Bạn gái xinh đẹp của Đỗ Hoàng Hên quên túi đồ trong nhà vệ sinh ở trung tâm thương mại, cái kết bất ngờ khiến cô càng yêu đất nước Việt Nam

Trong video mới đây, cô nàng Lais Machado - bạn gái tiền vệ ĐT Việt Nam Đỗ Hoàng Hên gây chú ý khi xuất hiện với mái tóc vàng dài và kể lại một trải nghiệm đáng nhớ ở Việt Nam. Gương mặt của nàng WAG lúc đầu khá hoang mang khi nhận ra mình đã để quên một túi đồ trong nhà vệ sinh ở trung tâm thương mại. Lais cho biết cô đã quay trở lại nhà vệ sinh để tìm nhưng không thấy chiếc túi đâu. Không biết phải làm thế nào, cô quyết định tới quầy thông tin của trung tâm thương mại để hỏi xem nhân viên có nhận được thông báo nào về món đồ bị bỏ quên hay không.

Cô nói: “Mấy chị ơi, em quên túi của em rồi". Điều khiến Lais bất ngờ là cuối cùng món đồ đã được tìm thấy và trao trả lại cho chủ nhân. Với một cô gái Brazil đang sống tại Việt Nam, đây không đơn thuần là chuyện tìm lại một chiếc túi. Lais lập tức liên tưởng tới trải nghiệm ở quê nhà và chia sẻ rằng nếu chuyện tương tự xảy ra tại Brazil, cô có lẽ sẽ không kỳ vọng nhiều vào việc có thể tìm lại đồ.

“Mọi người ơi, nếu chuyện này xảy ra ở Brazil thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ tìm lại được chiếc túi này. Ai mà tìm thấy có lẽ sẽ bỏ nó vào túi của mình rồi mang đi mất. Tiếc là ở Brazil không có sự an toàn như ở Việt Nam".

Bạn gái Hoàng Hên vui vẻ vì tìm lại được đồ để quên ở trung tâm thương mại (Ảnh: Lais)

Cô nàng bày tỏ tình yêu với đất nước Việt Nam (Ảnh: Lais)

Lais thậm chí còn nhấn mạnh đây chính là một trong những lý do khiến cô yêu Việt Nam đến vậy. “Đó cũng là lý do tại sao tôi yêu Việt Nam rất nhiều! Một trong những điều tôi yêu thích nhất ở đất nước này chắc chắn là cảm giác an toàn mà Việt Nam mang lại cho chúng tôi".

Không chỉ nói bằng lời, tình cảm của Lais dành cho Việt Nam trước đó đã nhiều lần được cô thể hiện khá rõ. Bạn gái Hoàng Hên từng xăm hình lá cờ Việt Nam trên cánh tay như một dấu mốc đặc biệt. Cô cho biết với mình, lá cờ là biểu tượng của một đất nước đã chào đón cô bằng sự ấm áp, vui vẻ và tôn trọng.

Bạn gái Hoàng Hên xăm cờ Việt Nam lên cánh tay (Ảnh: FBNV)

Từ cô gái Brazil đến cuộc sống mới ở Hà Nội

Lais Machado và Đỗ Hoàng Hên gặp nhau tại Brazil vào năm 2023 và bắt đầu hẹn hò từ ngày 1/9 cùng năm. Khi ấy, Hoàng Hên vẫn là một cầu thủ Brazil đang thi đấu tại Việt Nam, chưa trở thành công dân Việt Nam và cũng chưa khoác áo đội tuyển quốc gia.

Sau khi yêu nhau, Lais quyết định sang Việt Nam sống cùng bạn trai. Hiện cả hai đang sinh sống tại Hà Nội, cùng xây dựng cuộc sống riêng ở đất nước cách quê nhà Brazil nửa vòng Trái Đất. Cô cũng trở thành hậu phương đáng chú ý của Hoàng Hên. Với việc bạn trai duy trì chế độ ăn chay, Lais thường tự chuẩn bị những bữa ăn phù hợp, chú trọng sự đa dạng dinh dưỡng để anh đảm bảo thể trạng cho việc tập luyện và thi đấu.

Thời gian ở Việt Nam cũng giúp Lais dần có những trải nghiệm và mối quan hệ riêng. Cô yêu thích ẩm thực Việt, đặc biệt là phở và cho biết mình ăn món này hàng tuần. Cô cũng thích cách các gia đình Việt Nam coi trọng sự gắn kết và dành thời gian cho nhau. Lais thậm chí đang muốn học tiếng Việt bài bản hơn để có thể giao tiếp và kết nối với mọi người tốt hơn. Những người bạn Việt Nam cô gặp trong cuộc sống cũng giúp cô cảm thấy mình được chào đón và bớt xa lạ với môi trường mới.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Tình yêu của Lais dành cho Việt Nam đặc biệt rõ nét trong những chia sẻ gần đây. Cô cho biết ban đầu từng lo mình sẽ rất nhớ Brazil khi chuyển sang một đất nước hoàn toàn khác, nhưng sau một thời gian sinh sống, cảm giác ấy đã thay đổi.

Lais nói Việt Nam mang đến cho cô cảm giác an toàn, bình yên và thuộc về, đến mức cô có thể hình dung một tương lai lâu dài tại đây. Cô hy vọng mình và Hoàng Hên có thể tiếp tục ở Việt Nam trong nhiều năm nữa bởi cả hai yêu văn hóa, con người và cuộc sống mà họ đang cùng xây dựng.

Và câu chuyện quên túi đồ tưởng như rất nhỏ lần này lại trở thành một ví dụ sống động cho điều Lais trân trọng nhất ở Việt Nam. Từ một cô gái Brazil từng lo lắng về việc nhớ nhà, Lais giờ đây đã có thể tự tin nói rằng cô yêu cảm giác an toàn và sự tử tế mà cuộc sống ở Việt Nam mang lại.

Trong hành trình cùng Hoàng Hên, Lais đã chứng kiến bạn trai từ một cầu thủ Brazil trở thành công dân Việt Nam, khoác áo đội tuyển và cùng các đồng đội lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026. Cô cũng có mặt trên khán đài Mỹ Đình trong đêm Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch và sau trận đấu chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc với bạn trai.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Tú Tú.