Ukraine hỗ trợ NATO

Theo Defense Express, các chuyên gia Ukraine từ Trung tâm Phân tích Chung, Bài học Kinh nghiệm và Thực tiễn Tốt nhất (JATEC) đã hỗ trợ lực lượng NATO trong các cuộc tập trận chống máy bay không người lái (UAV) ở Latvia, chia sẻ kinh nghiệm chiến trường từ cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine.

Các chuyên gia Ukraine đã tham gia giai đoạn ba của cuộc tập trận mang mật danh LCI-X 3-26 với một loạt thử nghiệm tập trung vào việc kiểm tra và tích hợp các giải pháp chống máy bay không người lái hiện đại nhằm hỗ trợ sườn phía Đông của NATO.

Cuộc tập trận được tổ chức tại Latvia như một phần của cuộc tập trận Baltic Trust, có sự tham gia của hơn 1.000 quân nhân và chuyên gia từ 25 quốc gia thành viên NATO và Ukraine.

Quy mô của sự kiện cho phép các bên tham gia thử nghiệm khả năng chống máy bay không người lái trong môi trường đa quốc gia.

Khác với các giai đoạn trước, phiên bản LCI-X mới nhất không chỉ dừng lại ở việc thử nghiệm các thành phần chống UAV riêng lẻ. Những người tham gia đã thực hành tích hợp nhiều khả năng ở cấp độ chiến thuật và kết nối chúng với các hệ thống chỉ huy và kiểm soát của NATO.

Các chuyên gia của JATEC đã đóng góp kinh nghiệm chiến đấu chống lại máy bay không người lái của Nga để làm cho các kịch bản diễn tập sát với thực tế chiến tranh hiện đại hơn.

Trước khi giai đoạn thực chiến bắt đầu, các chuyên gia Ukraine đã đưa ra các khuyến nghị cho kịch bản diễn tập và giúp điều chỉnh các thông số của mối đe dọa UAV mô phỏng.

Đặc biệt, các chuyên gia Ukraine đã giúp phát triển các hồ sơ bay máy bay không người lái thực tế hơn dựa trên quan sát và kinh nghiệm chiến trường của mình.

Điều này bao gồm việc điều chỉnh các tuyến đường bay và các thông số nguy hiểm khác để phản ánh tốt hơn cách thức sử dụng hệ thống không người lái trong chiến đấu thực tế.

Trong suốt cuộc diễn tập, nhân viên JATEC đã giám sát và phối hợp các đội đóng vai trò là đối phương giả định.

Họ đảm bảo các đội tuân theo các tuyến đường, kế hoạch bay và thông số mối đe dọa đã được chỉ định, cho phép các thành viên NATO tham gia tập trận thử nghiệm hệ thống chống máy bay không người lái của mình trong điều kiện sát thực tế hơn.