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Trở về sau AFF Cup, Madam Pang tuyên bố mạnh mẽ trước ngày tuyển Thái Lan tái đấu tuyển Việt Nam

| | Doanh nghiệp

Trở về sau AFF Cup, Madam Pang tuyên bố mạnh mẽ trước ngày tuyển Thái Lan tái đấu tuyển Việt Nam

Madam Pang đặt mục tiêu cao cho tuyển Thái Lan.

Dự khán trận chung kết lượt về AFF Cup 2026, Madam Pang - chủ tịch LĐBĐ Thái Lan - không khỏi tiếc nuối khi đội nhà thất bại trước đội tuyển Việt Nam. Trở về Thái Lan, nữ doanh nhân nổi tiếng có những chia sẻ về giải đấu:

"Tôi không quá buồn. Bởi trong đội hình đội tuyển Thái Lan vừa thi đấu AFF Cup có khoảng 7-8 cầu thủ dưới 23 tuổi, nhiều người trong số họ mới lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia. Vì vậy, bây giờ chúng ta có một nhóm cầu thủ trẻ tài năng đang trưởng thành. Sắp tới, chúng ta sẽ gặp lại nhau tại FIFA ASEAN Cup. Đội tuyển Thái Lan nằm trong "bảng tử thần", nhưng chúng ta sẽ vượt qua".

Madam Pang - chủ tịch LĐBĐ Thái Lan

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Thái Lan nằm ở bảng B hạng đấu Premier cùng 3 đội: Việt Nam, Philippines và Pakistan. Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 29/9. Màn tái ngộ này được giới chuyên môn cũng như người hâm mộ Việt Nam, Thái Lan và cả khu vực Đông Nam Á mong đợi. Bởi so với AFF Cup 2026, cả 2 đội Việt Nam và Thái Lan đều sẽ được bổ sung thêm nhiều cái tên chất lượng trong đội hình.

Về phần đội tuyển Việt Nam, các tuyển thủ hiện đã trở về CLB để chuẩn bị bắt đầu mùa giải bóng đá quốc nội 2026/27. Dự kiến ngày 14/9, đoàn quân áo đỏ sẽ hội quân trở lại. Thầy trò HLV Kim Sang-sik dự kiến có 10 ngày tập luyện trước khi bước vào thi đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Theo KDH

Đời sống & Pháp luật

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