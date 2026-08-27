12 ngân hàng tung gói tín dụng 408.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đến nay, đã có 12 ngân hàng thương mại đăng ký, thông báo tham gia chương trình tín dụng hỗ trợ các động lực tăng trưởng của nền kinh tế và khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tổng quy mô đạt khoảng 408.000 tỷ đồng.

Trong đó, 4 ngân hàng thương mại Nhà nước đã có văn bản đăng ký chính thức với Ngân hàng Nhà nước, với tổng quy mô 220.000 tỷ đồng. 8 ngân hàng thương mại cổ phần đã đăng ký, thông báo, truyền thông tham gia chương trình với tổng cộng khoảng 188.000 tỷ đồng.

Việc nhanh chóng triển khai các gói tín dụng cho thấy sự chủ động của hệ thống ngân hàng trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, đưa tín dụng đến đúng những lĩnh vực có khả năng tạo thêm động lực cho tăng trưởng.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước ban hành văn bản số 7125/NHNN-TD ngày 7/8/2026, yêu cầu các ngân hàng thương mại trong toàn hệ thống, trên cơ sở năng lực, điều kiện hoạt động và khả năng cân đối nguồn vốn, chủ động xây dựng các chương trình, sản phẩm, gói tín dụng phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, trong đó có các chính sách ưu đãi về lãi suất và phí.

Việc các ngân hàng nhanh chóng hưởng ứng chương trình cho thấy sự chủ động của hệ thống tín dụng trong việc đưa nguồn vốn đến những khu vực được xác định là động lực tăng trưởng, đồng thời tăng cường hỗ trợ khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đánh giá tác động của nguồn vốn ưu đãi đối với cộng đồng doanh nghiệp, ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, cho rằng nguồn vốn ưu đãi nếu được giải ngân sớm trong thời điểm này sẽ giúp doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, tháo gỡ một trong những điểm nghẽn quan trọng nhất là vốn. Khi nguồn vốn được đưa đến kịp thời, doanh nghiệp có điều kiện chủ động hơn trong đầu tư sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là đầu tư cho khoa học - công nghệ.

Bên cạnh đó, nguồn vốn mới cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng thị trường, phát triển các kênh phân phối và tăng quy mô hoạt động. Quan trọng hơn, khi có thêm nguồn lực tài chính, doanh nghiệp có thể nâng cao năng lực sản xuất, từ đó tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng ở khu vực cũng như trên toàn cầu.

Song, ông Mạc Quốc Anh cũng đề xuất cần tăng tỷ trọng cho vay tín chấp lên khoảng 25-30% tổng dư nợ vay của doanh nghiệp, qua đó giảm sự phụ thuộc quá lớn vào tài sản bảo đảm. Đồng thời, cần chuyển dần từ phương thức cho vay dựa chủ yếu vào tài sản bảo đảm sang đánh giá dựa trên dòng tiền và dữ liệu; tăng cường cho vay dựa trên phương án kinh doanh, đơn hàng và chuỗi giá trị.