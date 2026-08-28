Nga tăng tốc mở rộng cánh cửa với Campuchia: Moscow phát tín hiệu chờ đón ông Hun Sen

Nga và Campuchia mở rộng hợp tác kinh tế

Ngày 24/8, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko có cuộc gặp với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen tại Phnom Penh. Hai bên trao đổi về quan hệ song phương và các biện pháp nhằm tiếp tục mở rộng hợp tác giữa hai nước.

Theo Khmer Times, thương mại, đầu tư, giáo dục, năng lượng, du lịch và nông nghiệp nằm trong số những lĩnh vực Campuchia và Nga muốn thúc đẩy. Hai bên cũng đang tìm kiếm thêm cơ hội để tăng cường trao đổi kinh tế trong thời gian tới.

Tại cuộc gặp, ông Rudenko đánh giá cao quan hệ lâu dài giữa Moscow và Phnom Penh. Quan chức Nga cũng thông báo với ông Hun Sen về những nỗ lực nhằm tăng kim ngạch thương mại song phương.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko gặp Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Ảnh: Cambodianess

Việc thương mại và đầu tư được nhấn mạnh diễn ra trong bối cảnh Campuchia đang tìm cách đa dạng hóa quan hệ kinh tế với nhiều đối tác. Đối với Nga, Đông Nam Á cũng là một trong những khu vực được Moscow chú ý nhằm duy trì và mở rộng các kênh hợp tác kinh tế trong bối cảnh môi trường thương mại quốc tế có nhiều thay đổi.

Bên cạnh thương mại, hai nước còn duy trì hợp tác trong giáo dục. Nga tiếp tục cung cấp học bổng cho sinh viên Campuchia sang học tập, trong khi hai bên duy trì các chương trình trao đổi giáo dục và nhân lực. AKP ngày 26/8 cũng đưa tin một nhóm sinh viên Campuchia nhận học bổng sang Nga được khuyến khích đóng vai trò cầu nối văn hóa giữa hai nước.

Năng lượng, nông nghiệp và du lịch cũng được xem là những lĩnh vực có dư địa hợp tác. Với Campuchia, việc mở rộng các đối tác thương mại và đầu tư có thể tạo thêm lựa chọn cho quá trình đa dạng hóa nền kinh tế. Trong khi đó, Nga có thể tìm kiếm thêm thị trường cho hàng hóa, dịch vụ và các hoạt động hợp tác kinh tế tại Đông Nam Á.

Hai bên đồng thời duy trì trao đổi trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Tuy nhiên, trong các cuộc thảo luận mới nhất, phía Campuchia và Nga nhấn mạnh nhiều hơn tới việc mở rộng hợp tác kinh tế và giao lưu nhân dân.

Trong cuộc gặp, ông Hun Sen nhấn mạnh lịch sử quan hệ lâu dài giữa hai nước. Phía Nga cũng đánh giá cao vai trò của ông trong việc thúc đẩy quan hệ Campuchia - Nga qua nhiều giai đoạn.

Chuyến thăm Nga của ông Hun Sen được hé lộ

Trong lúc các cuộc trao đổi kinh tế đang được thúc đẩy, một điểm đáng chú ý khác là khả năng ông Hun Sen sẽ tới Nga trong thời gian tới.

Theo thông tin được công bố sau cuộc gặp ngày 24/8, ông Hun Sen cho biết đang xem xét thời điểm phù hợp cho chuyến thăm Nga. Phía Nga cũng cho biết các lãnh đạo nước này, trong đó có Tổng thống Vladimir Putin, đang chờ đón chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện Campuchia.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko. Ảnh: Khmer Times

Chuyến đi chưa được công bố thời gian cụ thể, nhưng nếu diễn ra sẽ tạo thêm một hoạt động ngoại giao cấp cao trong năm Campuchia và Nga kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Moscow và Phnom Penh đã duy trì quan hệ trong nhiều thập niên, với các lĩnh vực hợp tác trải rộng từ giáo dục, văn hóa đến thương mại, đầu tư và quốc phòng. Khmer Times trước đó đánh giá quan hệ hai nước được xây dựng trên nền tảng hợp tác lâu dài và tiếp tục được duy trì bất chấp những thay đổi của môi trường quốc tế.

Chuyến thăm của ông Hun Sen, nếu được thực hiện, có thể tạo thêm cơ hội để hai bên trao đổi trực tiếp về các ưu tiên hợp tác trong giai đoạn mới. Đặc biệt, vấn đề thương mại và đầu tư đang được đặt vào trọng tâm trong các cuộc tiếp xúc gần đây.

Trước đó, lãnh đạo hai nước cũng duy trì các cuộc gặp cấp cao. Tháng 6/2026, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã gặp Tổng thống Vladimir Putin tại Kazan để trao đổi về quan hệ song phương. Những cuộc tiếp xúc như vậy tạo nền tảng cho việc duy trì các kênh đối thoại giữa Phnom Penh và Moscow.

Trong bối cảnh Campuchia tiếp tục thúc đẩy chính sách đa dạng hóa quan hệ kinh tế, việc tăng cường hợp tác với Nga diễn ra song song với các hoạt động mở rộng quan hệ với nhiều đối tác khác. Phnom Penh đang tìm kiếm thêm thị trường, nguồn vốn và cơ hội đầu tư nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Với Moscow, việc tăng cường quan hệ với Campuchia cũng mở thêm một kênh hợp tác tại Đông Nam Á. Hai bên hiện đang tập trung vào những lĩnh vực có khả năng tạo ra lợi ích kinh tế trực tiếp, trong đó thương mại, đầu tư, năng lượng, nông nghiệp, du lịch và giáo dục được nhắc tới nhiều hơn.