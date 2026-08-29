Madam Pang gây chú ý với hành động quan trọng ngay sau khi tuyển Thái Lan mất cúp vào tay Việt Nam

Ngày 28/8/2026, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan vừa chủ trì lễ ra mắt mùa giải Thai League 2026/27, đồng thời đánh dấu cột mốc 30 năm hình thành và phát triển của giải đấu.

Sự kiện được tổ chức tại Siam Paragon với chủ đề “Nâng tầm bóng đá”, thể hiện mục tiêu tiếp tục cải thiện chất lượng và đưa bóng đá chuyên nghiệp Thái Lan tiến gần hơn với các tiêu chuẩn quốc tế. Tham dự chương trình có đại diện các đơn vị tài trợ, lãnh đạo bóng đá Thái Lan cùng cầu thủ và đại diện của các CLB đang thi đấu tại Thai League 1, Thai League 2 và Thai League 3.

Phát biểu tại buổi lễ, Madam Pang nhấn mạnh mùa giải 2026/27 mang ý nghĩa đặc biệt khi Thai League chính thức bước sang năm thứ 30. Theo bà, kể từ khi ra đời vào năm 1996, giải đấu đã trải qua chặng đường dài với không ít khó khăn. Từ giai đoạn bóng đá chuyên nghiệp còn hạn chế về lượng khán giả, truyền hình trực tiếp và nguồn tài trợ, Thai League hiện đã phát triển thành một hệ thống giải đấu chuyên nghiệp có vị thế đáng kể trong khu vực.

Theo tờ SiamSport đưa tin, Thai League được đánh giá là giải VĐQG có giá trị cao nhất khu vực ASEAN, đứng thứ 7 châu Á theo hệ số AFC và xếp thứ 3 tại Đông Á, sau Nhật Bản và Hàn Quốc. Giải đấu cũng được Liên đoàn Lịch sử và Thống kê Bóng đá Quốc tế xếp ở vị trí thứ 47 thế giới.

Mùa giải mới cũng chứng kiến số lượng đại diện Thái Lan tham dự các sân chơi cấp châu lục ở mức cao. Buriram United, Port FC và Ratchaburi FC góp mặt tại AFC Elite, trong khi BG Pathum United tham dự AFC Two.

Những con số về lượng khán giả cũng cho thấy tín hiệu tích cực. Mùa 2025/26, Thai League 1 thu hút khoảng 1,2 triệu lượt người đến sân, tăng 8% so với trước đó. Thai League 2 đạt 500.000 lượt khán giả, tăng 9%, còn Thai League 3 ghi nhận khoảng 400.000 lượt, tăng 5%.

Bên cạnh đó, bản quyền phát sóng các giải đấu tiếp tục được bảo đảm đến hết mùa 2028/29 với giá trị 500 triệu baht mỗi năm, kèm điều khoản có thể gia hạn thêm hai mùa giải. Việc nhanh chóng trở lại với công việc điều hành sau thất bại của tuyển Thái Lan cho thấy Madam Pang đang hướng sự chú ý vào những mục tiêu dài hạn trong kế hoạch phát triển bóng đá nước này.

Bà Nualphan Lamsam, thường được biết đến với tên gọi Madam Pang, là một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn tại Thái Lan, đặc biệt trong hai lĩnh vực kinh doanh và bóng đá. Sinh năm 1966 tại Bangkok, bà xuất thân từ gia tộc Lamsam, một dòng họ kinh doanh lâu đời, có vị thế đáng kể trong lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm tại Thái Lan.

Sau khi hoàn thành chương trình trung học tại Bangkok, Nualphan Lamsam theo học tại Đại học Chulalongkorn, một trong những trường đại học danh tiếng nhất Thái Lan. Bà sau đó tiếp tục sang Mỹ và hoàn thành chương trình thạc sĩ quản lý tại Đại học Boston. Với nền tảng học vấn và kinh nghiệm kinh doanh, Madam Pang từng bước xây dựng vị thế trong giới doanh nhân, đồng thời tham gia điều hành nhiều hoạt động thuộc các lĩnh vực bảo hiểm, tài chính và kinh doanh hàng cao cấp.

Bên cạnh sự nghiệp thương trường, tên tuổi của Madam Pang còn gắn liền với bóng đá Thái Lan. Bà từng giữ vai trò quan trọng tại nhiều đội bóng trước khi chính thức trở thành Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) vào tháng 2/2024. Với 68 trong tổng số 73 phiếu ủng hộ, bà trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên trong lịch sử 108 năm của tổ chức này, tạo nên một dấu mốc đặc biệt cho bóng đá xứ Chùa Vàng.

Ở đời thường, Madam Pang cũng gây chú ý bởi hình ảnh gần gũi, phong thái sang trọng và sự nhiệt huyết dành cho thể thao. Trên các khán đài, bà thường xuyên xuất hiện để cổ vũ các đội tuyển, đồng hành cùng cầu thủ trong những thời điểm quan trọng. Hiện nay, bà Nualphan Lamsam trở thành một trong những nữ lãnh đạo nổi bật nhất của thể thao Đông Nam Á, được đông đảo người hâm mộ Việt Nam biết tới.

(*Theo SiamSport / Ảnh: FBNV)