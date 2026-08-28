Chỉ một mệnh lệnh của ông Putin, các tướng lĩnh triển khai “kế hoạch B”

Đài TST (Nga) ngày 27/8 đăng bài viết có tiêu đề: "Chỉ một mệnh lệnh của ông Putin, các tướng lĩnh triển khai 'kế hoạch B'. Một mặt trận bất ngờ 'sụp đổ'. Đặc nhiệm bí ẩn diệt lực lượng 'tinh nhuệ' trong đêm".

Theo đó, chiến sự trên mặt trận Trung tâm đang diễn ra với cường độ đặc biệt cao. Số cuộc giao chiến mỗi ngày vượt tổng số tại các tỉnh Sumy, Kharkiv và Zaporizhzhia cộng lại. Phạm vi hoạt động của quân đội Nga trên hướng Donetsk đã mở rộng đáng kể, buộc bộ chỉ huy Ukraine phải ứng phó với nhiều điểm nóng cùng lúc.

Những thay đổi trong cách tác chiến của Nga bắt đầu ngay sau mệnh lệnh của Tổng thống Vladimir Putin bổ nhiệm tư lệnh mới cho Cụm quân Trung tâm. Đại tá thuộc Lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine Vladimir Antonyuk cho biết trọng tâm hoạt động của lực lượng Nga đã chuyển sang những đợt đột phá nhanh:

"Sau khi tư lệnh mới của Cụm quân Trung tâm được bổ nhiệm, trọng tâm đã chuyển sang những cuộc đột phá nhanh. Các đơn vị hiện hướng tới mục tiêu tiến sâu, không tiêu tốn thời gian và lực lượng để đánh chiếm, làm chủ từng cứ điểm phòng thủ. Phía sau đội hình tiến công giờ đây không chỉ còn những khu mỏ được củng cố kiên cố, mà cả những thành phố."

Các tướng lĩnh Nga đã chuyển sang triển khai cách đánh mới, gây sức ép lớn cho Ukraine. Ảnh: TST

Chỉ một mệnh lệnh của ông Putin, các tướng lĩnh Nga đã chuyển sang triển khai cách đánh mới. Theo TST, những điều chỉnh trong hoạt động trên tuyến tiếp xúc và các cuộc không kích là "kế hoạch B", được triển khai trong trường hợp Ukraine tiếp tục cản trở nỗ lực giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình và gia tăng leo thang.

Bộ Ngoại giao và Tổng thống Nga trước đó cảnh báo các điều kiện để khởi động tiến trình giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao có thể trở nên bất lợi hơn đáng kể. Nếu Kiev tiếp tục những hành động mà Moscow gọi là gây hấn, Nga sẽ đáp trả với sức tàn phá lớn hơn.

Trong khi đó, trên hướng Dobropillia, các đơn vị Nga đang mở rộng tiến công, chia cắt nhiều vị trí phòng thủ và gây sức ép lên hệ thống hậu cần Ukraine.

Một mặt trận bất ngờ "sụp đổ"

Nếu trong tháng 7, tâm điểm giao tranh chỉ tập trung tại khu phòng thủ Ukraine giữa Bilytske và Shevchenko, thì hiện đã xuất hiện ít nhất ba điểm nóng. Bộ chỉ huy Ukraine cũng thừa nhận phạm vi hoạt động của quân đội Nga trên mặt trận Donetsk đã mở rộng.

Điểm nóng đầu tiên xuất hiện ở sườn phía đông, khi quân đội Nga tiến công về phía Zolotyi Kolodiaz và Kucheriv Yar. Những đợt đánh đồng loạt của bộ binh dọc các dải rừng giúp lực lượng Nga vòng qua những vị trí ngăn chặn, áp sát tuyến phòng ngự chính và đánh bật quân đội Ukraine khỏi Kutuzivka.

Đại tá Antonyuk cho biết khoảng 40 km² đã trở thành vùng xám. Nhiều vị trí Ukraine rơi vào thế bị bán bao vây, với hoạt động hậu cần bị gián đoạn:

"Để ổn định mặt trận, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cần khẩn cấp tổ chức phản kích, nếu không khu vực này sẽ sớm nằm hoàn toàn dưới quyền kiểm soát của quân đội Nga.

Tuy nhiên, khả năng tiến hành những cuộc phản kích như vậy là rất thấp. Bộ chỉ huy Ukraine không có đủ nguồn lực để kịp thời ứng phó tại tất cả những khu vực khủng hoảng trên tuyến phòng thủ Dobropillia."

Nhà bình luận quân sự Dmitry Degtyarev, tác giả kênh "Bộ Tổng tham mưu", thông báo vòng vây phía đông Kucheriv Yar đã khép kín, lực lượng Nga áp sát Hruzke. Các báo cáo từ thực địa cho biết giao tranh đã diễn ra ngay tại Zolotyi Kolodiaz.

Ở khu vực thứ hai, gần Svitle, ông Antonyuk cho biết hệ thống phòng thủ Ukraine đã phân rã thành những ổ kháng cự biệt lập. Quân đội Nga tiếp tục lần lượt đánh chiếm từng cứ điểm bị cô lập.

Vòng vây phía đông Kucheriv Yar đã khép kín, lực lượng Nga áp sát Hruzke. Ảnh: TST

Binh sĩ Ukraine chủ yếu trú trong tầng hầm các tòa nhà cao tầng và mỏ than. Mái nhà cùng các bãi thải mỏ được sử dụng để bố trí ăng-ten, thiết bị chuyển tiếp tín hiệu UAV và camera giám sát địa hình. Do đó, việc đánh chiếm từng ổ kháng cự có thể trở thành một chiến dịch phức tạp, kéo dài cả tuần.

Theo Antonyuk, chỉ trong tuần qua, Ukraine đã mất hai cứ điểm quan trọng ở phía tây Rodynske và phía bắc Bilytske. Việc cứ điểm thứ hai thất thủ giáng một đòn mạnh vào hệ thống phòng thủ.

TST cho biết quân đội Ukraine không còn khả năng tiếp tục các đợt tiến công về phía Bilytske. Nga kiểm soát những điểm cao then chốt, khiến các đoàn xe Ukraine bị đánh phá ngay khi bắt đầu di chuyển. Lực lượng Nga nhờ đó có thể đưa các tổ súng cối và kíp vận hành UAV lên phía trước an toàn hơn.

Điều này không chỉ gia tăng sức ép lên các vị trí Ukraine ở phía nam Dobropillia, mà còn mở thêm hướng tiến công vào thành phố. Để ổn định mặt trận, bộ chỉ huy Ukraine khẩn cấp điều các đơn vị UAV từ phía nam, chủ yếu từ tỉnh Dnipropetrovsk.

"Trên thực tế, điều này đồng nghĩa với việc Ukraine chấm dứt hoàn toàn cuộc phản công trên hướng này. Cả UAV chiến thuật hoạt động ở tiền tuyến lẫn các phương tiện tầm trung, trước đây được sử dụng để tấn công hậu phương và hệ thống hậu cần, đều đang được điều chuyển tới khu vực giao tranh gần Dobropillia."

Quân đội Nga ghi nhận hoạt động UAV Ukraine gia tăng trong vùng trời tầm thấp. Tuy nhiên, ông Antonyuk khẳng định những biện pháp này đã muộn và không thể ngăn chặn đà tiến công.

Theo TST, một mặt trận bất ngờ "sụp đổ" trước sức ép từ bên ngoài lẫn bên trong, cùng tình trạng rối loạn tổ chức và sự cô lập của các khu vực then chốt. Cùng lúc, những nhóm bộ binh nhỏ của Nga tiếp tục tiến sâu, gây rối loạn hậu phương Ukraine.

Đặc nhiệm bí ẩn diệt lực lượng "tinh nhuệ" trong đêm

Theo TST, các nhóm đặc nhiệm bí ẩn của Nga đang thâm nhập những đô thị được củng cố thành pháo đài, tiêu diệt các kíp vận hành UAV "tinh nhuệ" của Ukraine trong đêm.

Các đơn vị Nga đã xuyên thủng tuyến phòng thủ phía đông Dobropillia và tiến vào thành phố theo nhiều tuyến đường. Lối tiếp cận an toàn nhất đi qua Hannivka, ngôi làng Nga kiểm soát sau hai tuần giao tranh.

Quân đội Ukraine không chỉ xác nhận mất ngôi làng này mà còn thông báo các nhóm bộ binh nhỏ của Nga tiếp tục tiến lên phía bắc. Mục tiêu của những nhóm này là gây rối loạn hậu phương, trinh sát và tiêu diệt các kíp vận hành UAV.

"Hiện chưa diễn ra giao tranh đô thị quy mô lớn ngay trong Dobropillia. Không loại trừ khả năng cuộc tiến công toàn diện chỉ bắt đầu sau khi lực lượng chủ lực từ phía nam áp sát. Trong thời gian đó, các nhóm biệt kích đã thâm nhập thành phố sẽ tập trung trinh sát và tiêu diệt các kíp vận hành UAV, tương tự những diễn biến gần đây tại Druzhkivka".