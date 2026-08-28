Trung Quốc cách chức hai tướng lĩnh hàng đầu khỏi Quân uỷ Trung ương

Ông Trương Hựu Hiệp bị cách chức khỏi Quân uỷ Trung ương Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Ông Trương Hựu Hiệp bị điều tra khi đang giữ vị trí Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương và Uỷ viên Bộ Chính trị; ông Lưu Chấn Lập là Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân uỷ.

Cuộc điều tra được thông báo vào tháng 1 năm nay. Cả hai quan chức cấp cao này đều bị cáo buộc vi phạm nghiêm trọng về kỷ luật và pháp luật.

Giới lãnh đạo quân sự cấp cao của Trung Quốc đã trải qua những biến động chưa từng có trong vài năm gần đây, trong bối cảnh Chủ tịch Tập Cận Bình đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng.

Các nhân vật cấp cao như cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc, cựu Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Miêu Hoa và cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hà Vệ Đông bị cách chức lần lượt vào các năm 2023, 2024, 2025.

Việc điều tra và cách chức Phó Chủ tịch Quân uỷ - nhân vật quyền lực thứ hai dưới Chủ tịch Tập Cận Bình, được đánh giá là vụ kỷ luật nghiêm trọng nhất trong quân đội Trung Quốc trong nhiều thập kỷ qua.