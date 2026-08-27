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Sacombank vừa tăng mạnh lãi suất tiết kiệm ở nhiều kỳ hạn

| | Tài chính - ngân hàng

Sacombank vừa điều chỉnh biểu lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân, áp dụng từ ngày 26/8/2026. Theo đó, ngân hàng tăng lãi suất tại tất cả các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trên kênh trực tuyến.

Sacombank vừa tăng mạnh lãi suất tiết kiệm ở nhiều kỳ hạn - Ảnh 1.

So với biểu lãi suất được Sacombank công bố hồi đầu tháng 8, mức tăng phổ biến từ 0,3-0,7 điểm %/năm. Mức lãi suất cao nhất hiện lên tới 7,8%/năm, áp dụng cho tiền gửi online từ 500 triệu đồng ở kỳ hạn 24 và 36 tháng. Trước đó, mức cao nhất chỉ là 7,1%/năm.

Gửi online dưới 50 triệu đồng: tăng 0,3-0,4 điểm %

Với khoản tiền gửi dưới 50 triệu đồng, Sacombank giữ nguyên lãi suất 4,5%/năm tại các kỳ hạn 1-5 tháng.

Từ 6-11 tháng, lãi suất tăng từ 6,4% lên 6,8%/năm, tương đương +0,4 điểm %.

Các kỳ hạn 12-18 tháng cùng tăng từ 6,6% lên 7%/năm, tức +0,4 điểm %.

Ở kỳ hạn 24 và 36 tháng, lãi suất tăng từ 6,9% lên 7,2%/năm, tương đương +0,3 điểm %.

Như vậy, mức cao nhất dành cho nhóm khách hàng này hiện là 7,2%/năm, tăng 0,3 điểm % so với trước.

Gửi online từ 50 triệu đến dưới 500 triệu đồng: tăng 0,5 điểm %

Đối với khoản tiền từ 50 triệu đến dưới 500 triệu đồng, Sacombank vẫn giữ mức 4,6%/năm cho các kỳ hạn 1-5 tháng.

Từ 6-11 tháng, lãi suất được nâng từ 6,6% lên 7,1%/năm, tăng 0,5 điểm %.

Tại các kỳ hạn 12-18 tháng, lãi suất tăng từ 6,8% lên 7,3%/năm, cũng tăng 0,5 điểm %.

Đối với kỳ hạn 24 và 36 tháng, lãi suất tăng từ 7% lên 7,5%/năm, tương đương +0,5 điểm %.

Như vậy, toàn bộ nhóm kỳ hạn từ 6 tháng trở lên đều được Sacombank tăng đồng loạt 0,5 điểm %/năm.

Gửi online từ 500 triệu đồng: mức tăng mạnh nhất lên tới 0,7 điểm %

Đây là nhóm được Sacombank áp dụng mức lãi suất cao nhất.

Các kỳ hạn 1-5 tháng vẫn giữ nguyên mức 4,75%/năm.

Tại kỳ hạn 6-11 tháng, lãi suất tăng từ 6,8% lên 7,2%/năm, tương đương +0,4 điểm %.

Các kỳ hạn 12, 13, 15 và 18 tháng cùng tăng từ 7% lên 7,5%/năm, tức +0,5 điểm %.

Đáng chú ý nhất, lãi suất kỳ hạn 24 và 36 tháng tăng mạnh từ 7,1% lên 7,8%/năm, tương đương +0,7 điểm %.

Đây là mức tăng lớn nhất trong đợt điều chỉnh lần này và cũng đưa lãi suất huy động trực tuyến của Sacombank lên 7,8%/năm.

Sacombank vừa tăng mạnh lãi suất tiết kiệm ở nhiều kỳ hạn - Ảnh 2.

Lãi suất tại quầy không tăng

Trái với kênh online, biểu lãi suất tiền gửi tại quầy gần như không thay đổi so với biểu được Sacombank công bố hồi đầu tháng.

Với khoản tiền dưới 500 triệu đồng, lãi suất nhận cuối kỳ là 4,5%/năm tại các kỳ hạn 1-5 tháng; 6,2%/năm tại các kỳ hạn 6-11 tháng; 5,9%/năm tại kỳ hạn 12 tháng và 6,7%/năm tại kỳ hạn 24-36 tháng.

Nhóm tiền gửi từ 500 triệu đến dưới 2 tỷ đồng được hưởng lần lượt 4,6%, 6,3%, 6% và 6,8%/năm tại các nhóm kỳ hạn tương ứng.

Trong khi đó, khách hàng gửi từ 2 tỷ đồng trở lên nhận lãi suất 4,75%/năm ở kỳ hạn 1-5 tháng, 6,4%/năm ở kỳ hạn 6-11 tháng, 6,1%/năm tại kỳ hạn 12 tháng và 6,9%/năm tại kỳ hạn 24-36 tháng.

Mức cao nhất tại quầy vì vậy vẫn là 6,9%/năm, không thay đổi so với trước.

Lãi suất ngân hàng 26/8 tại MB, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, ...

Quang Hưng

An ninh tiền tệ

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