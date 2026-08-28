Từ Sabeco, Big C đến ngân hàng: Không chỉ gia tộc Madam Pang, 4/5 nhà băng lớn nhất Thái Lan đã vào Việt Nam - Người Thái đang tính gì trong cuộc chơi tỷ đô?

Nhắc đến dòng vốn Thái Lan tại Việt Nam, người ta thường nhớ đến những thương vụ "bom tấn" trong lĩnh vực sản xuất và bán lẻ.

Cuối năm 2017, ThaiBev của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi chi hàng tỷ USD để đưa Sabeco về tay người Thái. Central Group cũng lần lượt thâu tóm Big C Việt Nam, mua 49% cổ phần hệ thống siêu thị điện máy Nguyễn Kim.

Đó là những thương vụ khiến dấu ấn của người Thái trên thị trường Việt Nam ngày càng đậm nét.

Nhưng đằng sau những sản phẩm trên kệ hàng còn có một lĩnh vực khác ít được chú ý hơn: ngân hàng. Và ở lĩnh vực này, mức độ hiện diện của các định chế tài chính Thái Lan cũng không hề nhỏ. 4/5 ngân hàng lớn nhất Thái Lan đã trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia thị trường Việt Nam, từ mở chi nhánh, đầu tư vào tài chính tiêu dùng cho tới những kế hoạch rót vốn quy mô hàng tỷ USD.

Điều này cho thấy dòng vốn Thái Lan không chỉ muốn hiện diện trong những ngành hàng phục vụ người tiêu dùng, mà còn đang tìm kiếm vị trí trong dòng chảy tài chính đứng phía sau nền kinh tế Việt Nam.

Từ Home Credit, SHB Finance đến kế hoạch tỷ USD

Một trong những thương vụ gần đây nhất là câu chuyện của Siam Commercial Bank (SCB).

Năm 2024, ngân hàng này công bố kế hoạch mua 100% vốn Home Credit Việt Nam – công ty cho vay tiêu dùng hàng đầu Việt Nam - với giá trị khoảng 31 tỷ baht, tương đương hơn 20.900 tỷ đồng, có điều chỉnh theo hợp đồng mua bán cổ phần. Tuy nhiên, cuối tháng 3/2026, hai bên chấm dứt giao dịch do không đáp ứng các điều kiện theo thỏa thuận.

Dù thương vụ không thành, SCB không phải người mới tại Việt Nam. Ngân hàng lớn thứ tư của Thái Lan đã hiện diện từ năm 2015, khi thành lập chi nhánh tại TP.HCM trên cơ sở mua lại, tiếp nhận tài sản và công nợ của Ngân hàng Liên doanh Việt - Thái (VSB). Chi nhánh này hiện có vốn điều lệ trên 3.000 tỷ đồng.

Một "ông lớn" khác là Krungsri cũng chọn con đường tài chính tiêu dùng để mở rộng tại Việt Nam.

Krungsri đã đạt thỏa thuận mua 100% vốn SHB Finance từ SHB. Theo chia sẻ trên Nikkei Asia, ngân hàng này dự kiến chi gần 156 triệu USD, tương đương hơn 3.600 tỷ đồng, cho thương vụ.

Đến năm 2026, thương vụ đang tiến tới những bước cuối. Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận chuyển đổi SHB Finance thành công ty TNHH một thành viên, tạo cơ sở để SHB và Krungsri hoàn tất việc chuyển nhượng 50% vốn điều lệ còn lại của SHB tại SHB Finance. Giao dịch dự kiến hoàn tất vào giữa quý III/2026.

Nếu SCB và Krungsri cho thấy sức hút của mảng tài chính tiêu dùng, thì Kasikornbank (KBank) – Ngân hàng gắn với gia tộc Lamsam, gia tộc của Madam Pang - lại đang cho thấy một tham vọng rộng hơn.

Ngân hàng lớn thứ hai Thái Lan đã tham gia thị trường Việt Nam từ năm 2014. Hiện KBank là một trong những chi nhánh ngân hàng nước ngoài lớn tại Việt Nam với vốn điều lệ 285 triệu USD.

Đáng chú ý, Chủ tịch KBank Pipit Aneaknithi từng công khai kế hoạch rót hơn 1 tỷ USD vào Việt Nam đến năm 2027. Trong đó, 735 triệu USD dành cho hoạt động ngân hàng, 336 triệu USD dành cho quỹ đầu tư KVision và 7 triệu USD dành cho công ty công nghệ KBTG tại Việt Nam.

Ngân hàng lớn nhất Thái Lan cũng đã có mặt

Danh sách này còn có cái tên lớn nhất: Bangkok Bank. Ngân hàng lớn nhất Thái Lan hiện có 2 chi nhánh tại Việt Nam với tổng mức vốn điều lệ hơn 10.000 tỷ đồng

Trong báo cáo thường niên 2025, Bangkok Bank đánh giá Việt Nam là "một thị trường có tiềm năng cao và tăng trưởng nhanh". Việt Nam được đặt trong mạng lưới International Banking nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Thái Lan mở rộng hoạt động trong khu vực, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Thái Lan và Đông Nam Á.

Nhưng Bangkok Bank không chỉ nhìn Việt Nam từ góc độ một thị trường tiêu dùng.

Trong báo cáo, ngân hàng đặc biệt nhắc tới quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Các chính sách bảo hộ thương mại, trong đó có thuế quan đối ứng của Mỹ, có thể thúc đẩy việc dịch chuyển cơ sở sản xuất khỏi Trung Quốc sang những quốc gia có mức độ rủi ro thấp hơn, trong đó có Việt Nam.

Với một ngân hàng phục vụ khách hàng doanh nghiệp và hoạt động xuyên biên giới, sự dịch chuyển này đồng nghĩa với một điều: dòng doanh nghiệp và dòng vốn mới có thể tạo thêm nhu cầu đối với các dịch vụ tài chính tại Việt Nam.

Bangkok Bank vì thế không chỉ duy trì chi nhánh. Năm 2024, ngân hàng mở rộng dịch vụ lưu ký tại Việt Nam tới khách hàng tổ chức, giúp nhóm khách hàng này tiếp cận thị trường mà chính ngân hàng đánh giá là có tiềm năng cao và tăng trưởng nhanh.

Đến năm 2025, Bangkok Bank bổ sung dịch vụ virtual account trên nền tảng Cash Management cho khách hàng kinh doanh tại Việt Nam. Công cụ này giúp xác định người thực hiện thanh toán và tự động đối soát các khoản phải thu. Dịch vụ thanh toán QR trên Bangkok Bank Mobile Banking cũng đã được cung cấp tại Việt Nam.

Không chỉ bán hàng, mà còn đứng phía sau dòng tiền

Nếu chỉ nhìn từng thương vụ riêng lẻ, có thể thấy đây là những câu chuyện khác nhau.

SCB từng muốn mua Home Credit Việt Nam. Krungsri tiến vào SHB Finance. KBank lên kế hoạch rót hơn 1 tỷ USD. Bangkok Bank duy trì mạng lưới chi nhánh và mở rộng các dịch vụ phục vụ doanh nghiệp, nhà đầu tư và hoạt động xuyên biên giới.

Nhưng đặt tất cả cạnh nhau, một bức tranh lớn hơn bắt đầu hiện ra.

Khi doanh nghiệp Thái Lan mở rộng sang Việt Nam, ngân hàng có thể cung cấp vốn và dịch vụ tài chính. Khi doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển, đó là thị trường cho tín dụng. Khi tiêu dùng tăng, tài chính tiêu dùng mở ra cơ hội. Khi dòng vốn đầu tư vào Việt Nam lớn hơn, nhu cầu lưu ký, thanh toán và quản lý dòng tiền cũng tăng lên.

Đó cũng là lý do những phát biểu của lãnh đạo KBank hay nhận định trong báo cáo của Bangkok Bank đều xoay quanh những điểm tương tự: tăng trưởng kinh tế, doanh nghiệp, chuỗi cung ứng, đầu tư và nhu cầu tài chính.

Với KBank, Việt Nam được xác định là trọng điểm phát triển tại Đông Nam Á. Chủ tịch KBank Pipit Aneaknithi cho rằng Việt Nam có lợi thế về dân số trẻ, nguồn nhân lực kỹ thuật và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông ví nhân sự, công nghệ và tài chính là 3 nguyên liệu quan trọng cho quá trình phát triển, trong đó ngân hàng đóng vai trò cung cấp nguồn lực tài chính cho sản xuất công nghiệp.

Còn với Krungsri, tham vọng được đặt vào tài chính tiêu dùng, khi ngân hàng kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng cao, tiêu dùng gia tăng và SHB Finance có thể củng cố vị thế trên thị trường tài chính tiêu dùng.

Từ Sabeco, Big C đến Home Credit, SHB Finance và những kế hoạch tỷ USD, dòng vốn Thái Lan đang cho thấy một bước chuyển đáng chú ý: từ việc sở hữu những doanh nghiệp bán sản phẩm cho người Việt sang tham gia vào hệ thống tài chính đứng phía sau hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.