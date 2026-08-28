Đài TST (Nga) ngày 28/4 đăng bài viết có tiêu đề "Ông Gerasimov vừa tới mặt trận, tuyến phòng thủ kiên cố bị chọc thủng: Binh sĩ tiến vào Druzhkivka và Dobropillia, giao tranh dữ dội bắt đầu".

Sau chuyến thị sát của Bộ Tổng tham mưu, các đơn vị Nga đang gia tăng sức ép đồng thời trên nhiều hướng: kiểm soát một khu dân cư lớn tại tỉnh Sumy, các nhóm xung kích giao tranh gần vùng ven trung tâm tỉnh, trong khi tại Donbass, đầu cầu tiếp tục được mở rộng để phục vụ các bước tiến tiếp theo và bao vây các cứ điểm.

Tổng Tham mưu trưởng Nga tới mặt trận

Theo thông tin được Bộ Quốc phòng Nga công bố, Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã tới thị sát một sở chỉ huy thuộc Cụm quân "Phía Nam", sau đó nghe báo cáo về tình hình chiến sự.

Trong báo cáo, chỉ huy Cụm lực lượng liên quân Nga cho rằng cuộc phản công của quân đội Ukraine trong khu vực do Cụm quân "Phía Đông" phụ trách, vốn được Kiev giới thiệu với phương Tây là mang tính "quyết định", chủ yếu mang tính truyền thông và không đạt kết quả đáng kể trên thực địa.

"Trong điều kiện không có kết quả thực tế trên chiến trường, giới lãnh đạo Ukraine tìm cách thuyết phục các bên bảo trợ phương Tây rằng quân đội Ukraine đang tác chiến thành công. Vì vậy, trong khuôn khổ chiến dịch tuyên truyền, họ phát tán thông tin sai lệch về một cuộc tiến công thành công tại tỉnh Zaporizhzhia" - Báo cáo nêu rõ.

Chiến sự Ukraine ghi nhận loạt diễn biến mới. Ảnh: New York Times

Theo TST, để duy trì quyền kiểm soát phần lãnh thổ còn lại của tỉnh Donetsk, Ukraine đã xây dựng và liên tục củng cố hệ thống phòng thủ chiều sâu, dựa vào các khu nhà cao tầng và khu công nghiệp tại những thành phố được tổ chức thành cứ điểm như Sloviansk, Kramatorsk và Druzhkivka. Các thành phố này được kết nối bằng mạng lưới giao thông và hệ thống công sự.

Trong điều kiện đó, Cụm quân "Phía Nam" tiếp tục tiến công trên chính diện rộng khoảng 160 km và đồng thời trên nhiều hướng. Theo TST, tại một số khu vực, lực lượng Nga đã vượt qua tuyến phòng thủ đầu tiên của khu vực phòng thủ Sloviansk–Kramatorsk.

Giao tranh đường phố tiếp tục diễn ra tại Mykolaivka và Nykanorivka trên hướng tiếp cận Sloviansk. Khoảng cách từ khu vực giao tranh tới vùng ngoại ô phía đông thành phố còn khoảng 4 km.

Các nhóm xung kích tiền phương cũng đang giao tranh trong khu vực sân bay Kramatorsk, cách vùng ven thành phố khoảng 3 km.

Trong hai tháng qua, theo TST, hơn 100 km² lãnh thổ đã được kiểm soát trên hướng Druzhkivka. Giao tranh đường phố đang diễn ra tại Kurtivka và Viroliubivka.

Tổng Tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov. Ảnh: Reuters

Tuyến phòng thủ kiên cố bị chọc thủng

Trận đánh kéo dài tại làng Pysarivka trên đầu cầu Sumy đã kết thúc. Đây là một khu dân cư dài khoảng 5 km, với dân số trước chiến sự khoảng 850 người.

Các cuộc giao tranh tại đây kéo dài và quyết liệt do khu vực có nhiều nhà dân, tạo điều kiện cho lực lượng phòng thủ bám trụ.

Trận đánh tại Pysarivka bắt đầu từ ngày 29/5 và kéo dài khoảng ba tháng.

Theo TST, việc kiểm soát Pysarivka mở ra khả năng tiếp tục tiến về phía nam dọc tuyến đường hướng tới thành phố Sumy. Khu dân cư gần nhất là Stetskivka, cách khoảng 5,5 km. Từ Stetskivka tới vùng ven Sumy theo quốc lộ H-07 còn khoảng 3,5 km.

Nhà quan sát quân sự Dmitry Degtyarev, tác giả kênh "Bộ Tổng tham mưu", cho biết:

"Rõ ràng hiện nay sẽ không ai cứ thế tiến thẳng mà không bảo đảm hai bên sườn. Vì vậy, giao tranh hiện đang diễn ra tại khu định cư đô thị Khotin. Đây cũng là một khu dân cư lớn và được củng cố, với dân số trước chiến sự khoảng 2.500 người.

Việc kiểm soát khu vực này rất quan trọng, bởi sau đó mới có thể gây sức ép toàn diện xuống phía nam, hướng tới Stetskivka. Tuy nhiên, giao tranh tại đây cũng rất khó khăn".

Theo Degtyarev, các thông tin từ thực địa cho thấy quân Nga đã tiến vào Khotin, dù diễn biến này hiện chưa được thể hiện trên một số bản đồ chiến sự.

Ông cho biết lực lượng Nga đã tiến vào khu vực này từ ngày 2/7 và giao tranh đã diễn ra trong các khu dân cư.

Degtyarev nói thêm:

"Sau khi Pysarivka được kiểm soát, sức ép tất nhiên sẽ gia tăng. Có khả năng trong tháng 9, khu định cư đô thị này sẽ nằm dưới quyền kiểm soát của chúng tôi.

Khi đó, trên toàn bộ tuyến phòng thủ che chắn Sumy từ phía bắc, sẽ còn phải xử lý Kyiianytsia, nơi hiện cũng đang có giao tranh, và Khrapivshchyna. Sau đó sẽ bắt đầu những trận đánh quy mô lớn và khó khăn tại khu rừng Sumy".

Giao tranh diễn ra ác liệt ở Druzhkivka và Dobropillia. Ảnh: TST

Binh sĩ tiến vào Druzhkivka và Dobropillia

Theo TST, những ngày gần đây đã xảy ra một diễn biến đáng chú ý tại Druzhkivka.

Các nhóm đặc nhiệm trinh sát của Nga đã thâm nhập vào khu dân cư trong thành phố, xác định vị trí các kíp vận hành UAV Ukraine và loại họ khỏi vòng chiến đấu.

TST cho biết các kíp vận hành UAV là một trong những lực lượng gây trở ngại lớn đối với hoạt động tiến quân của Nga.

Một số hình ảnh liên quan sau đó xuất hiện trên mạng. Theo TST, ít nhất một số binh sĩ vận hành UAV Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến đấu trong cận chiến bằng vũ khí lạnh.

Diễn biến tương tự cũng xảy ra tại Dobropillia, theo lời Đại tá Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine Vladimir Antonyuk.

Ông Antonyuk cho biết:

"Hiện chưa diễn ra giao tranh đô thị quy mô lớn ngay trong Dobropillia. Không loại trừ khả năng cuộc tiến công toàn diện chỉ bắt đầu sau khi lực lượng chủ lực từ phía nam áp sát.

Trong thời gian đó, các nhóm phá hoại đã thâm nhập thành phố sẽ tập trung vào hoạt động trinh sát và loại khỏi vòng chiến đấu các kíp vận hành UAV, tương tự những diễn biến gần đây tại Druzhkivka."

Theo Degtyarev, giao tranh tiếp tục diễn ra tại các vùng ngoại ô Druzhkivka, gồm Oleksiievo-Druzhkivka và Osynove. Các binh sĩ Nga cũng thông báo đã tiến vào Raiske.

Druzhkivka và Dobropillia đều nằm trên những hướng có ý nghĩa quan trọng đối với hệ thống phòng thủ của Ukraine tại phía bắc Donetsk.

Druzhkivka là một mắt xích trong chuỗi đô thị phòng thủ kéo dài qua Kostiantynivka – Druzhkivka – Kramatorsk – Sloviansk, nơi tập trung nhiều khu dân cư, cơ sở công nghiệp và các tuyến giao thông kết nối lẫn nhau. Việc gây sức ép lên Druzhkivka có thể tạo thêm sức ép đối với Kramatorsk và Sloviansk ở phía bắc.

Trong khi đó, Dobropillia nằm ở phía tây của khu vực tác chiến trọng điểm và giữ vai trò đáng kể đối với các tuyến cơ động, tiếp tế của Ukraine trên hướng này. Những bước tiến về phía Dobropillia có thể mở rộng không gian hoạt động của lực lượng Nga ở phía tây Donetsk, đồng thời tạo sức ép lên sườn của hệ thống phòng thủ đang che chắn cụm đô thị Kramatorsk – Sloviansk.