Nhiều quốc gia Đông Nam Á đẩy mạnh chính sách hỗ trợ xe điện

Trong bối cảnh toàn cầu hướng tới mục tiêu giảm phát thải và phát triển bền vững, nhiều quốc gia tại khu vực Đông Nam Á tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ xe điện (EV).

Không chỉ giúp bảo vệ môi trường, sự dịch chuyển này còn đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các bài toán về an ninh năng lượng và thúc đẩy kinh tế. Những động thái mới nhất từ Indonesia và Lào là minh chứng rõ nét cho xu hướng này.

Indonesia: Trợ cấp 3 triệu rupiah cho mỗi xe máy điện

Theo tờ Jakarta Globe , Chính phủ Indonesia dự kiến sẽ nối lại chương trình trợ cấp xe máy điện từ tháng 9/2026.

Bộ trưởng Tài chính nước này cho biết, mức hỗ trợ được đề xuất là 3 triệu rupiah (khoảng 169 USD) cho mỗi xe, thấp hơn so với mức dự kiến ban đầu là 5 triệu rupiah và mức trợ giá 7 triệu rupiah của năm ngoái.

Chính phủ Indonesia hỗ trợ khoảng 169 USD cho người chuyển đổi sang xe máy điện. (Ảnh minh họa: Bikerepublic)

Chính phủ Indonesia sẽ phân bổ ngân sách 3 nghìn tỷ rupiah cho chương trình này, hướng tới mục tiêu hỗ trợ mua 1 triệu chiếc xe máy điện. Tuy nhiên, giới chức nước này thừa nhận mục tiêu 1 triệu xe sẽ khó đạt được ngay trong năm nay do hạn chế về năng lực sản xuất nội địa.

Dự kiến đến cuối năm 2026, sản lượng xe máy điện trong nước mới chỉ đạt khoảng 100.000 xe (tương đương 10% mục tiêu).

Chương trình ưu đãi này không chỉ nhằm khuyến khích người tiêu dùng chuyển đổi từ xe máy xăng sang xe điện, mà còn tạo động lực lớn để các doanh nghiệp trong nước đẩy mạnh sản xuất.

Về vĩ mô, chương trình điện khí hóa phương tiện sẽ giúp nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á giảm thiểu mức tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch, từ đó giảm đi áp lực nặng nề của ngân sách Nhà nước đối với các khoản trợ cấp năng lượng.

Lào: Tận dụng nguồn thủy điện, hướng tới mục tiêu 30% xe điện

Theo Nikkei Asia , Lào đang tiếp cận xu hướng xe điện theo một chiến lược khác bằng cách phát huy tối đa lợi thế tự nhiên.

Quốc gia này đặt mục tiêu đầy tham vọng: xe điện sẽ chiếm 30% tổng số phương tiện lưu thông trên toàn quốc vào năm 2030, như một phần trong chiến lược chuyển đổi năng lượng sạch rộng lớn hơn.

Giao thông tại Lào.

Điểm tựa lớn nhất của Lào chính là tiềm năng thủy điện khổng lồ. Việc tận dụng nguồn năng lượng sạch và dồi dào sẵn có trong nước giúp người dân sử dụng xe điện tiếp cận được mức chi phí sạc rẻ hơn nhiều so với giá xăng dầu.

Quan trọng hơn, nỗ lực chuyển đổi sang xe điện sẽ giúp Lào giải quyết được vấn đề cốt lõi là hạn chế sự phụ thuộc quá lớn vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu vốn tốn kém và dễ bị ảnh hưởng bởi biến động giá thế giới.

Để phục vụ cho quá trình chuyển đổi này, Lào cũng đang gấp rút giải quyết các thách thức về cơ sở hạ tầng. Chính phủ nước này đang lên kế hoạch mở rộng mạng lưới, hướng tới mục tiêu lắp đặt hơn 150 trạm sạc xe điện trên khắp cả nước từ nay cho đến năm 2030.

Dù có các cách tiếp cận và lợi thế khác nhau, các quốc gia đều đang cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong việc thúc đẩy xe điện. Những chính sách thực tiễn này đang góp phần đưa Đông Nam Á trở thành khu vực năng động trong xu thế giao thông xanh toàn cầu.