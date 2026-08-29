Baba Vanga "cảnh báo" gì về những tháng còn lại của năm 2026? Một mốc thời gian đang tới gần

Tính đến cuối tháng 8, năm 2026 đã đi qua gần hai phần ba chặng đường. Đây cũng là lúc những lời tiên tri được cho là của Baba Vanga dành cho năm nay một lần nữa thu hút sự chú ý.

Baba Vanga, tên khai sinh Vangeliya Pandeva Dimitrova, sinh năm 1911 và qua đời năm 1996. Nhà tiên tri mù người Bulgaria từ lâu nổi tiếng với nhiều dự đoán được cho là liên quan tới những sự kiện lớn trên thế giới.

Tuy nhiên, tính xác thực của các lời tiên tri vẫn gây tranh luận. Theo The Guardian, Vanga không để lại các bản ghi bằng văn bản và cũng không có bản ghi âm đầy đủ về những buổi gặp của bà. Nhiều dự đoán ngày nay được truyền lại qua lời kể hoặc xuất hiện trên truyền thông sau khi bà qua đời.

Mốc tháng 11 gây chú ý

Một trong những dự đoán kỳ lạ nhất được gán cho Baba Vanga liên quan đến khả năng con người tiếp xúc với sự sống ngoài Trái Đất.

Theo Economic Times, các thông tin đang lan truyền cho rằng một "tàu vũ trụ khổng lồ" có thể tiến vào bầu khí quyển Trái Đất vào tháng 11/2026, từ đó dẫn tới một cuộc tiếp xúc với sinh vật ngoài hành tinh.

Thông tin này không phải mới xuất hiện, nhưng đang nhận thêm sự chú ý khi tháng 11 chỉ còn cách hiện tại hơn hai tháng.

Điểm khiến dự đoán này nổi bật so với nhiều lời tiên tri khác là nó gắn với một mốc thời gian tương đối cụ thể. Điều đó cũng đồng nghĩa những người quan tâm sẽ không phải chờ quá lâu để đối chiếu.

Dù vậy, Economic Times lưu ý không có nguồn sơ cấp đáng tin cậy xác nhận Baba Vanga thực sự từng đưa ra lời tiên tri này. Các thông tin chủ yếu được lan truyền qua mạng xã hội, website và những nguồn kể lại.

Một vật thể chưa được xác định xuất hiện trên bầu trời cũng không đồng nghĩa đó là phương tiện của người ngoài hành tinh. Máy bay không người lái, vệ tinh, máy bay hoặc hiện tượng khí quyển đều có thể là nguyên nhân của những quan sát ban đầu chưa thể giải thích.

Thiên tai lại được nhắc tới

Một chủ đề khác xuất hiện nhiều trong các danh sách lời tiên tri về năm 2026 là thiên tai.

Theo Economic Times, Baba Vanga được cho là từng dự báo một loạt hiện tượng tự nhiên nghiêm trọng trong năm nay. Một phiên bản còn cho rằng khoảng 7-8% bề mặt Trái Đất có thể chịu ảnh hưởng bởi các thảm họa lớn.

Tuy nhiên, chính tờ báo này nhấn mạnh không có tài liệu hay bản ghi được xác thực cho thấy Vanga thực sự từng đưa ra con số nói trên.

Những diễn biến thời tiết cực đoan trong thời gian gần đây khiến dự đoán này tiếp tục được nhiều người liên hệ với thực tế.

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), nhiệt độ đất liền và mặt biển ở mức cao, cùng nắng nóng, hạn hán, cháy rừng và lũ lụt là những nét nổi bật của khí hậu toàn cầu trong tháng 7 và đầu tháng 8/2026.

Dữ liệu NOAA được WMO dẫn lại cho thấy tháng 7/2026 đồng hạng với tháng 7/2024 là tháng 7 nóng nhất từng được ghi nhận trên toàn cầu. Nhiều khu vực tại châu Á, châu Âu và các nơi khác cũng trải qua những đợt thời tiết cực đoan.

Dẫu vậy, thiên tai xảy ra trong năm 2026 không thể được xem là bằng chứng cho khả năng tiên tri. Động đất, lũ lụt, hạn hán hay cháy rừng đều xuất hiện hằng năm. Một dự đoán không có địa điểm và thời gian rõ ràng rất dễ được liên hệ với những sự kiện xảy ra sau đó.

Baba Vanga và dự đoán AI

Trí tuệ nhân tạo cũng nằm trong những dự đoán đang được gán cho Baba Vanga.

Theo Economic Times, một số phiên bản lời tiên tri cho rằng AI có thể đạt bước phát triển đặc biệt mạnh trong năm 2026, tới mức con người gặp khó khăn trong việc kiểm soát công nghệ này. Máy móc cũng được cho là sẽ ngày càng có ảnh hưởng tới quá trình con người đưa ra quyết định.

Thực tế, AI đang tạo ra những thay đổi đáng kể trong môi trường làm việc.

Báo cáo được Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) công bố ngày 13/8 cho biết việc ứng dụng AI đang làm thay đổi những kỹ năng người lao động cần có. Nhu cầu đối với kỹ năng số, kỹ năng AI, khả năng thích nghi cùng những kỹ năng nhận thức và xã hội ở cấp độ cao đang tăng lên. Các công việc kỹ thuật mới liên quan tới phát triển và duy trì hệ thống AI cũng đang xuất hiện.

Tuy nhiên, AI đã được phát triển trong nhiều thập kỷ và những tác động của công nghệ này đối với thị trường lao động đã được giới chuyên gia nghiên cứu từ lâu. Hiện cũng chưa có tài liệu nguyên gốc đáng tin cậy cho thấy Baba Vanga từng nói cụ thể về AI hay xác định năm 2026 là thời điểm công nghệ này thay đổi thế giới.

Vì vậy, những dự đoán trên vẫn nên được nhìn nhận như các câu chuyện được lưu truyền quanh Baba Vanga thay vì những lời tiên tri đã được chứng minh.

Trong số đó, mốc tháng 11/2026 có lẽ sẽ còn được nhắc đến nhiều trong thời gian tới, khi khoảng thời gian được gắn với lời tiên tri kỳ lạ nhất đang ngày một tới gần.

Theo The Guardian, The Economic Times, WMO