Công dụng quan trọng của chiếc lỗ nhỏ trên bồn rửa bát: Nhiều người không nghĩ ra

Nhiều người cho rằng đây chỉ là một chi tiết thừa trong thiết kế. Thực tế, với những mẫu bồn rửa có lỗ này, nó đóng vai trò như một "đường thoát hiểm" cho nước, giúp hạn chế nguy cơ nước tràn ra mặt bàn và sàn bếp.

Chi tiết nhỏ nhưng không phải làm cho có

Trong nhiều căn bếp, đặc biệt là những loại bồn rửa có thiết kế chống tràn, bạn sẽ bắt gặp một lỗ nhỏ nằm ở thành phía trong của chậu, thường gần khu vực phía trên, ngay dưới mép bồn.

Thoạt nhìn, chiếc lỗ này khá vô nghĩa. Nó không phải vòi nước, cũng không phải nơi để đổ nước trực tiếp. Vì vậy, không ít người thậm chí còn tìm cách che lại vì nghĩ rằng đây là nơi bụi bẩn hoặc côn trùng có thể lọt vào.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, đây chính là lỗ chống tràn (overflow opening).

Nó được thiết kế để hoạt động khi lượng nước trong bồn dâng lên quá cao. Thay vì tiếp tục tràn qua mép chậu xuống mặt bàn bếp, nước có thể đi vào lỗ này và được dẫn xuống hệ thống thoát nước.

Nói cách khác, một chi tiết rất nhỏ lại có thể giúp giảm nguy cơ một sự cố khá phiền toái trong căn bếp.

Điều gì xảy ra nếu bạn quên tắt vòi nước?

Hãy thử hình dung một tình huống rất quen thuộc.

Bạn đang rửa rau, rửa bát hoặc ngâm xoong nồi trong chậu. Vòi nước được mở nhưng vì bận việc khác, bạn quên không khóa. Nước tiếp tục chảy. Khi lượng nước vượt quá mức bình thường, nếu bồn có lỗ chống tràn và hệ thống được thiết kế đúng, nước sẽ có thêm một đường thoát thay vì lập tức tràn qua thành chậu.

Tất nhiên, lỗ chống tràn không phải giải pháp có thể ngăn mọi trường hợp ngập nước. Nếu vòi chảy quá mạnh, đường ống bị tắc hoặc hệ thống chống tràn gặp vấn đề, nước vẫn có thể tràn ra ngoài.

Vì vậy, đây chỉ nên được xem là một lớp bảo vệ bổ sung chứ không phải lý do để có thể vô tư mở vòi rồi bỏ đi.

Đừng tùy tiện bịt chiếc lỗ này

Một sai lầm khá phổ biến là tìm cách bịt lỗ chống tràn bằng miếng dán, nút cao su hoặc các vật dụng khác vì cho rằng nó không cần thiết. Việc này có thể làm mất đi chức năng vốn có của bộ phận này.

Đặc biệt, nếu bồn rửa được thiết kế với hệ thống chống tràn tích hợp, việc tự ý bịt hoặc thay đổi cấu trúc có thể khiến nước không còn đường thoát như thiết kế ban đầu.

Do đó, nếu chiếc lỗ này xuất hiện trên bồn rửa nhà bạn, không nên bịt kín chỉ vì thấy nó "vô dụng".

Chiếc lỗ này cũng cần được vệ sinh

Giống như miệng thoát nước chính của bồn rửa, khu vực chống tràn cũng có thể tích tụ cặn bẩn, dầu mỡ hoặc mảng bám theo thời gian. Đây là lý do bạn không nên chỉ lau phần lòng chậu mà bỏ qua chiếc lỗ nhỏ này.

Có thể vệ sinh định kỳ bằng nước sạch và dụng cụ phù hợp để hạn chế cặn bẩn tích tụ. Tuy nhiên, không nên tùy tiện tháo các bộ phận bên trong nếu không hiểu cấu tạo, đặc biệt với những hệ thống chống tràn được nối trực tiếp với đường ống thoát nước.