rồi, gây khó khăn cho xử lý, phá vỡ quy hoạch, làm manh mún không gian phát triển, gia tăng áp lực đầu tư hạ tầng và để lại hệ lụy lâu dài cho quá trình phát triển đô thị.

"Đề nghị UBND thành phố có giải pháp mạnh, quyết liệt để kiểm soát, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng đầu cơ, làm giá, trục lợi đất đai; xử lý nghiêm trường hợp tiếp tay, bao che, hợp thức hóa sai phạm hoặc lợi dụng chức vụ để trục lợi", ông Nguyễn Thế Phong đề nghị.

Cũng liên quan về vấn đề đất đai, đại biểu Nguyễn Minh Bình - Bí thư Đảng ủy phường Biên Hòa cũng nêu ra tình trạng, một số khu công nghiệp, doanh nghiệp đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm, nhưng khi cho doanh nghiệp thứ cấp thuê lại, lại thỏa thuận thu một lần cho toàn bộ thời gian thuê, gồm tiền thuê lại đất, phí sử dụng hạ tầng, phí quản lý và các khoản liên quan.

Khu biệt thự bỏ hoang, tăm tối ngay tại trung tâm Nhơn Trạch

"Nếu không kịp thời kiểm tra, phân định đúng bản chất từng khoản thu sẽ dẫn đến thiếu công khai, minh bạch; khó kiểm soát doanh thu, nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ thuế; tiềm ẩn nguy cơ thất thu ngân sách và làm giảm hiệu quả khai thác nguồn lực đất đai"- đại biểu này kiến nghị.

Cũng tại kỳ họp, nhiều đại biểu đã đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, vướng mắc tại các dự án đấu giá quyền sử dụng đất. Đồng thời, kỳ họp đã "thống nhất thông qua danh mục 6 dự án tạo lập quỹ đất vùng phụ cận các điểm kết nối giao thông và các tuyến giao thông có tiềm năng phát triển để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 với tổng diện tích thu hồi đất là 1.245,73 ha”.

Quản lý chặt chẽ mục đích sử dụng đất và các vấn đề về môi trường không chỉ giúp tăng nguồn thu ngân sách, mà còn bảo đảm sử dụng đất đúng quy hoạch, tạo nền tảng cho địa phương phát triển bền vững.

Trong đó, các địa phương có diện tích thu hồi đất để đấu giá có diện tích lớn như: Tại phường Long Thành và xã Long Phước có diện tích thu hồi khoảng 311 ha; tại phường Nhơn Trạch và xã Phước An diện tích đất thu hồi khoảng 318 ha; riêng phường Nhơn Trạch thu hồi khoảng 358 ha và phường Bình Lộc thu hồi khoảng 150 ha để thực hiện Dự án chuỗi đô thị - dịch vụ - du lịch Suối Tre...

Việc tạo lập quỹ đất và tổ chức đấu giá được kỳ vọng góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, đồng thời tạo nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.Đồng Nai.