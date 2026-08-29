Bí mật gia tộc Madam Pang: Suốt 5 đời giàu có, sáng lập ngân hàng 144 tỷ USD, tên họ trở thành cách gọi 'người giàu'

Nualphan "Pang" Lamsam, thường được biết đến với tên gọi Madam Pang, là hậu duệ thế hệ thứ 5 của gia tộc Lamsam gốc Hoa đầy quyền lực tại Thái Lan.

Vị thế của dòng họ này tại Thái Lan đặc biệt đến mức theo South China Morning Post (SCMP), tên họ "Lamsam" đã trở thành một cách nói thông dụng trong tiếng Thái để chỉ sự "giàu có".

Gia tộc Lamsam chính là những người sáng lập Kasikorn Bank, hay KBank, một trong những ngân hàng lớn nhất Thái Lan.

Theo hồ sơ mới nhất được Forbes cập nhật ngày 8/7/2026, KBank hiện là ngân hàng lớn thứ ba Thái Lan, với tổng tài sản khoảng 144 tỷ USD.

Ngân hàng được Choti Lamsam, ông nội của Banthoon Lamsam, thành lập vào năm 1945 với tên gọi ban đầu là Thai Farmers Bank. Banthoon tiếp quản vị trí lãnh đạo từ cha mình vào năm 1992 và giữ vai trò Chủ tịch KBank trong nhiều thập kỷ trước khi rời vị trí này vào tháng 4/2020. Hiện ông giữ chức Chủ tịch danh dự của ngân hàng.

Banthoon Lamsam là anh họ của Madam Pang.

Trước đây, Forbes từng xếp Banthoon Lamsam và gia đình ở vị trí thứ 31 trong số những người giàu nhất Thái Lan, với tổng tài sản 860 triệu USD.

Đến bảng xếp hạng những người giàu nhất Thái Lan năm 2026, Forbes đã nâng mức định giá tài sản của Banthoon Lamsam & family lên 1,45 tỷ USD, tính đến ngày 8/7/2026. Nguồn tài sản của gia đình được Forbes xác định là lĩnh vực ngân hàng.

Không chỉ Banthoon Lamsam, những người khác trong gia đình Madam Pang cũng hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Hai người em của bà đều có sự nghiệp riêng. Wannaporn Phornprapa điều hành một studio thiết kế và cảnh quan với các dự án trải rộng tại châu Á và châu Âu, trong khi Sara Lamsam điều hành Muang Thai Life Assurance.

Từ người thừa kế gia tộc Lamsam đến nữ doanh nhân nổi tiếng

Dù sinh ra trong một gia đình giàu có và quyền lực, Madam Pang cũng đã xây dựng con đường sự nghiệp của riêng mình trên nhiều lĩnh vực.

Bà sinh năm 1966 tại Bangkok, tốt nghiệp ngành marketing tại Đại học Chulalongkorn danh tiếng, một trong những cơ sở giáo dục đại học lâu đời nhất Thái Lan. Sau đó, bà tiếp tục theo học và lấy bằng thạc sĩ quản trị tại Đại học Boston.

Madam Pang kết hôn với Đại tá cảnh sát Naras Savestanan, người từng giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cải huấn Thái Lan.

Bên cạnh xuất thân từ gia tộc Lamsam, Madam Pang còn đảm nhiệm hàng loạt vai trò trong kinh doanh và đời sống xã hội.

Tài sản của gia tộc Lamsam tăng mạnh những năm gần đây. Ảnh: Forbes

Trong đó, công việc chính của Madam Pang là Chủ tịch kiêm CEO Muang Thai Insurance, một trong những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu tại Thái Lan.

Hình ảnh của nữ doanh nhân gắn rất chặt với doanh nghiệp này. Madam Pang từng trực tiếp xuất hiện trong chiến dịch xây dựng thương hiệu mang tên "Believe Pang", gương mặt của bà xuất hiện trên các ấn phẩm và biển quảng cáo trên khắp Thái Lan.

Bên cạnh những công việc tại doanh nghiệp bảo hiểm, Madam Pang còn bước vào lĩnh vực thể thao vốn chủ yếu do nam giới chi phối.

Theo SCMP, bà giữ chức Chủ tịch Port Football Club, đội bóng thi đấu tại giải vô địch quốc gia Thái Lan.

Madam Pang từng khẳng định bóng đá là một trong những niềm đam mê quan trọng trong cuộc đời mình. Đặc biệt, công việc quản lý đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Thái Lan là một vị trí mà bà cho biết luôn giữ một chỗ đặc biệt trong trái tim.

Hoạt động kinh doanh của Madam Pang cũng không giới hạn trong ngành bảo hiểm.

Nữ doanh nhân từng giành nhiều giải thưởng này tự nhận mình là một "tín đồ mua sắm" và là một trong những người sớm đưa các thương hiệu thời trang thiết kế cao cấp vào thị trường Thái Lan.

Bà sở hữu Saint Honorè tại Bangkok, đơn vị phân phối Hermès. Ngoài ra, Madam Pang còn là đồng sở hữu Meister Technik, một nhà phân phối chính thức xe Audi tại Thái Lan.

Dù đảm nhiệm nhiều vị trí trong kinh doanh, thể thao và xã hội, Madam Pang vẫn thường xuyên chia sẻ về cuộc sống cá nhân trên các tài khoản mạng xã hội. Những tài khoản này đều thu hút hàng triệu người theo dõi.

Theo: SCMP, Forbes

Phương Linh