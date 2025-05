Phúc thẩm vụ án Xuyên Việt Oil: Luật sư đề nghị "miễn trách nhiệm hình sự" cho bà chủ Xuyên Việt Oil

Nêu quan điểm, đại diện Viện KSND Cấp cao tại TPHCM ghi nhận 7 bị cáo đều có tình tiết giảm nhẹ mới.

Cụ thể, bà Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil) nộp 6,7 tỷ đồng, ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) nộp gần 15 tỷ đồng, Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) nộp 500 triệu đồng, Hoàng Anh Tuấn (cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước) nộp 100 triệu đồng, Nguyễn Lộc An (cựu Vụ phó) nộp 100 triệu đồng, Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế TPHCM nộp 422 triệu đồng), bà Nguyễn Thị Như Phương (Phó Giám đốc Xuyên Việt Oil) nộp 50 triệu đồng.

Từ đó, Viện kiểm sát đề nghị giảm cho bị cáo Hạnh từ 18-24 tháng tù; giảm cho bị cáo Thọ từ 5-7 năm tù cho cả 2 tội; giảm cho các bị cáo Trần Duy Đông, Hoàng Anh Tuấn, Lê Duy Minh từ 18-24 tháng tù; giảm cho các bị cáo Nguyễn Thị Như Phương, Nguyễn Lộc An từ 9-12 tháng.

Bào chữa cho bị cáo Lê Đức Thọ, luật sư đề nghị HĐXX xem xét tình tiết giảm nhẹ đặc biệt. Gia đình bị cáo đã nỗ lực khắc phục thêm 15 tỷ đồng.

Luật sư cũng phân tích, bản án sơ thẩm tuyên trả 133 sổ tiết kiệm cho bị cáo. Tuy nhiên, các sổ này vẫn đang bị "neo lại", do Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an gửi văn bản đề nghị các ngân hàng tạm dừng giao dịch để chờ hướng dẫn. Luật sư cho rằng nếu Tòa cấp phúc thẩm không có kiến nghị rõ trong bản án về việc nhận lại các sổ tiết kiệm này sẽ rất khó khăn khi thi hành án.

Về vấn đề này, HĐXX cho biết bản án sơ thẩm đã tuyên trả tài sản. Việc Cơ quan điều tra ra văn bản tạm dừng giao dịch là thuộc thẩm quyền độc lập của cơ quan điều tra, ngoài phạm vi xử lý của tòa án. Khi bản án có hiệu lực, cơ quan thi hành án dân sự sẽ thực hiện việc thi hành. Nếu các tài sản vẫn còn liên quan đến vụ việc khác thì việc xử lý tiếp theo là thẩm quyền của Cơ quan điều tra.

Bào chữa cho bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, luật sư cho rằng, vụ án chỉ được khởi tố sau khi một số nhân viên Xuyên Việt Oil có đơn tố cáo việc sử dụng trái phép tài sản, gây thất thoát tiền quỹ bình ổn giá xăng dầu và thuế bảo vệ môi trường.

Sau khi bị khởi tố, bị cáo Hạnh đã tự nguyện khai báo hành vi đưa hối lộ. Đây là hành vi mà cơ quan tố tụng trước đó chưa phát hiện. Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Hạnh đối với hành vi “Đưa hối lộ” (?!).

Kết thúc phần tranh luận, HĐXX thông báo bước vào nghị án và sẽ tuyên án vào sáng 12-5.

Theo bản án sơ thẩm, TAND TPHCM buộc cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ phải nộp lại 1,47 triệu USD, 300 triệu đồng; tiếp tục tạm giữ hơn 440.000 USD, 25,6 tỷ đồng và một sổ tiết kiệm để đảm bảo thi hành án; tuyên tịch thu, nộp ngân sách một ô tô Mercedes Benz S450 (khoảng 6,6 tỷ đồng); 5 chiếc đồng hồ Patek Philippe, trong đó có một chiếc trị giá 421.000 USD (gần 10 tỷ đồng) là những tài sản ông Thọ được Mai Thị Hồng Hạnh hối lộ khi đương chức. Đối với 133 sổ tiết kiệm và 97 miếng vàng thu giữ trong quá trình điều tra, Tòa án xác định không liên quan đến sai phạm của ông Lê Đức Thọ tại Công ty Xuyên Việt Oil, nên trả lại.