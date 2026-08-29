Xuất hiện người trúng độc đắc 26,2 nghìn tỷ đồng với xác suất 0,000000342%

Gần đây, câu chuyện về tờ vé số độc đắc ở Illinois, Mỹ, đã khiến cộng đồng xôn xao. Người này trúng giải độc đắc Powerball trị giá khoảng 1,04 tỷ USD (tương đương 26,2 nghìn tỷ đồng), khi tấm vé anh sở hữu khớp cả 6 con số trong lượt quay chọn giải. Đáng chú ý, xác suất để một tấm vé trúng giải độc đắc này chỉ là 1/292,2 triệu, tương đương khoảng 0,000000342%.

Câu chuyện bắt đầu vào tối 12/8, khi kỳ quay Powerball diễn ra tại Mỹ. Tấm vé được bán với giá chỉ 2 USD (khoảng 50.000 đồng) tại cửa hàng Hy-Vee Fast & Fresh ở thành phố Quincy, Illinois. Người sở hữu tấm vé đã lựa chọn chính xác toàn bộ dãy số gồm 4, 26, 66, 67, 69 và số Powerball đỏ 9.

Việc khớp cả 6 con số đã mang về giải độc đắc 1,04 tỷ USD (khoảng 26,2 nghìn tỷ đồng), đưa người chơi này trở thành chủ nhân của một trong những giải độc đắc lớn nhất lịch sử Powerball. Đây cũng là giải thưởng Powerball lớn nhất trong năm 2026 tính đến thời điểm đó và đứng thứ 8 trong danh sách những giải jackpot lớn nhất lịch sử.

Ảnh minh họa

Điều khiến chiến thắng trở nên đặc biệt hơn nằm ở xác suất gần như không tưởng. Theo Powerball, khả năng một tấm vé trúng jackpot là 1/292.201.338, tức khoảng 0,000000342%. Nói cách khác, về mặt xác suất, trong 292,2 triệu người, chỉ 1 người may mắn trúng được giải này.

Với số tiền khổng lồ này, người chiến thắng có hai lựa chọn. Phương án thứ nhất là nhận toàn bộ khoảng 1,04 tỷ USD (khoảng 26,2 nghìn tỷ đồng) dưới hình thức trả dần trong 29 năm. Theo Powerball, khoản tiền này sẽ được chia thành 30 lần thanh toán.

Phương án thứ hai là nhận tiền mặt một lần với giá trị khoảng 450,5 triệu USD (khoảng 11,35 nghìn tỷ đồng), trước thuế. Đây là lựa chọn thường được nhiều người trúng jackpot ưu tiên bởi họ có thể lập tức kiểm soát toàn bộ số tiền thay vì chờ nhận từng khoản trong nhiều năm.

Chia sẻ về người trúng giải đặt biệt này, ngay cả nhân viên tại cửa hàng bán tấm vé cũng không biết người chiến thắng là ai. Jon Marshall - Quản lý cửa hàng Hy-Vee Fast & Fresh, cho biết ông nhận được thông tin vào khoảng 3 giờ sáng ngày 13/8 rằng cửa hàng của mình đã bán tấm vé trúng giải độc đắc trị giá 1,04 tỷ USD. Điều thú vị là chính Marshall cũng từng mua một tấm vé Powerball tại đây. Sau khi nghe tin, ông lập tức đi kiểm tra vé của mình nhưng phát hiện mình không phải người may mắn.

Hy-Vee Fast & Fresh sẽ nhận khoản tiền thưởng 500.000 USD (khoảng 12,6 tỷ đồng) vì đã bán tấm vé trúng giải độc đắc. Trong khi đó, người dân ở Quincy vẫn tiếp tục tò mò xem ai là người đã mua tấm vé định mệnh này.

Giải độc đắc 1,04 tỷ USD (khoảng 26,2 nghìn tỷ đồng) này cũng giúp Illinois lần đầu tiên có một người chiến thắng lọt vào top 10 giải Powerball lớn nhất lịch sử. Trước đó, giải Powerball lớn nhất từng được trao là 2,04 tỷ USD (khoảng 51,4 nghìn tỷ đồng), thuộc về một tấm vé duy nhất tại California vào tháng 11/2022.

Còn với chủ nhân tấm vé tại Illinois, câu chuyện vẫn chưa có hồi kết. Người này có thời hạn một năm kể từ ngày quay thưởng để đến nhận giải. Trong khoảng thời gian đó, họ có thể lựa chọn phương án nhận tiền phù hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết.

Một tấm vé chỉ có giá 2 USD (khoảng 50.000 đồng) đã biến một người chơi chưa rõ danh tính thành chủ nhân của khối tài sản có giá trị khoảng 26,2 nghìn tỷ đồng. Nhưng điều khiến chiến thắng này gây choáng ngợp nhất có lẽ không chỉ nằm ở số tiền, mà còn ở xác suất cực thấp: 1 trong 292,2 triệu người chơi có thể trở thành người duy nhất sở hữu dãy số chiến thắng.

(Nguồn: The People)