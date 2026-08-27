Lãi suất ngân hàng 27/8 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Theo bảng lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại 35 ngân hàng ngày 27/8, cuộc đua lãi suất tiếp tục phân hóa rõ giữa các nhà băng, đặc biệt ở nhóm kỳ hạn từ 6-18 tháng.

Sacombank tăng mạnh lãi suất

Ở kỳ hạn 12 tháng, ACB tiếp tục đứng đầu với mức lãi suất 7,8%/năm.

Ngân hàng này cũng duy trì mức lãi suất cao tại các kỳ hạn trung hạn, lần lượt 7,6%/năm cho 6 tháng và 7,7%/năm cho 9 tháng.

Đáng chú ý, Sacombank vừa tăng lãi suất tiết kiệm và vươn lên vị trí thứ hai với lãi suất 7,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Không chỉ kỳ hạn 12 tháng, ngân hàng này còn niêm yết 7,2%/năm cho cả kỳ hạn 6 và 9 tháng, đồng thời áp dụng 7,5%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

LPBank và Saigonbank cùng đứng ở mức 7,2%/năm tại kỳ hạn 12 tháng.

LPBank niêm yết 7%/năm cho 6 tháng, 6,9%/năm cho 9 tháng và 7,15%/năm cho 18 tháng.

Saigonbank áp dụng 6,9%/năm cho 6 tháng, 6,7%/năm cho 9 tháng và 7%/năm cho 18 tháng.

Tiếp theo là Bac A Bank với 7,1%/năm.

Nhóm cùng niêm yết 7%/năm ở kỳ hạn 12 tháng gồm MBV, PGBank, VCBNeo và VIB.

Big4 tiếp tục giữ mức 6,8%/năm

Ở nhóm ngân hàng quốc doanh, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank vẫn duy trì biểu lãi suất tương đồng.

Cả 4 ngân hàng cùng niêm yết 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng; và 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 và 18 tháng.

So với mức 7,8%/năm của ACB, lãi suất kỳ hạn 12 tháng tại Big4 thấp hơn 1 điểm phần trăm.

Trong nhóm ngân hàng thương mại lớn, Techcombank niêm yết 6,75%/năm, SHB 6,5%/năm, MB 6,35%/năm và VPBank 6,2%/năm.

Chênh lệch lãi suất lên tới 4,1 điểm %

Ở chiều ngược lại, SCB vẫn có mức lãi suất kỳ hạn 12 tháng thấp nhất trong bảng, ở 3,7%/năm.

Một số ngân hàng khác đang niêm yết dưới 6%/năm tại kỳ hạn này gồm Eximbank và HDBank cùng ở mức 5,3%/năm, KienlongBank 5,5%/năm, GPBank 5,55%/năm và PVcomBank 5,6%/năm.

Như vậy, khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất tại kỳ hạn 12 tháng lên tới 4,1 điểm phần trăm.

Với khoản tiền gửi 1 tỷ đồng trong 12 tháng, giả định giữ tiền đủ kỳ hạn, mức lãi suất 7,8%/năm tương đương khoảng 78 triệu đồng tiền lãi. Trong khi đó, ở mức 3,7%/năm, tiền lãi khoảng 37 triệu đồng. Chênh lệch giữa hai khoản lãi là khoảng 41 triệu đồng.

Mức lãi suất niêm yết là một trong những yếu tố quan trọng khi lựa chọn ngân hàng gửi tiền, nhưng người gửi cần xem xét đầy đủ điều kiện áp dụng.

Các yếu tố như số tiền gửi, kỳ hạn, hình thức gửi trực tuyến, phương thức trả lãi và quy định rút trước hạn có thể ảnh hưởng đến khoản tiền lãi thực nhận.

Lưu ý: Các mức trên là lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng ngày 27/8/2026, dành cho khách hàng cá nhân. Đây không phải mức lãi suất áp dụng cho mọi khoản tiền gửi và có thể được ngân hàng điều chỉnh theo từng thời điểm.



