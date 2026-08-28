Giá vàng SJC, vàng nhẫn ngày 28/8

Đầu ngày 28/8, giá vàng miếng tại các thương hiệu SJC, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, Phú Quý và PNJ được niêm yết ở cùng mức 147 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 150 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Khoảng cách giữa giá mua và giá bán tại các doanh nghiệp này là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, mức giá có sự khác biệt giữa các thương hiệu. DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng áp dụng mức giá 148 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 152 triệu đồng/lượng chiều bán ra, với chênh lệch mua - bán là 4 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 147 triệu đồng/lượng (mua vào) và 150 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC và PNJ cùng có giá bán ra là 149,9 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào lần lượt ở mức 146,9 triệu đồng/lượng (SJC) và 146,4 triệu đồng/lượng (PNJ).

Tổng hợp giá vàng tại một số thương hiệu

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên thứ Năm nhờ đồng USD suy yếu, trong khi thị trường chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh tại Jackson Hole vào thứ Sáu, nhằm tìm kiếm manh mối về triển vọng lạm phát và lộ trình chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương Mỹ.

Giá vàng giao ngay hiện tăng 0,4% lên 4.607,90 USD/ounce, sau khi giảm 1,4% trong phiên thứ Tư – mức giảm mạnh nhất trong một ngày trong vòng một tuần.

Đồng USD suy yếu, khiến các mặt hàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn đối với người nắm giữ những đồng tiền khác.

Giá vàng đã tăng lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 5 hồi đầu tuần. Đà tăng gần đây được thúc đẩy bởi những lo ngại mới về sự suy giảm giá trị của đồng USD, sau khi Bộ Tài chính Mỹ tuần trước thông báo tăng quy mô mua lại các trái phiếu cũ có kỳ hạn dài.

"Tôi lạc quan về giá vàng, đơn giản vì nhu cầu hiện tại đang rất mạnh. Chúng ta đang chứng kiến lượng cầu lớn từ các quỹ ETF, cũng như nhu cầu từ các ngân hàng trung ương khi vàng được xem là một tài sản thay thế cho đồng USD", Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại StoneX, nhận định.

Haberkorn cho biết thị trường sẽ tiếp tục thận trọng trong phần còn lại của ngày khi các nhà giao dịch chờ đợi hội nghị Jackson Hole, sự kiện đang được theo dõi sát sao.

Tâm điểm thị trường hiện chuyển sang bài phát biểu của Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole thường niên ở Wyoming vào thứ Sáu. Các nhà đầu tư kỳ vọng Chủ tịch Fed sẽ sử dụng bài phát biểu đầu tiên của mình để giải thích lộ trình đưa lạm phát trở về mục tiêu của Fed, đồng thời làm rõ vai trò mà ông cho rằng thị trường trái phiếu sẽ đóng góp trong chiến lược này.

Dữ liệu công bố hôm thứ Tư cho thấy chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Mỹ – thước đo được Fed sử dụng để thiết lập mục tiêu lạm phát – tăng 3,7% trong 12 tháng tính đến tháng 7, không thay đổi so với tháng 6. Các chuyên gia kinh tế được Reuters khảo sát trước đó dự báo PCE tăng 3,6%.

Theo Công cụ FedWatch của CME, kỳ vọng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 đã giảm xuống chỉ còn 34%, trong khi xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn ở mức 74%.

Lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng, bởi kim loại quý này không tạo ra lợi suất.