7 thành phố của Ukraine bị không kích, 8 quả bom đồng loạt rơi xuống Sloviansk

Đêm 29/8, Lực lượng Vũ trang Nga đã phát động một cuộc tấn công phối hợp nhằm vào các cơ sở quân sự tại nhiều khu vực khác nhau của Ukraine.

Theo các nguồn phân tích của đối phương, các mục tiêu bị tấn công là các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự, các cơ sở luyện kim và lọc dầu, cũng như các trung tâm hậu cần kỹ thuật của Quân đội Ukraine ở Kiev, Boryspil, Zaporizhzhia, Kremenchuk, Kryvyi Rih và Illichivka.

Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo về các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng cảng ở Odessa, Chornomorsk và Reni, vốn được sử dụng để vận chuyển và lưu trữ hàng hóa quân sự, nhiên liệu và chất bôi trơn.

Các chuyên gia quân sự Ukraine phân tích hậu quả cuộc tấn công ban đêm và chỉ ra rằng các cơ sở luyện kim của Ukraine đã bị quân Nga đánh phá, cụ thể là các nhà máy Zaporizhstal và ArcelorMittal Kryvyi Rih lại bị tấn công.

Giải thích về điều này, các nhà phân tích lưu ý luyện kim vẫn là nền tảng công nghiệp, xuất khẩu và sản xuất thiết bị quân sự của Ukraine. Ví dụ, thép được sử dụng trong sửa chữa và sản xuất thiết bị, cơ khí, cơ sở hạ tầng đường sắt và nhiều loại sản phẩm lưỡng dụng khác.

Hơn nữa, đặc điểm riêng của hầu hết các doanh nghiệp luyện kim là hư hỏng lò cao, nhà máy cán thép hoặc thiết bị điện có thể làm gián đoạn một phần đáng kể sản lượng trong thời gian dài.

Bên cạnh việc không kích sâu vào lãnh thổ đối phương, Quân đội Nga cũng tăng cường tấn công hỏa lực vào các cứ điểm của Quân đội Ukraine ở trên đường chiến tuyến, đặc biệt là ở vùng Donetsk, để tạo điều kiện cho lực lượng bộ binh tấn công vào các thành phố mà lực lượng Ukraine còn kiểm soát được.

Dữ liệu này được các nguồn phân tích của Ukraine còn chỉ ra rằng, khi tấn công các vị trí của Ukraine gần các thành phố Druzhkivka và Sloviansk, Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga có lúc đã sử dụng đồng loạt tới 8 quả bom dẫn đường FAB.

Cần nhắc lại ngày 28/8, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov đã thông báo các đơn vị tiền tuyến của Quân đội Nga chỉ còn cách thành phố Sloviansk 4km, các nhóm trinh sát đã chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Ukraine ở ngoại ô thành phố.

Các chuyên gia quân sự Nga, Ukraine và phương Tây đều chỉ ra rằng, tình hình chiến sự ở mặt trận Donetsk sẽ nhanh chóng có sự biến chuyển, lực lượng Nga có thể tiến vào các khu vực đô thị của Sloviansk và Kramatorsk ngay trong những ngày đầu tháng 9 năm nay.