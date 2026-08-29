"Thần đồng" 7 tuổi có IQ 154, sở hữu 5 kỷ lục, học cùng sinh viên tại đại học top đầu châu Á

Ở tuổi mà phần lớn trẻ em vẫn đang làm quen với những kiến thức cơ bản ở trường tiểu học, cậu bé người Singapore Theodore Kwan đã bước vào một giảng đường đại học, ngồi giữa những sinh viên lớn hơn mình cả chục tuổi để nghe giảng về Hóa học. Cậu bé không đến đó để lập kỷ lục hay chạy đua với những người trưởng thành, mà đơn giản vì có những câu hỏi và sự tò mò vượt xa chương trình học dành cho lứa tuổi của mình.

Đáng chú ý hơn, khả năng học vượt tuổi của Theodore không chỉ thể hiện trong những buổi học đặc biệt này. Khi mới 6 tuổi 10 tháng, cậu đã đạt A môn Hóa học và A* môn Toán thuần túy trong kỳ thi IGCSE; đến năm 8 tuổi, em tiếp tục đạt A ở Vật lý và Sinh học, đồng thời sở hữu 5 kỷ lục tại Singapore.

Theodore tham dự một buổi giảng về hóa học cơ bản do Tiến sĩ Sumod Pullarkat hướng dẫn tại Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) (Ảnh: NTU)

6 tuổi đã thi chương trình dành cho học sinh lớn hơn

Theo AsiaOne, Theodore trở thành người trẻ nhất Singapore dự thi Vật lý và Sinh học ở trình độ O-level, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ biến tại Singapore và một số quốc gia theo hệ thống giáo dục Anh. Kết quả công bố ngày 18/8 cho thấy cậu bé đạt điểm A ở cả hai môn. Trước đó, năm 2025, khi mới 6 tuổi 10 tháng, Theodore đã đạt A môn Hóa học và A* môn Toán thuần túy trong kỳ thi IGCSE, chương trình chứng chỉ giáo dục trung học quốc tế thường được xem là tương đương GCSE hoặc O-level.

Như vậy, khi mới 8 tuổi, Theodore đã hoàn thành và đạt kết quả xuất sắc ở 4 môn tương đương trình độ O-level gồm Hóa học, Toán thuần túy, Vật lý và Sinh học. Tuy nhiên, với mẹ cậu bé, Crystal Tang, những điểm số này không phải điều quan trọng nhất. Chị cho rằng điều đáng quý là sau mỗi kỳ thi, Theodore vẫn giữ được sự tò mò và mong muốn tìm hiểu sâu hơn.

“Điều quan trọng hơn là sau mỗi kỳ thi, con vẫn giữ được sự tò mò. Con không học chỉ để thi mà luôn muốn tìm hiểu thêm sau đó”, chị chia sẻ.

Khả năng học vượt chương trình của Theodore từng được Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) giới thiệu từ năm 2025. Khi đó, cậu bé mới 7 tuổi nhưng khoảng ba lần mỗi tuần được bố hoặc mẹ đưa đến trường để tham dự các buổi giảng Hóa học cơ bản dành cho sinh viên đại học.

Theodore không phải sinh viên chính thức của NTU và cũng không tham gia các buổi thực hành trong phòng thí nghiệm hay làm bài kiểm tra (Ảnh: NTU)

Theodore không phải sinh viên chính thức của NTU và cũng không tham gia các buổi thực hành trong phòng thí nghiệm hay làm bài kiểm tra. Cậu đến lớp đơn thuần vì muốn tìm hiểu những kiến thức mình quan tâm, trong đó có lý thuyết orbital phân tử, lĩnh vực sử dụng cơ học lượng tử để giải thích hành vi của các electron.

Cơ hội này đến từ Tiến sĩ Sumod Pullarkat, giảng viên cao cấp tại NTU. Sau khi biết Theodore đặc biệt yêu thích Hóa học, ông mời cậu tham dự các buổi giảng dành cho sinh viên năm nhất.

“Tôi nghĩ việc tham dự các buổi giảng với tư cách khách mời sẽ giúp Theodore khám phá sâu hơn niềm yêu thích Hóa học”, ông nói.

Trong lớp, Theodore thường ngồi gần hàng ghế đầu, hào hứng trả lời câu hỏi của giảng viên. Những sinh viên đại học cũng dần coi cậu bé như một người bạn nhỏ. Constance Han, một sinh viên năm nhất từng học cùng Theodore, cho biết cô luôn mong chờ những buổi học có cậu bé bởi nụ cười và những trò tinh nghịch của Theodore khiến lớp học trở nên sinh động hơn.

Với Theodore, được bước vào giảng đường đại học là một trải nghiệm đặc biệt. Sau lần đầu được mẹ đưa đến NTU, cậu bé thậm chí hỏi: “Con có thể đi học mỗi ngày không? Con có thể sống ở NTU?”.

Gia đình không muốn vội quyết định tương lai cho con

Theodore được mẹ dạy học tại nhà. Crystal Tang hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại NTU và đồng thời homeschooling cho cả Theodore và cô con gái 4 tuổi. Theo gia đình, hình thức học này cho phép họ linh hoạt mở rộng kiến thức dựa trên năng lực và sở thích của Theodore, thay vì giới hạn cậu trong chương trình dành cho trẻ cùng độ tuổi.

Giáo sư Christian Wolfrum, Phó hiệu trưởng kiêm Hiệu trưởng học thuật của NTU, cho rằng tài năng không có giới hạn về tuổi tác và việc tạo cơ hội để những người có năng lực tiếp tục khám phá là điều đáng khuyến khích.

“Tài năng không có giới hạn về tuổi tác. Dù được phát hiện sớm hay muộn, tài năng luôn cần được nuôi dưỡng”, ông nói.

Hiện Theodore đặc biệt yêu thích Hóa học và Sinh học, đồng thời quan tâm đến y học và khoa học vũ trụ. Gia đình đang tìm hiểu những lựa chọn học tập phù hợp cho cậu bé trong tương lai, bao gồm một số trường đại học tại Singapore và nước ngoài.

Dù vậy, mẹ Theodore không muốn quyết định tương lai của con quá sớm. Trước mắt, gia đình ưu tiên cung cấp cho cậu bé nền tảng kiến thức đủ rộng và sâu để tự do khám phá những lĩnh vực mình thực sự yêu thích.

Theodore làm thí nghiệm hóa học (Ảnh: Salt&Light)

Câu chuyện của Theodore cũng đặt ra một góc nhìn đáng suy ngẫm về giáo dục. Một đứa trẻ có khả năng học vượt xa độ tuổi không nhất thiết phải bị đẩy vào một cuộc chạy đua thành tích chỉ vì em có năng lực đặc biệt. Điều quan trọng hơn là nhà trường và gia đình nhận ra khả năng của trẻ, đồng thời tạo ra môi trường đủ linh hoạt để em được học theo năng lực mà vẫn duy trì sự hứng thú.

Trong giáo dục gia đình, thành tích có thể là dấu mốc để ghi nhận năng lực, nhưng không nên trở thành mục tiêu duy nhất. Việc Theodore được đến giảng đường đại học không phải để lập thêm một kỷ lục, mà để thỏa mãn những câu hỏi và sự tò mò của chính mình. Cách tiếp cận ấy cho thấy khi phụ huynh không quá vội vàng quyết định “sau này con phải trở thành ai”, trẻ có thể có thêm không gian để tự tìm ra điều mình thực sự muốn theo đuổi.

Tổng hợp