Lạm phát 5 năm chưa về đích, hàng loạt quan chức ám chỉ tăng lãi suất: “Giờ là lúc hành động”

Ngày 27/8, nhiều quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục bày tỏ lo ngại về lạm phát. Các nhà hoạch định chính sách đang tập trung tại Jackson Hole, Wyoming để tham dự hội nghị kinh tế thường niên do Fed chi nhánh Kansas City tổ chức.

Chủ tịch Fed Kansas City Jeffrey Schmid nhận định: “Lạm phát vẫn rất dai dẳng. Chúng ta phải tiếp tục tìm cách phá vỡ tình trạng này và đưa lạm phát trở lại mức 2%”.

Tại cuộc họp ngày 28-29/7, Fed giữ lãi suất chính sách trong khoảng 3,50% - 3,75%. Tuy nhiên, ông Schmid cho rằng mức lãi suất hiện tại dường như không tạo ra nhiều tác động thắt chặt đối với nền kinh tế.

Ông Schmid nói: “Tôi không biết chính sách lãi suất hiện nay đang thực sự hạn chế điều gì”.

Trước đó, ông Schmid ủng hộ tăng lãi suất để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%. Phát biểu mới nhất cho thấy quan chức này vẫn nghiêng về khả năng thắt chặt chính sách. Tuy nhiên, khi được hỏi về khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9, ông cho rằng Fed cần thêm dữ liệu.

Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack cũng tiếp tục thể hiện quan điểm cứng rắn với lạm phát. Bà Hammack nói: “Tôi không muốn đưa ra kết luận trước, nhưng tôi tin rằng bây giờ là thời điểm để hành động”.

Bà Hammack là một trong ba quan chức Fed bỏ phiếu phản đối quyết định giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 7 và ủng hộ tăng lãi suất. Theo bà, lạm phát đã vượt mục tiêu trong hơn 5 năm. Chính sách tiền tệ hiện tại cũng chưa tạo ra đủ sức ép để làm chậm nền kinh tế và hạ nhiệt giá cả.

Bà đặc biệt lo ngại tâm lý chấp nhận lạm phát cao có thể bắt đầu ăn sâu vào nền kinh tế. Điều này có nguy cơ ảnh hưởng đến uy tín của Fed.

Theo dự báo của bà Hammack, lạm phát Mỹ có thể ở khoảng 3% vào cuối năm nay. Sang năm sau, tiến triển có thể vẫn chậm và lạm phát nhiều khả năng chỉ giảm xuống vùng 2,5%.

Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee cũng cho rằng rủi ro lớn nhất trong ngắn hạn là lạm phát chưa được kiểm soát. Ông Goolsbee nhận định: “Mọi người đều nên cảnh giác. Nếu lạm phát bắt đầu tăng trở lại, sẽ rất khó để loại bỏ nó”.

Theo ông, chi phí năng lượng tăng do chiến sự tại Iran và những thay đổi liên tục trong chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tạo thêm áp lực cho các hộ gia đình. Rủi ro đáng ngại là người dân có thể bắt đầu tin rằng lạm phát cao hơn mục tiêu sẽ kéo dài.

Dù vậy, ông Goolsbee đánh giá xu hướng lạm phát trong ba tháng gần đây “không quá tệ”. Fed vẫn có thể giảm lãi suất theo thời gian nếu xuất hiện bằng chứng rõ ràng cho thấy lạm phát đang trở lại mục tiêu 2%.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed Boston Susan Collins đánh giá các số liệu lạm phát gần nhất cho tín hiệu “trái chiều”. Kịch bản cơ bản của bà vẫn là lạm phát giảm dần, trong bối cảnh chính sách tiền tệ hiện ở trạng thái thắt chặt nhẹ.

Những phát biểu trên được đưa ra một ngày sau khi Chính phủ Mỹ công bố chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát chính của Fed. Trong 12 tháng tính đến tháng 7, PCE tăng 3,7%. Con số này không đổi so với tháng 6 nhưng thấp hơn mức 4,1% của tháng 5.

Các nhà kinh tế đưa ra những đánh giá khác nhau về dữ liệu này. Một số cho rằng Fed có cơ sở tăng lãi suất ngay trong tháng 9. Những người khác nhận định khả năng thắt chặt vẫn còn trong chương trình cuối năm. Thị trường hợp đồng tương lai hiện không nghiêng về khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp tới, nhưng đánh giá xác suất Fed hành động trước cuối năm 2026 ở mức cao.

Tâm điểm tiếp theo của thị trường là bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Jackson Hole vào ngày 28/8. Nhà đầu tư kỳ vọng ông sẽ hé lộ thêm về triển vọng chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, ông Warsh từ lâu phản đối việc đưa ra định hướng về lộ trình lãi suất.

Bên cạnh lạm phát, vấn đề độc lập của Fed cũng được nhắc tới. Ông Goolsbee cho biết những cuộc công kích chính trị nhằm vào ngân hàng trung ương khiến ông lo ngại. Theo ông, tại những quốc gia mà giới chức chính trị can thiệp vào quyết định chính sách tiền tệ, lạm phát có thể quay trở lại mạnh mẽ.

Theo Reuters