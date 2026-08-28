Nga cảnh báo nghiêm khắc Anh liên quan đến tên lửa Storm Shadow

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

"Phản ứng của chúng tôi với các cuộc tấn công của Ukraine sử dụng vũ khí Anh nhằm vào lãnh thổ Nga là rất rõ ràng: Bất kỳ cơ sở và thiết bị quân sự nào của Anh ở Ukraine và ngoài Ukraine đều có thể trở thành mục tiêu", bà Zakharova nói trong cuộc họp báo hôm 27/8.

"Những ai thực hiện các vụ tấn công nhằm vào thường dân Nga sẽ bị trừng phạt. Những ai đồng lõa và xúi giục cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả", người phát ngôn cảnh báo.

Bà Zakharova cáo buộc Chính phủ Anh liên tiếp theo đuổi mục tiêu dài hạn là gây ra cái gọi là "thất bại chiến lược" cho Nga.

Nhà ngoại giao Nga đồng thời kêu gọi, "tất cả cư dân Vương quốc Anh hãy suy nghĩ về những hậu quả thảm khốc không thể tránh khỏi của các bước đi thù địch, do chính quyền của họ thực hiện".

Người phát ngôn cũng kêu gọi Chính phủ Anh “ngay lập tức, dứt khoát và không do dự” từ bỏ các chính sách hiếu chiến, đe dọa đẩy cuộc xung đột “lên một cấp độ hoàn toàn mới”.

Những phát biểu này của bà Zakharova được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và Anh đang xấu đi nhanh chóng, và đúng một ngày sau khi Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow của Anh để tấn công Donetsk, khiến ít nhất 8 thường dân bị thương, trong đó có 2 trẻ em.

Anh mới đây đã phê duyệt việc chuyển giao công nghệ mật cần thiết để giúp Ukraine lắp ráp tên lửa hành trình Storm Shadow/SCALP trong nước.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã cáo buộc Anh "tham gia vào cuộc chiến này về phía chính quyền Ukraine".

Ông cảnh báo, lực lượng Nga đang thu thập thông tin tình báo về các địa điểm sản xuất tên lửa và thiết bị quân sự khác ở Ukraine nhằm mục đích phá hủy chúng.

Tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng cảnh báo, Nga "có mọi quyền coi việc lực lượng tên lửa Anh trực tiếp tham gia các cuộc tấn công chống lại Nga là sự tham gia vào cuộc chiến, với tất cả những hậu quả mà điều đó kéo theo".