Dịch vụ ngân hàng ưu tiên ACB Privilege Banking: Hành trình 9 năm đáng tự hào

Nhìn lại để tự hào



“…only look back to see how far you’ve come…” - thật vậy, chỉ có nhìn lại để biết mình đi được bao xa.

Năm 2015, khi ACB chính thức giới thiệu dịch vụ NHƯT - Privilege Banking rộng rãi đến công chúng, ông Từ Tiến Phát (khi ấy là Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Á Châu) đã cam kết đây không đơn thuần là dịch vụ tài chính cho khách hàng thượng lưu với ưu đãi vượt trội, mà sản phẩm dịch vụ cũng không ngừng cải tiến mang đến những trải nghiệm trọn vẹn gắn liền cuộc sống đẳng cấp của khách hàng.

Nhìn bức tranh rộng lớn toàn ngành, các ngân hàng đều đang nỗ lực chú trọng đến tệp khách hàng này, nhóm khách hàng VIP chỉ chiếm khoảng 5-8% nhưng đóng góp tới 70% tổng doanh thu thuần (TOI) của ngân hàng. Khi đó việc “làm giàu cuộc sống” cho tầng lớp khách hàng thượng lưu cần ngân hàng cạnh tranh và nỗ lực hơn là chỉ mang đến các đặc quyền thuần tài chính.

Đó cũng lý do ACB lựa chọn hướng đi “trọn vẹn đẳng cấp gắn liền cuộc sống”. Tiếp cận khác biệt ngay từ đầu, ACB Privilege Banking đã thật sự tạo nên một cú “hit” lớn, khẳng định sự thấu hiểu khi tập trung vào nhiều giá trị gắn kết gia đình, mang đến niềm vui chung không chỉ cho chính khách hàng mà còn cho những người thân của họ. Những trải nghiệm ẩm thực sang trọng, những chuyến du lịch 5 sao đẳng cấp trọn vẹn bên gia đình … ACB hiểu đó mới là những khoảnh khắc ý nghĩa dành cho nhóm khách cao cấp.

"Ưu tiên của bạn là gia đình. Ưu tiên của chúng tôi là bạn." - thông điệp một thời cùng hình ảnh hoa sen thể hiện sự tiếp nối giá trị qua nhiều thế hệ, tạo nền tảng vững chắc để phát triển tương tai dường như đã khắc sâu trong tâm trí khách hàng. Những khách hàng tham gia ACB Privilege Banking những ngày đầu đều chia sẻ dịch vụ NHƯT giúp họ nhận ra nhiều giá trị hơn. Đó là cảm giác tận hưởng và thấy mình xứng đáng với những điều đẳng cấp chỉ dành riêng cho mình.

Tháng 10/2022, ACB đã chào đón hội viên thứ 100.000, khẳng định chiến lược đúng đắn, độ phủ rộng khắp của sản phẩm cũng như mức độ hài lòng của khách hàng. Đến thời điểm hiện tại, với đội ngũ 400 Giám đốc quan hệ khách hàng chuyên biệt với năng lực tài chính chuyên sâu, tận tình tư vấn phục vụ, gần 200.000 Khách hàng ưu tiên đang tận hưởng các đặc quyền tài chính và phi tài chính đẳng cấp cùng chiếc thẻ đen quyền lực trên tay.

Biểu tượng “hoa sen” và sự thấu hiểu

Suốt thập kỷ qua, các ngân hàng ưu tiên tại Việt Nam gần như đã đứng trên một thị trường mặt phẳng với định vị và các phương thức truyền thông tương tự nhau, từ những dịch vụ tài chính ưu tiên đến các đặc quyền lối sống tinh hoa. Vậy ACB đã làm gì để đạt được những thành tựu rực rỡ đến thế?

Việc lựa chọn hình ảnh hoa sen trên chiếc thẻ đã thể hiện sự tinh tế hiếm có. Không chỉ là một loài hoa đẹp gắn liền với văn hóa Việt Nam, khi gắn vào chiếc thẻ lại vừa vặn đến không ngờ khi thể hiện trọn vẹn giá trị và đẳng cấp của người sở hữu.

Hoa sen từ lâu được xem là loài hoa đại diện cho sự thanh khiết và tinh tế. Tuy mọc từ nơi bùn lầy, nhưng hoa sen vẫn tỏa sáng và nở rộ, đó là thể hiện rõ ràng nhất của sự danh giá. Mặt khác, hoa sen thường nở vào ban sáng và khép lại khi trời tối, nhắc nhở chúng ta về sự hạn hữu của thời gian. Điều này mang nhiều ý nghĩa với nhóm khách hàng giàu có, những người luôn cảm thấy giới hạn về mặt thời gian.

Sau đại dịch, ý niệm về thời gian và cuộc sống dường như càng thay đổi, đặc biệt là giới thượng lưu. Tiền bạc tài sản dường như không còn là thước đo duy nhất của sự giàu có.

Phải chăng những “tỷ phú thời gian” mới đang là những người tự do và hạnh phúc nhất? Hành trình thấu hiểu khách hàng của ACB sẽ cần những thay đổi nào để phù hợp? Cùng ACB Privilege Banking đón chờ hành trình mới trong tháng 9 này nhé!