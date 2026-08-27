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Khi người có thu nhập cao chọn sự chủ động trong quản lý tài chính

| | Tài chính - ngân hàng

Phân khúc khách hàng cao cấp là nhóm tiên phong định hình các xu hướng tài chính và phong cách sống. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, phân khúc này đang hình thành một xu hướng mới, xu hướng của sự chủ động và chuyển động không ngừng.

Một thế hệ thịnh vượng mới và sự chuyển dịch trong thói quen tài chính

Thị trường tài sản cá nhân tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng đáng chú ý. Theo Knight Frank Wealth Report, số lượng cá nhân siêu giàu tại Việt Nam dự kiến tiệm cận 2.000 người vào năm 2031. Đáng chú ý, sự tăng trưởng này phấn lớn đến từ đổi mới sáng tạo, kinh doanh và đầu tư tài chính thay vì chỉ tích lũy qua nhiều thế hệ. Cùng với đó, khảo sát năm 2025 của Avaloq với các nhà đầu tư sở hữu từ 250.000 USD đến trên 30 triệu USD tài sản tại Việt Nam cho thấy 41% lựa chọn chiến lược đầu tư mang tính chủ động và có đến 84% ưu tiên mục tiêu tăng trưởng tài sản. Nói cách khác, người có tài sản tại Việt Nam đang thay đổi tư duy quản trị tài chính: từ tích lũy thụ động sang chủ động gia tăng giá trị, từ phản ứng trước rủi ro sang chủ động bảo vệ giá trị tài sản trước biến động.

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Dịch vụ tư vấn Đầu tư tăng trưởng giúp mang lại nguồn thu nhập thụ động bền vững, phù hợp ‎với nhu cầu gia tăng giá trị tài sản của từng khách hàng

Nhóm khách hàng cao cấp vì vậy cũng đứng trước nhiều bài toán tài chính diễn ra đồng thời, từ tiêu dùng, dòng tiền, tích lũy đến tăng trưởng tài sản, đòi hỏi sự đồng hành sát sao từ một đơn vị có năng lực chuyên môn và am hiểu thị trường.

Ra đời trong bối cảnh đó, SACOMBANK PREMIER - dịch vụ ngân hàng ưu tiên của SACOMBANK được xây dựng với ngũ tư vấn chuyên môn cao cùng hệ thống tiêu chuẩn chăm sóc khách hàng ưu việt nhằm đồng hành cùng khách hàng trong suốt hành trình quản lý, tích lũy và gia tăng giá trị tài sản.

SACOMBANK PREMIER - Dịch vụ ngân hàng ưu tiên đồng hành cùng khách hàng cao cấp

Bên cạnh những đặc quyền trong giao dịch, các sản phẩm và giải pháp của SACOMBANK PREMIER được thiết kế theo từng nhu cầu và mục tiêu tài chính khác nhau.

Phục vụ nhu cầu tiêu dùng và trải nghiệm, thông qua thẻ tín dụng SACOMBANK Visa Infinite, khách hàng được tận hưởng loạt ưu đãi đặc biệt, thuộc hàng bậc nhất thị trường như ưu đãi phí chuyển đổi ngoại tệ chỉ 0,86% giá trị giao dịch, bảo hiểm du lịch toàn cầu lên đến 23 tỷ đồng, dịch vụ trải nghiệm sân Golf và Spa cao cấp. Ngoài ra, SACOMBANK Visa Infinite còn tích hợp thẻ hội viên Priority Pass không giới hạn lượt sử dụng phòng chờ sân bay và ưu tiên làm thủ tục nhanh, cho phép chủ thẻ chủ động quản lý thời gian và trải nghiệm sự tiện lợi trong mọi hành trình.

Với kỳ vọng chủ động tăng trưởng tài sản và quản lý nguồn vốn, giải pháp tư vấn Đầu tư tăng trưởng giúp khách hàng bao quát toàn cảnh thị trường, phân bổ nguồn vốn nhàn rỗi vào các kênh có tiềm năng tốt và mức độ rủi ro được kiểm soát chặt chẽ. Bên cạnh đó, SACOMBANK PREMIER cung cấp chính sách ưu đãi lãi suất cho vay, cấp tín dụng lên đến 100% giá trị tài sản đảm bảo và giảm đến 10% tỷ lệ ký quỹ tối thiểu khi phát hành L/C, cho phép khách hàng tối ưu chi phí hoạt động và nắm bắt mọi tiềm năng phát triển.

"Giá trị của SACOMBANK PREMIER không chỉ nằm ở từng sản phẩm hay tính năng riêng lẻ, mà ở khả năng kết nối giữa các giải pháp theo nhu cầu và mục tiêu tài chính của khách hàng. Sự liền mạch này không chỉ giúp đơn giản hóa quá trình sử dụng dịch vụ, mà còn tạo thêm sự chủ động để khách hàng tập trung vào những mục tiêu lớn hơn", đại diện SACOMBANK cho biết.

Trên nền tảng kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực ngân hàng ưu tiên, SACOMBANK sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái dành cho nhóm khách hàng cao cấp, đồng thời nâng cao năng lực tư vấn và chất lượng trải nghiệm. Điều thương hiệu mong muốn hướng tới là đồng hành cùng khách hàng trên hành trình thiết lập một nền tảng tài chính vững vàng, một giải pháp dự phòng vững chắc để gia tăng nguồn lực, tạo lập không chỉ tài sản cho hôm nay mà còn là di sản và tiềm lực cho thế hệ mai sau.

Kim Ngân

An ninh tiền tệ

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