Hungary rời bỏ chính sách gần gũi với Nga, Moscow cảnh báo gắt

Quyết sách bước ngoặt của Hungary

Chính phủ Hungary đã chính thức lên án chiến dịch quân sự của Nga và tuyên bố ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, theo các nguyên tắc định hướng chính sách vừa được công bố mới đây, đánh dấu sự chuyển hướng sâu sắc so với các chính sách thân Nga của cựu Thủ tướng Viktor Orbán, Politico đưa tin.

Theo tài liệu, Hungary cho rằng hành động của Nga "đặt ra mối đe dọa đối với Hungary, châu Âu và trật tự toàn cầu”.

Văn bản này cũng công nhận quyền tự vệ của Kiev và ủng hộ các cuộc đàm phán hướng tới "hòa bình bền vững và các đảm bảo an ninh lâu dài”.

Các định hướng chính sách do tân Thủ tướng Péter Magyar ký kết đã thiết lập các ưu tiên đối ngoại cho phái đoàn của Budapest tới dự Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York vào tháng tới.

Ông Magyar đã liên tục định hình lại chính sách đối ngoại của Budapest kể từ khi đánh bại ông Orbán hồi mùa xuân. Ông đã có các bước đi nhằm hàn gắn quan hệ với Brussels, đạt được thỏa thuận giải ngân 16,4 tỷ euro tiền quỹ EU bị phong tỏa và bãi bỏ quyền phủ quyết của Hungary đối với việc hoàn trả chi phí cho các quốc gia EU gửi vũ khí tới Kiev.

Đầu tháng này, ông cũng thông báo rà soát thỏa thuận hạt nhân Paks II mang tính bước ngoặt giữa ông Orbán với Moscow. Ông Orbán từng ký thỏa thuận này với tập đoàn Rosatom của Nga vào năm 2014, với sự hậu thuẫn của nguồn tài trợ lên tới 10 tỷ euro từ phía Nga.

Tuy nhiên, chính phủ của ông Magyar vẫn phản đối việc đẩy nhanh tư cách thành viên EU của Ukraine và tìm cách làm chậm các cuộc đàm phán gia nhập giữa Brussels với Kiev.

Bộ trưởng Ngoại giao Anita Orbán cho biết nếu các cuộc đàm phán hoàn tất, một cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức để quyết định xem Hungary có đồng ý tiếp nhận Ukraine vào khối này hay không.

Cảnh báo của chính khách Nga

Sau khi chính phủ Hungary bày tỏ lập trường mới của mình, ông Andrei Kolesnik, ủy viên của Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga đã lên tiếng cảnh báo sự thay đổi này có thể đẩy nguồn cung dầu mỏ và khí đốt từ Nga của Hungary vào tình thế rủi ro, Euronews đưa tin ngày 27/8.

Ông Kolesnik cho biết Nga có thể cắt giảm nguồn cung dầu và khí đốt sang Hungary sau khi Budapest dán nhãn Nga là "mối đe dọa".

Chia sẻ trên tờ Gazeta.ru, ông nói: “Ông ấy [Magyar] đã được chỉ đạo để có lập trường không thân thiện với Nga. Họ đang cố gắng đạt được một số lợi thế nào đó. Tôi nghĩ nguồn cung dầu mỏ và năng lượng từ Nga sang Hungary hiện đang bị đặt dấu hỏi sau những tuyên bố như vậy”.

Ông Kolesnik còn cho rằng Hungary đã nhượng bộ trước áp lực từ Liên minh Châu Âu nhằm theo đuổi các chính sách chống Nga.

Ông Kolesnik là thành viên của đảng cầm quyền do Vladimir Putin lãnh đạo và thường xuyên lặp lại các thông điệp từ Điện Kremlin.