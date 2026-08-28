Nga đánh giá khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân của Nhật Bản

Chuyên gia Anton Kobyakov - Cố vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, kiêm Thư ký điều hành ủy ban tổ chức Diễn đàn Kinh tế phương Đông đã nói với hãng thông tấn TASS rằng Nhật Bản có thể phát triển vũ khí hạt nhân trong vòng 1 năm.

Ông Kobyakov chỉ ra những tư tưởng phục hưng sức mạnh đế quốc và quá trình quân sự hóa không ngừng của Nhật Bản. Nhà phân tích nhấn mạnh rằng nước này đang thảo luận về khả năng phát triển vũ khí hạt nhân, điều mà Nhật Bản có thể làm được trong khoảng 1 năm nữa.

Theo ông Kobyakov, những phát ngôn mạnh mẽ của Thủ tướng Sanae Takaichi cho thấy vai trò trước đây của Nhật Bản trong chiến lược khu vực và toàn cầu của Mỹ đã thay đổi đáng kể, khi Nhật Bản hiện đang trực tiếp tham gia vào việc thực thi chiến lược này.

Nhật Bản đủ khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân trong thời gian ngắn.

Bên cạnh đó vào ngày 20/8, Đại sứ Trung Quốc tại Nga - ông Trương Hàn Huy tuyên bố rằng Nhật Bản đã tích lũy đủ khối lượng plutonium để chế tạo khoảng 5.500 đầu đạn hạt nhân.

Nhà ngoại giao này lưu ý đến cuối năm 2024, Nhật Bản đã tích lũy được khoảng 44,4 tấn plutonium. Các cơ sở lưu trữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng của Nhật Bản cũng chứa thêm 191 tấn plutonium chưa được tách chiết.

Mặc dù chính thức tuyên bố các nguyên tắc phi hạt nhân và từ bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt, sự hiện diện của một kho dự trữ plutonium lớn như vậy đang gây ra mối lo ngại nghiêm trọng đối với các nước láng giềng trong khu vực, đặc biệt là Trung Quốc, khi nước này coi đây là mối đe dọa trực tiếp đến sự cân bằng quyền lực hiện có.

Giới lãnh đạo quân sự Trung Quốc đã phản ứng cực kỳ gay gắt trước những tiết lộ về kho dự trữ plutonium của Nhật Bản, tuyên bố rằng Nhật Bản đã thực sự vượt qua "lằn ranh đỏ".

Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, sự tiến bộ về công nghệ của ngành công nghiệp Nhật Bản và nguồn nguyên liệu thô sẵn có cho phép nước này chế tạo vũ khí hạt nhân hoàn chỉnh chỉ trong vòng vài tháng nếu giới lãnh đạo chính trị đưa ra quyết định thích hợp.

Trung Quốc tin chắc rằng việc Nhật Bản chính thức từ bỏ Ba Nguyên tắc Phi hạt nhân - không sở hữu, sản xuất hoặc nhập khẩu vũ khí hạt nhân - chỉ là vấn đề thời gian.

Các nhà phân tích quân sự Trung Quốc nhấn mạnh rằng sự trỗi dậy của Nhật Bản như một cường quốc hạt nhân thực thụ sẽ làm bất ổn hoàn toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương và có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang không kiểm soát, lôi kéo tất cả các bên chủ chốt, bao gồm cả Hàn Quốc và Đài Loan tham gia.