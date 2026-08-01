Hơn 1.100 nhân viên Sacombank nghỉ việc trong quý II, thu nhập giảm mạnh

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank) mới đây đã công bố báo cáo tài chính bán niên sau kiểm toán với nhiều số liệu đáng chú ý. Theo đó, tại ngày 30/6/2026, Sacombank có 12.112 cán bộ, công nhân viên làm việc tại ngân hàng mẹ, giảm 1.169 người so với cuối quý I (13.281 người), tương đương giảm khoảng 8,8%.

Nếu so với cuối năm 2025, quy mô nhân sự của Sacombank đã giảm tới 3.739 người, tương đương gần 23,6%. Cuối năm ngoái, ngân hàng có 15.851 cán bộ, công nhân viên.

Đáng chú ý, cùng với sự sụt giảm nhân sự, tổng thu nhập của cán bộ, công nhân viên trong 6 tháng đầu năm 2026 cũng giảm mạnh.

Cụ thể, tổng thu nhập trong nửa đầu năm đạt khoảng 3.104 tỷ đồng, giảm hơn 1.058 tỷ đồng, tương đương 25,4% so với mức 4.162 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, tổng quỹ lương và tạm ứng tiền lương đạt 2.015 tỷ đồng, giảm nhẹ khoảng 2,3%. Khoản thu nhập khác giảm mạnh từ 2.100 tỷ đồng xuống còn 1.089 tỷ đồng, tương đương mức giảm gần 48%.

Tính bình quân, thu nhập của mỗi cán bộ, công nhân viên Sacombank đạt 37,39 triệu đồng/tháng, giảm từ mức 42,54 triệu đồng/tháng của cùng kỳ năm trước, tương đương giảm khoảng 12,1%.

Điểm đáng chú ý là mức lương bình quân lại tăng từ 21,07 triệu đồng lên 24,27 triệu đồng/tháng, tương đương tăng khoảng 15,2%. Điều này cho thấy mức giảm thu nhập bình quân chủ yếu đến từ sự sụt giảm mạnh của các khoản thu nhập ngoài lương.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Sacombank ghi nhận lợi nhuận sau thuế riêng lẻ 2.849 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân chính đến từ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng hơn 7 lần, lên 7.064 tỷ đồng. Trong khi đó, thu nhập lãi thuần giảm 8,8% xuống 12.009 tỷ đồng. Dù lợi nhuận trước dự phòng tăng 33,5%, lên 11.074 tỷ đồng, khoản dự phòng tăng mạnh đã khiến lãi sau thuế của Sacombank lao dốc.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản Sacombank đạt 882.527 tỷ đồng, giảm khoảng 26.100 tỷ đồng, tương đương 2,9% so với cuối năm 2025.

Trong đó, cho vay khách hàng đạt 595.103 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cuối năm. Ngược lại, chứng khoán đầu tư tăng lên 102.111 tỷ đồng, từ 92.121 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng đạt 641.513 tỷ đồng, tăng 28.500 tỷ đồng, tương đương 4,6% so với cuối năm 2025.