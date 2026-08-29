Pháp đang tìm cách thu lợi từ việc bán vũ khí cho Ukraine.

Sau khi vượt qua sự phản đối của Hungary, các quốc gia thành viên EU vào tháng 4/2026 đã thông qua khoản vay hỗ trợ Ukraine trị giá 90 tỷ euro, nhằm mục đích hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Ukraine trong giai đoạn 2026 và 2027, trong đó 60 tỷ euro được dành cho việc mua sắm vũ khí.

Kế hoạch này, được hỗ trợ bởi khoản vay chung của EU trên thị trường vốn, dựa trên giả định nó sẽ được hoàn trả khi Ukraine nhận được khoản bồi thường từ Nga - một viễn cảnh mà Nga đã bác bỏ là "không thực tế".

Ngày 26/8, Euronews đưa tin, Pháp đang tìm cách đặt ra giới hạn thời gian cho việc miễn trừ cho phép Ukraine mua vũ khí từ bên ngoài EU bằng nguồn vốn do khối hậu thuẫn.

Hiện Ukraine có thể yêu cầu miễn trừ nếu không có hệ thống nào do EU sản xuất đáp ứng được nhu cầu trước mắt của họ.

Theo bài báo, Ukraine cho đến nay đã sử dụng cơ chế này ít nhất hai lần: Khi mua linh kiện máy bay không người lái (UAV) do Trung Quốc sản xuất và tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ sản xuất.

Đầu tháng 5/2026, Thủ tướng Anh lúc bấy giờ - Keir Starmer, tuyên bố ý định của Anh muốn tiếp cận các hợp đồng quân sự được tài trợ thông qua khoản vay của EU, mặc dù Anh không phải là thành viên của khối này.

Sau khi cuộc xung đột ở Ukraine leo thang và trong bối cảnh chiến dịch tái vũ trang trên toàn EU diễn ra, một số nhà sản xuất vũ khí châu Âu đã chứng kiến ​​lợi nhuận của họ tăng vọt.

Ví dụ, cổ phiếu của Rheinmetall, nhà thầu quốc phòng lớn nhất châu Âu, đã tăng hơn 10 lần trong sáu năm qua.

Đầu tháng này, công ty đã báo cáo doanh thu quý II tăng gần 70% lên 3,29 tỷ euro, đồng thời lợi nhuận hoạt động cũng tăng hơn gấp đôi lên 562 triệu euro.

Phóng viên Chay Bowes của đài RT tin, đằng sau vẻ ngoài tự cho mình là đúng đắn là những động cơ ngầm, và cuối cùng Pháp đang tìm cách rót hàng tỷ USD vào tổ hợp công nghiệp quân sự của riêng mình.