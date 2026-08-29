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Bắt quả tang Trần Thị Loan SN 1977 cùng nhiều người khác liên quan đến số tiền 2.850.000 đồng

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Ngày 25/8 vừa qua, Công an xã An Biên, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang 06 đối tượng tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức chơi “Bông vụ”.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 40 phút, ngày 18/8, Công an xã An Biên tiến hành phục kích, bắt quả tang 6 đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc trái phép bằng hình thức chơi "Bông vụ", ăn thưa bằng tiền tại 01 căn chòi thuộc ấp Thứ Ba, xã An Biên.

Các đối tượng gồm: Trần Văn Dũng (sinh năm 1955, ngụ ấp Thứ Ba, xã An Biên); Trần Tiến Nhanh (sinh năm 1977, ngụ ấp Xẻo Kè, xã An Biên); Danh Sỹ (sinh năm 1989, ngụ ấp Thứ Ba, xã An Biên); Cao Hoàng Hậu (sinh năm 1990, ngụ ấp Bàu Môn, xã An Biên); Đào Văn Phi (sinh năm 1975, ngụ ấp Thứ Ba, xã An Biên); Trần Thị Loan (sinh năm 1977, ngụ ấp Xẻo Kè, xã An Biên).

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 2.850.000 đồng, 01 tấm nhựa, 01 hột xí ngầu hình lục giác và một số tang vật khác có liên quan.

Theo Duy Anh

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