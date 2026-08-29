Không phải dầu, Nga đang thiếu hụt trầm trọng một loại nhiên liệu, sản lượng chỉ còn đáp ứng 70% nhu cầu

Sản lượng xăng của Nga đã giảm xuống mức chỉ đáp ứng khoảng 70% nhu cầu tiêu thụ trong nước vào cuối tháng 8, sau khi hàng loạt cuộc tấn công bằng drone buộc nhiều nhà máy lọc dầu lớn phải dừng hoạt động.

Theo 2 nguồn tin trong ngành được Reuters dẫn lại, sản lượng xăng hiện chỉ còn khoảng 80.000 tấn/ngày, trong khi nhu cầu mùa hè của Nga vào khoảng 115.000 tấn. Điều này tạo ra khoảng thiếu hụt lên tới 35.000 tấn/ngày.

Đây là mức sản lượng gần tương đương đầu tháng 7, thời điểm Nga trải qua đỉnh của làn sóng khủng hoảng nhiên liệu đầu tiên kéo dài từ tháng 5.

Cuối tháng 7, tình hình từng tạm lắng khi một số địa phương bắt đầu nới hoặc dỡ bỏ hạn chế bán nhiên liệu. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt nhanh chóng quay trở lại trong tháng 8.

Nguyên nhân chính là chiến dịch tập kích ngày càng dồn dập của Ukraine nhằm vào hạ tầng năng lượng Nga. Kyiv cho biết mục tiêu của các đòn đánh là làm giảm nguồn thu năng lượng của Moscow và gây sức ép lên nguồn cung nhiên liệu phục vụ cả nền kinh tế lẫn hoạt động quân sự.

Chỉ trong tuần qua, máy bay không người lái đã tấn công và khiến nhiều nhà máy lọc dầu lớn tại Perm, Nizhny Novgorod và Yaroslavl phải ngừng hoạt động. Đây đều là những cơ sở quan trọng trong hệ thống sản xuất xăng động cơ của Nga.

Việc nhiều nhà máy đồng thời dừng hoạt động khiến cuộc khủng hoảng nhiên liệu tại Nga bước sang giai đoạn mới. Trong tháng 8, sản lượng xăng trung bình của nước này đạt khoảng 90.000 tấn/ngày, tương đương gần 80% nhu cầu mùa hè. Nhưng đến cuối tháng, tỷ lệ này đã giảm xuống còn khoảng 70%.

Tình trạng thiếu xăng buộc nhiều địa phương phải tái áp dụng các biện pháp kiểm soát. Một số nơi giới hạn lượng nhiên liệu mỗi khách hàng được mua, trong khi những khu vực khác áp dụng lịch bán dựa trên biển số xe.

Reuters cho biết một bộ phận người dân cũng bắt đầu hạn chế các chuyến đi không cần thiết vì lo phải xếp hàng dài hoặc không tìm được nhiên liệu.

Để bù đắp khoảng trống, Nga đang tăng mạnh nhập khẩu sản phẩm dầu từ bên ngoài. Khoảng 270.000 tấn nhiên liệu vận chuyển bằng đường biển từ các nước châu Á dự kiến vào Nga trong tháng 8.

Riêng nhập khẩu xăng từ Belarus có thể đạt khoảng 150.000 tấn trong tháng. Theo giới giao dịch, khoảng 220.000 tấn xăng nhập khẩu đã tới Nga trong tháng 8, tương đương trung bình khoảng 7.000 tấn/ngày.

Moscow cũng duy trì lệnh cấm xuất khẩu xăng tới ngày 31/1 nhằm ưu tiên nguồn cung trong nước. Tuy nhiên, ngay cả khi cộng sản lượng nội địa với lượng nhập khẩu, nguồn cung trong tháng 8 ước đạt khoảng 97.000 tấn/ngày, tương đương chỉ 85% nhu cầu.

Theo Reuters﻿