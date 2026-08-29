Iran tuyên bố nắm quyền kiểm soát 'mang tính quyết định' với eo biển Hormuz

Ngày 29/8, Hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố Iran đang thực hiện quyền kiểm soát “hoàn toàn và mang tính quyết định” đối với eo biển Hormuz, đồng thời bác bỏ những tuyên bố của giới chức Mỹ rằng tuyến đường thủy này vẫn đang được mở.

“Lực lượng của Cộng hòa Hồi giáo Iran kiểm soát hoàn toàn và mang tính quyết định eo biển Hormuz” , Hải quân IRGC cho biết trong một tuyên bố.

Lực lượng này mô tả tuyên bố của các quan chức Mỹ rằng eo biển Hormuz đang mở cửa là “một lời nói dối trắng trợn”, cho rằng những phát biểu này “chỉ nhằm kiểm soát giá dầu và che đậy những thất bại của chính họ”.

Iran tuyên bố thực hiện quyền kiểm soát “hoàn toàn và mang tính quyết định” đối với eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

Theo tuyên bố, eo biển Hormuz đóng cửa đối với những tàu thuyền muốn đi qua mà không có sự phối hợp trước với Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Hải quân của IRGC cho biết tình trạng này sẽ tiếp tục được duy trì cho đến khi Mỹ chấm dứt “hành động gây hấn” nhằm vào Iran và cho đến khi các nghĩa vụ liên quan được thực hiện đầy đủ.

Iran đóng cửa tuyến hàng hải huyết mạch này sau khi Mỹ và Israel phát động đợt tấn công vào nước này hôm 28/2, hành động mà Iran mô tả là “vô cớ”.

Iran và Mỹ đã nhất trí về giai đoạn mở cửa trở lại kéo dài 60 ngày trong khuôn khổ biên bản ghi nhớ do Pakistan làm trung gian hồi tháng 6. Tuy nhiên, theo phía Iran, những vi phạm của Mỹ đã buộc Tehran phải tái áp đặt việc đóng cửa eo biển.

Tehran đặt ra một số điều kiện tiên quyết để mở cửa trở lại tuyến đường thủy này, trong đó có việc Mỹ chấm dứt can thiệp vào hoạt động giao thông hàng hải trong khu vực.

Hôm 25/8, Thứ trưởng Ngoại giao Iran, ông Kazem Gharibabadi, cho biết những yêu cầu này bao gồm việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa kinh tế của Mỹ đối với Iran; chấm dứt lâu dài các hành động gây hấn trên tất cả các mặt trận, bao gồm tại Lebanon; và làm rõ tình hình liên quan đến việc phong tỏa Yemen.

Theo ông Gharibabadi, eo biển Hormuz ngày càng có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh của Iran sau chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào nước này.

“Sau cuộc xung đột kéo dài 40 ngày, eo biển Hormuz đã trở thành vấn đề an ninh quốc gia của Iran” , ông nói.