Chủ tịch Fed phát tín hiệu cứng rắn, cho biết sẽ tăng lãi suất nếu yếu tố này không thay đổi

So với cuộc họp báo sau kỳ họp chính sách tháng 7, Warsh đã đưa ra đánh giá quyết liệt hơn về nền kinh tế. Ông nhấn mạnh kiềm chế lạm phát phải tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của Fed, đồng thời cho rằng các điều kiện tài chính hiện nay "không mang tính thắt chặt trên diện rộng". Đây là sự thay đổi đáng chú ý so với nhận định hồi tháng 7, khi ông mô tả bức tranh tài chính là "không đồng đều".

Đáp lại những nghi ngờ về uy tín của mình sau cuộc họp báo tháng trước, ông Warsh khẳng định Fed sẽ được đánh giá bằng kết quả thực tế chứ không phải bằng lời nói.

Ông nói: "Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc hoàn thành sứ mệnh của mình. Đó mới là thước đo duy nhất cho uy tín của Fed."

Dù cuộc họp chính sách tiếp theo chỉ diễn ra vào giữa tháng 9 và ông Warsh không trực tiếp xác nhận Fed sẽ nâng lãi suất, hàng loạt thông điệp trong bài phát biểu cho thấy lập trường của ông đã nghiêng theo hướng cứng rắn hơn.

Một trong những nội dung được thị trường quan tâm nhất là mục tiêu lạm phát 2%.

Sau cuộc họp tháng 7, một số nhà kinh tế cho rằng những phát biểu thiếu rõ ràng của Warsh có thể hàm ý Fed đang cân nhắc điều chỉnh mục tiêu lạm phát, trong bối cảnh chỉ số giá vẫn cao hơn đáng kể so với kỳ vọng. Điều này từng làm dấy lên lo ngại rằng ngân hàng trung ương có thể nới lỏng cam kết kiểm soát giá cả.

Tại Jackson Hole, ông Warsh bác bỏ cách hiểu đó. Ông khẳng định mục tiêu lạm phát 2% theo chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) vẫn là "mục tiêu cố định và không thay đổi" của Fed.

Theo số liệu mới nhất được công bố trong tuần này, PCE tháng 7 vẫn ở mức 3,7%, gần gấp đôi mục tiêu dài hạn của ngân hàng trung ương.

Để chứng minh áp lực giá cả vẫn còn lan rộng, ông Warsh lần đầu trình bày chi tiết cách Fed đánh giá lạm phát thông qua nhiều chỉ số khác nhau thay vì chỉ dựa vào một thước đo duy nhất.

Ông cho biết 54% các nhóm hàng trong rổ PCE ghi nhận mức tăng giá trên 3% trong vòng 12 tháng qua, trong khi tỷ lệ này là 49% nếu tính trong 6 tháng gần nhất. Dù thấp hơn giai đoạn lạm phát bùng phát sau đại dịch, các con số này vẫn cao hơn đáng kể so với xu hướng dài hạn.

Ngoài ra, ông Warsh cũng dẫn thêm chỉ số giá tiêu dùng (CPI), hiện tăng 3,4%. Ông nhấn mạnh rằng, không có thước đo nào hoàn hảo, nhưng tất cả đều cho thấy lạm phát vẫn đang cao hơn mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.

Giới phân tích cho rằng đây là lần đầu tiên ông Warsh giải thích rõ hơn cách ông tiếp cận các dữ liệu lạm phát. Thay vì xem một chỉ số là tiêu chuẩn tuyệt đối, Chủ tịch Fed cho biết ông tổng hợp nhiều thước đo khác nhau để đánh giá xu hướng giá cả. Và tất cả đều đang phát đi tín hiệu rằng áp lực lạm phát vẫn chưa được kiểm soát.

Ông Warsh cũng lý giải vì sao Fed chưa hành động ngay trong tháng 7.

Theo ông, đa số thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) khi đó cho rằng phương án hợp lý hơn là chờ thêm dữ liệu kinh tế mới trong giai đoạn giữa hai cuộc họp trước khi đưa ra quyết định.

Một điểm đáng chú ý khác trong bài phát biểu là việc Warsh khẳng định lãi suất ngắn hạn vẫn là công cụ chính để thực hiện hai mục tiêu của Fed là ổn định giá cả và hỗ trợ việc làm.

Thông điệp này được xem là lời đáp trả đối với những ý kiến cho rằng ông sẽ ưu tiên các công cụ khác, chẳng hạn thu hẹp bảng cân đối kế toán, thay vì nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Warsh cũng đề cập đến AI, lĩnh vực từng được chính ông coi là yếu tố có thể nâng năng suất và tạo điều kiện để hạ lãi suất khi còn chưa giữ cương vị Chủ tịch Fed.

Lần này, ông cho biết Fed vẫn theo dõi sát tác động của AI, song các nghiên cứu hiện nay "chưa có ảnh hưởng đến các quyết định chính sách trong bối cảnh hiện tại". Nhóm công tác chuyên nghiên cứu AI của Fed mới chỉ ở giai đoạn thu thập và đánh giá thông tin.

Đáng chú ý, ông Warsh không đưa ra bất kỳ tín hiệu nào về việc sớm cắt giảm bảng cân đối kế toán, một chủ đề từng được ông nhiều lần đề cập trước khi trở thành Chủ tịch Fed.

Ông cũng không bình luận về những lời kêu gọi hạ lãi suất liên tục từ Tổng thống Donald Trump.

Tuy nhiên, đánh giá của Warsh về nền kinh tế cho thấy quan điểm của ông đang ngày càng khác biệt với Nhà Trắng. Trong khi Tổng thống Trump tiếp tục thúc giục Fed giảm chi phí vay để hỗ trợ tăng trưởng, Chủ tịch Fed lại nhấn mạnh rằng lạm phát vẫn là rủi ro lớn nhất và nếu áp lực giá cả không sớm hạ nhiệt, việc nâng lãi suất hoàn toàn có thể trở thành lựa chọn trong thời gian tới.

Theo CNBC﻿