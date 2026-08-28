Quan chức Fed: Đã đến lúc tăng lãi suất

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Cleveland Beth Hammack ngày 27/8 tiếp tục kêu gọi nâng lãi suất, cho rằng lạm phát vẫn còn cách khá xa mục tiêu 2% và ngân hàng trung ương không nên trì hoãn thêm việc siết chặt chính sách tiền tệ.

Trong cuộc phỏng vấn trực tiếp với CNBC bên lề hội nghị thường niên Jackson Hole của Fed tại bang Wyoming, bà Hammack nhấn mạnh báo cáo công bố hôm 26/8 cho thấy lạm phát tại Mỹ vẫn quanh mức 3% theo năm. Dù tốc độ tăng giá theo tháng đã chậm lại trong vài tháng gần đây, theo bà, điều đó chưa đủ để Fed yên tâm.

Bà cho hay: "Tôi không muốn đưa ra kết luận trước bất cứ điều gì. Nhưng tôi tin rằng bây giờ là thời điểm phải hành động."

Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack.

Theo Chủ tịch Fed Cleveland, lạm phát đã duy trì trên mục tiêu trong hơn 5 năm và bà chưa nhìn thấy dấu hiệu cho thấy chính sách tiền tệ hiện nay thực sự mang tính hạn chế.

"Tôi không thấy chính sách đang đủ sức kìm hãm nền kinh tế khi quan sát các điều kiện tài chính cũng như trao đổi với những người tham gia thị trường", bà nhận định.

Quan điểm này nhất quán với những phát biểu cứng rắn mà bà Hammack đưa ra trong thời gian gần đây.

Tại cuộc họp chính sách của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cuối tháng 7, bà là 1 trong 3 thành viên bỏ phiếu phản đối quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức 3,5-3,75%. Ba quan chức này khi đó đề xuất tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm.

Đến nay, bà vẫn giữ nguyên lập trường rằng Fed cần sớm hành động để ngăn lạm phát tiếp tục bào mòn sức mua của các hộ gia đình.

Bà nói: "Theo tôi, lạm phát càng ở trên mục tiêu lâu thì càng khó kéo xuống. Đồng thời, người dân và doanh nghiệp cũng sẽ phải chịu nhiều tổn thương hơn."

Điều khiến bà lo ngại nhất là nguy cơ hình thành "tư duy lạm phát" trong xã hội. Bà cảnh báo rằng nếu công chúng bắt đầu mặc nhiên cho rằng giá cả sẽ tiếp tục tăng, việc kiểm soát lạm phát sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Trong năm nay, lạm phát tại Mỹ chịu tác động từ nhiều yếu tố cùng lúc, bao gồm xung đột Iran, các mức thuế quan mới cũng như nhu cầu đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Thông thường, Fed có xu hướng bỏ qua những cú sốc phía cung mang tính tạm thời khi điều hành chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, một số quan chức ngày càng lo ngại những yếu tố này có thể lan rộng và ăn sâu vào nền kinh tế nếu kéo dài.

Bà Hammack cho biết trong chuyến làm việc gần đây tại thành phố Erie, bang Pennsylvania, bà đã gặp nhiều người lao động đang chịu áp lực lớn từ chi phí sinh hoạt.

"Họ đều nói với tôi rằng họ đang cảm thấy tuyệt vọng. Họ có công việc ổn định, đi làm mỗi ngày, nhưng vẫn cảm thấy không đủ khả năng trang trải cuộc sống. Thậm chí cuối tuần họ cũng không đủ tiền đưa con đi ăn một cây kem", bà kể lại.

Theo bà, đây là minh chứng rõ ràng cho thấy lạm phát kéo dài không chỉ là vấn đề thống kê mà đang tác động trực tiếp đến đời sống của người dân.

Dù vậy, thị trường tài chính hiện vẫn chưa chia sẻ quan điểm của bà Hammack.

Theo định giá trên thị trường hợp đồng tương lai, giới đầu tư vẫn cho rằng Fed nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất trong cả 2 cuộc họp tháng 9 và tháng 10. Kịch bản được thị trường đánh giá cao hơn là ngân hàng trung ương sẽ chờ đến cuộc họp tháng 12 mới xem xét nâng lãi suất.

Theo CNBC﻿