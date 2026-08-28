Cấm hoàn toàn giao thương với Iran có thể gây bất ổn cho kinh tế thế giới

Theo NYT, việc thực thi các biện pháp trừng phạt kéo theo nhiều vấn đề và trong trường hợp Iran, chính sách này có nguy cơ dẫn đến đối đầu với “các đồng minh và những đối thủ mạnh có khả năng đáp trả, đáng chú ý nhất là Trung Quốc”.

Theo báo cáo, một lệnh cấm hoàn toàn đối với hoạt động thương mại sẽ tạo ra nhiều khó khăn hơn nữa.

Các chuyên gia cho rằng chính sách trừng phạt Iran khó có khả năng thành công nếu không có sự hợp tác của Trung Quốc và Ấn Độ, những đối tác thương mại chủ chốt của Iran.

“Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra”, Alan Eyre, cựu nhà ngoại giao Mỹ và chuyên gia về Iran, nói.

Ngày 24/8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thông báo Mỹ dự định siết chặt mạnh mẽ cơ chế trừng phạt đơn phương nhằm vào Iran, với mục tiêu chặn hoàn toàn các nguồn thu của Iran.

Ông Bessent cho biết Mỹ sẵn sàng áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với bất kỳ quốc gia nào từ chối tuân thủ những biện pháp hạn chế mới nhằm vào Iran. Ông cũng đe dọa những quốc gia này sẽ mất quyền tiếp cận đồng USD.

Đầu tuần này, Mỹ bổ sung 48 tổ chức, 24 cá nhân và 6 tàu chở dầu vào danh sách trừng phạt Iran.

Công dân và các công ty đến từ Azerbaijan, Hy Lạp, Ấn Độ, Iran, Trung Quốc, Malaysia, Quần đảo Marshall, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, Pháp và Thụy Sĩ đã bị đưa vào danh sách đen.