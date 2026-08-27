Tài chính Mirae Asset lãi trước thuế 191 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, tăng hơn 90%

Theo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu nhập hoạt động (TOI) của Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) tăng khoảng 6,1% so với cùng kỳ, thu nhập lãi thuần (NII) tăng 4,4%, trong khi dư nợ cho vay khách hàng tăng khoảng 2,6%. Tốc độ tăng trưởng thu nhập cao hơn mức tăng của dư nợ cho thấy hiệu quả khai thác danh mục tín dụng hiện hữu được cải thiện.

Một trong những yếu tố quan trọng hỗ trợ kết quả kinh doanh trong kỳ là sự cải thiện rõ rệt về hiệu quả vận hành. Chi phí hoạt động được duy trì ổn định và thậm chí giảm nhẹ so với cùng kỳ, trong khi tổng thu nhập hoạt động tiếp tục tăng. Nhờ đó, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm đáng kể từ khoảng 30,5% trong 6 tháng đầu năm 2025 xuống còn 26,8% trong cùng kỳ năm nay.

Các chỉ số sinh lời cũng ghi nhận chuyển biến tích cực. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) tăng từ khoảng 1,14% lên 2,12%, trong khi tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) tăng từ 9,87% lên 16,90%. Trong bối cảnh tổng tài sản duy trì tương đối ổn định, sự cải thiện của ROA và ROE phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản và vốn của Tài chính Mirae Asset được nâng lên trong kỳ.

Bên cạnh đó, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt khoảng 22,87%, cao hơn mức 21,28% cùng kỳ năm trước, cho thấy nền tảng vốn hiện tại vẫn tương đối vững. Đây là điều kiện thuận lợi để công ty tiếp tục mở rộng hoạt động khi cơ hội thị trường xuất hiện, đồng thời duy trì khả năng chống chịu trước các biến động về chất lượng tài sản và chi phí vốn.

Tỷ lệ nợ xấu của Tài chính Mirae Asset giảm từ khoảng 12,77% tại H1/2025 xuống 9,50% tại H1/2026, tương đương mức giảm hơn 3 điểm phần trăm. Kết quả này tiếp nối quá trình cải thiện chất lượng danh mục tín dụng của công ty thông qua tăng cường quản trị rủi ro, củng cố hệ thống kiểm soát nội bộ và nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng.

Bên cạnh các chỉ số tài chính, trong 6 tháng đầu năm, Tài chính Mirae Asset tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số và tự động hóa quy trình tín dụng, hướng tới rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Một trong những bước phát triển đáng chú ý trong kỳ là việc công ty phối hợp cùng Trusting Social triển khai EVO Money, nền tảng tín dụng số với quy trình vay được số hóa ở mức cao. Qua đó, công ty tiếp tục mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp tài chính chính thống cho khách hàng thông qua hệ sinh thái đối tác.

Công ty đồng thời từng bước đa dạng hóa danh mục sản phẩm và kênh phân phối, bao gồm các sản phẩm tài chính gắn với phương tiện, xu hướng tiêu dùng mới và các giải pháp tài chính xanh, qua đó mở rộng hệ sinh thái sản phẩm và tạo thêm dư địa tăng trưởng trong trung và dài hạn.

Tài chính Mirae Asset từng bước mở rộng danh mục giải pháp tài chính xanh - Ảnh: Doanh nghiệp

Trong giai đoạn tiếp theo, Tài chính Mirae Asset định hướng tăng trưởng tín dụng có chọn lọc, gắn mở rộng hoạt động với chất lượng tín dụng và hiệu quả sinh lời. Song song đó, công ty chú trọng phát triển hệ sinh thái tài chính số, mở rộng hợp tác với các đối tác fintech và bán lẻ, đồng thời duy trì kỷ luật chi phí và đa dạng hóa sản phẩm.

Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) là thành viên của Tập đoàn Mirae Asset (Hàn Quốc), được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép hoạt động từ năm 2010. Sau 15 năm hoạt động, công ty đã và đang phục vụ hơn 4,5 triệu khách hàng, với mạng lưới gần 30.000 điểm bán (POS) trên toàn quốc. Tài chính Mirae Asset luôn kiên định với mục tiêu mang đến cho khách hàng cơ hội tiếp cận nguồn vốn an toàn, hợp pháp, thông qua việc không ngừng hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chuẩn mực quản trị và đồng hành cùng định hướng phát triển bền vững của ngành tài chính Việt Nam.