Nepal đảo ngược quyết định, đồng ý tiếp nhận sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế

Người dân bước xuống trực thăng sau khi được sơ tán từ khu vực ảnh hưởng bởi lũ quét ở Nepal. (Ảnh: AP)

Ngày 27/8, Nepal tuyên bố lực lượng cứu hộ của nước này đủ khả năng xử lý công tác tìm kiếm, cứu nạn sau lũ quét, nên chưa cần huy động lực lượng cứu hộ từ các nước khác. Tuy nhiên, quyết định này không duy trì được quá một ngày. Chính quyền sau đó đã quyết định tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên môn có giới hạn từ nước ngoài cho các hoạt động cứu hộ trong đường hầm, xét nghiệm ADN và giám định pháp y.

"Chúng tôi chịu áp lực rất lớn từ cộng đồng quốc tế trong việc cho phép các đội tìm kiếm cứu nạn và một số chuyên gia của họ tham gia cứu hộ, vì công dân của họ cũng nằm trong số những người mất tích do lũ quét”, một quan chức cấp cao chính phủ chia sẻ với tờ Post. "Chúng tôi đang cho phép một số lượng hạn chế các chuyên gia tiếp cận những khu vực nhất định”.

Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Shisir Khanal xác nhận, Kathmandu cần sự giúp đỡ của nước ngoài trong các lĩnh vực như giải cứu người mắc kẹt trong đường hầm, khôi phục giao thông và thông tin liên lạc tại những nơi cầu cống bị phá hủy, cũng như nhận dạng thi thể, xét nghiệm ADN và bảo quản thi thể trong thời gian dài.

"Chúng tôi đã gửi yêu cầu hỗ trợ về các dịch vụ chuyên biệt và kỹ thuật đối với những lĩnh vực mà chúng tôi chưa có đủ chuyên môn và bí quyết kỹ thuật”, ông Khanal phát biểu hôm 28/8.

Bộ trưởng giải thích, Nepal không cần hỗ trợ cho công tác tìm kiếm và cứu nạn nói chung, vì lực lượng cứu hộ của Nepal đang đảm nhiệm tốt nhiệm vụ. "Chúng tôi cho rằng không cần thiết phải chồng chéo công việc trong vấn đề này”, ông nói.

Trận lũ quét dữ dội đã tàn phá các khu dân cư dọc theo sông Bhotekoshi và Trishuli, khiến 579 người thiệt mạng (tính đến ngày 28/8) và 1.924 người khác - trong đó có 517 công dân nước ngoài - vẫn đang mất tích.

Theo số liệu mới nhất từ Ủy ban Du lịch Nepal, công dân Ấn Độ chiếm số lượng người mất tích cao nhất với 178 trường hợp, tiếp theo là 65 người Mỹ, 53 người Ukraine, 35 người Úc và 33 người Anh, cùng công dân các quốc gia khác.

Dựa trên báo cáo của Trung tâm Quản lý Thảm họa Quốc gia, Chính phủ Nepal - thông qua một ủy ban phối hợp liên bộ - đã “bật đèn xanh” để Ấn Độ, Trung Quốc, Úc và Hàn Quốc cử các chuyên gia và đội ngũ kỹ thuật viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực cứu hộ đường hầm, cũng như giám định ADN và pháp y đến hiện trường.

Các đội chuyên gia từ bốn quốc gia sẽ được phép tham gia cứu hộ những người đang mắc kẹt bên trong các đường hầm thủy điện tại các quận Rasuwa và Nuwakot.

14 dự án thủy điện - 8 dự án tại Rasuwa và 6 dự án tại Nuwakot - đã bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt ngày 26/8.

Ngoài ra, do năng lực xét nghiệm ADN của các phòng thí nghiệm tại Nepal còn hạn chế, nên nhóm chuyên gia từ những quốc gia nói trên cũng sẽ hỗ trợ công tác nhận dạng thi thể để kịp thời bàn giao cho thân nhân.

Sáng sớm 29/8, nhóm phóng viên CNN đã nghe thấy tiếng trực thăng cất cánh từ doanh trại Trishuli vào khoảng 4h30, khi công tác cứu hộ được triển khai trở lại.

Doanh trại Trishuli đã trở thành trung tâm chỉ huy các nỗ lực cứu hộ sau trận lũ quét, nơi hàng trăm người đang tìm kiếm thông tin về người thân bị mất tích.

Theo một quan chức quân đội Nepal, ngày 28/8, 7 trực thăng quân sự và 7 trực thăng dân sự đã thực hiện hơn 200 chuyến bay và giải cứu khoảng 900 người.

Ngoài ra, thuốc men và các nhu yếu phẩm cứu trợ khác đang được chuyển từ thủ đô Kathmandu đến những khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.