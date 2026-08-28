Phát hiện thi thể trong khoang bánh xe máy bay vừa hạ cánh tại Malaysia

Một vụ việc bất thường đã xảy ra tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 (KLIA2), Malaysia vào sáng 27/8, khi nhân viên kỹ thuật phát hiện thi thể một người bên trong khoang bánh xe của máy bay vừa đến từ Tokyo, Nhật Bản.

Theo thông tin ban đầu từ cảnh sát, chiếc máy bay hạ cánh tại KLIA2 vào khoảng 6h30. Khoảng 25 phút sau, khi các nhân viên kỹ thuật tiến hành mở khoang bánh xe để kiểm tra, họ phát hiện mùi hôi bất thường phát ra từ khu vực này.

Sau khi mở khoang, các nhân viên phát hiện một thi thể bên trong và lập tức báo cáo vụ việc cho phòng điều hành của đồn cảnh sát KLIA2.

Thi thể được cho là mặc quần jeans và áo sơ mi trắng. Tại thời điểm phát hiện, giới tính của nạn nhân chưa được xác định. Cảnh sát cũng không tìm thấy giấy tờ tùy thân trên người nạn nhân.

Tháp quan sát nhìn ra Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur 2 (KLIA2) ở Sepang, Malaysia (Ảnh: SCMP)

Lực lượng pháp y sau đó được điều động đến hiện trường để kiểm tra và thu thập các thông tin phục vụ điều tra. Các nhà chức trách đang tiến hành xác định danh tính người tử vong, đồng thời làm rõ nguyên nhân và hoàn cảnh dẫn đến cái chết.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nạn nhân có thể ở độ tuổi khoảng 20. Cảnh sát nhận định người này có khả năng đã tử vong hơn 72 giờ trước khi thi thể được phát hiện.

Việc một người có thể xuất hiện trong khoang bánh xe của máy bay đặt ra nhiều câu hỏi về thời điểm và cách thức người này tiếp cận máy bay. Tuy nhiên, cơ quan chức năng Malaysia chưa công bố thêm thông tin về danh tính nạn nhân cũng như hành trình cụ thể của chiếc máy bay trước khi đến Kuala Lumpur.

Khoang bánh xe là khu vực kỹ thuật nằm bên dưới thân máy bay, được thiết kế để chứa càng đáp khi máy bay cất cánh. Đây không phải là khu vực dành cho hành khách và thường có điều kiện nhiệt độ, áp suất và oxy khắc nghiệt khi máy bay hoạt động ở độ cao lớn.

Trước đó, trên thế giới từng ghi nhận một số trường hợp người tìm cách ẩn náu trong khoang bánh xe máy bay để di chuyển giữa các quốc gia. Tuy nhiên, đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm bởi nhiệt độ tại độ cao hành trình có thể xuống rất thấp, trong khi lượng oxy và áp suất không đủ để cơ thể con người duy trì sự sống bình thường.

Trong vụ việc tại Malaysia, cảnh sát chưa đưa ra kết luận về việc nạn nhân đã lên máy bay bằng cách nào. Các thông tin liên quan vẫn đang được xác minh.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để xác định danh tính người tử vong, thời điểm nạn nhân tiếp cận máy bay cũng như nguyên nhân khiến người này tử vong. Những kết luận cụ thể sẽ được đưa ra sau khi quá trình khám nghiệm và điều tra hoàn tất.

Nguồn: scmp