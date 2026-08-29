Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Số người chết tăng lên 586, vẫn còn 2,478 người mất tích

Theo hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã đưa tin vào sáng sớm thứ Bảy (29/8), số người chết chính thức ở Nepal do trận lũ quét hôm thứ Tư (26/8) hiện là 579 người, trong khi Trung Quốc cho biết có 7 người thiệt mạng ở Tây Tạng.

Giới chức Trung Quốc cũng cho biết họ đã sơ tán 555 du khách và 499 cư dân Trung Quốc bị mắc kẹt ở Tây Tạng.

Tại Ấn Độ, các nhà chức trách cho biết họ đã tìm thấy bảy thi thể từ các con sông chảy từ Nepal, được cho là nạn nhân của lũ lụt.

Hàng chục tín đồ Hindu từ khắp thế giới nằm trong số những người mất tích ở biên giới, vì nhiều người trong số họ đang trên đường hành hương đến núi Kailash ở Tây Tạng.

Một trong số nhiều cây cầu bị cuốn trôi bởi lũ quét, cây cầu này nằm ở làng DeviGhat, Nepal. Ảnh: Ritesh Shukla/Getty Images Một trong số nhiều cây cầu bị cuốn trôi bởi lũ quét, cây cầu này nằm ở làng DeviGhat, Nepal. Ảnh: Ritesh Shukla/Getty Images

Hôm thứ Sáu, bên ngoài một bệnh viện ở Kathmandu, người thân kiểm tra danh sách những người mất tích sau trận lũ quét ở Nepal. Ảnh: Prakash Mathema/AFP/Getty Images Hôm thứ Sáu, bên ngoài một bệnh viện ở Kathmandu, người thân kiểm tra danh sách những người mất tích sau trận lũ quét ở Nepal. Ảnh: Prakash Mathema/AFP/Getty Images

Bà Sangke Dolma Tamang (mặc áo đỏ), 61 tuổi, đau buồn trước mất mát gia đình và nhà cửa sau trận lũ lụt kinh hoàng ở Nepal. Ảnh: Ahmer Khan/The Guardian Bà Sangke Dolma Tamang (mặc áo đỏ), 61 tuổi, đau buồn trước mất mát gia đình và nhà cửa sau trận lũ lụt kinh hoàng ở Nepal. Ảnh: Ahmer Khan/The Guardian

Bên cạnh đó, ít nhất 2.478 người vẫn mất tích sau trận lũ quét kinh hoàng. Cơ quan quản lý thiên tai của Nepal hôm thứ Sáu cho biết 1.924 người vẫn mất tích ở phía biên giới của họ, trong khi hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc sáng sớm nay đưa tin tổng số người mất tích ở Tây Tạng hiện là 554 người.

Đến nay, hơn 3.700 người đã được cứu sống ở Nepal, nhưng theo Hội Chữ thập đỏ, ước tính ít nhất 93.000 người đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa này.

Theo tờ Kathmandu Post, Nepal hôm thứ Sáu đã đảo ngược quyết định trước đó và tuyên bố sẽ cho phép các đội cứu hộ và chuyên gia nước ngoài tham gia vào công tác cứu hộ, dường như dưới áp lực từ các quốc gia khác, đặc biệt là những quốc gia có công dân mất tích.

Nhiều nhân chứng khắp nơi đã chia sẻ về trải nghiệm thảm hoạ không tưởng này. Sivaranjani Muthunathan đang đi xe buýt cùng 56 người khác đến biên giới Trung Quốc thì bị kẹt lại trong một vụ mà họ cho là tắc đường.

“Rồi sương mù, khói ập đến, dường như có thứ gì đó đột ngột nhấn chìm chúng tôi,” bà Muthunathan, 46 tuổi, kể với hãng thông tấn Agence France-Presse, đồng thời cho xem đoạn video quay bằng điện thoại về dòng nước lũ đang ập đến. Xung quanh họ, nhiều xe cộ bị cuốn trôi hoặc bị vùi lấp dưới bùn.

Nguồn: The Guardian