Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp Chủ tịch China Eximbank

Hoan nghênh Chủ tịch China Eximbank Trần Hoài Vũ thăm làm việc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao hoạt động hợp tác, đầu tư của ngân hàng; China Eximbank đã tham gia thu xếp vốn cho một số dự án hạ tầng kinh tế quan trọng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Đồng thời nhấn mạnh, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong nhiều năm, trong đó việc phát triển hạ tầng chiến lược đóng vai trò vô cùng quan trọng nhằm khai thông nguồn lực, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng này. Để có thể triển khai các dự án phát triển hạ tầng, tạo động lực tăng trưởng và phát triển, Chính phủ Việt Nam đang tập trung huy động nguồn lực trong và ngoài nước, gồm nguồn vốn, công nghệ và con người.

Chủ tịch China Eximbank Trần Hoài Vũ bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển năng động, toàn diện của Việt Nam. Trong tiến trình phát triển ấy, China Eximbank vui mừng khi đã được tham gia hợp tác, hỗ trợ Việt Nam thông qua các khoản vay ưu đãi, chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng tại Việt Nam.

Cho biết những mục tiêu, kế hoạch mở rộng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam, Chủ tịch China Eximbank Trần Hoài Vũ khẳng định China Eximbank luôn sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng của 2 nước cũng như các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy hơn nữa hoạt động hợp tác, hỗ trợ về vốn cho triển khai các dự án, nhất là các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, công nghệ số, công nghiệp chế biến… tại Việt Nam

Ghi nhận thiện chí hợp tác của Chủ tịch China Eximbank, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị China Eximbank tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hoạt động hợp tác, đầu tư tại Việt Nam, chú ý tăng cường hợp tác với các ngân hàng, tổ chức tín dụng, thu xếp cung cấp vốn vay ưu đãi cho các dự án ưu tiên của Việt Nam, nhất là các dự án về hạ tầng, điện gió, năng lượng tái tạo cũng như hỗ trợ Việt Nam trong triển khai các dự án về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị China Eximbank tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hoạt động hợp tác đầu tư tại Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

China Eximbank được thành lập vào năm 1994, là ngân hàng chính sách được nhà nước tài trợ, trực tiếp dưới sự lãnh đạo của Quốc vụ viện, chuyên hỗ trợ phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư và hợp tác kinh tế quốc tế của Trung Quốc.

Với sự hỗ trợ tín dụng quốc gia, China Eximbank đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định tăng trưởng, điều chỉnh cơ cấu, hỗ trợ phát triển ngoại thương; thực hiện chức năng hỗ trợ hoạt động kinh tế đối ngoại, tài trợ xuất khẩu sản phẩm cơ điện, thiết bị đồng bộ, sản phẩm công nghệ cao, các dự án tổng thầu xây dựng và đầu tư ở nước ngoài; đồng thời thực hiện một số khoản cho vay, khoản vay ưu đãi và viện trợ đối ngoại của Chính phủ Trung Quốc.

Về các hoạt động hợp tác với Việt Nam, China Eximbank đóng vai trò chủ trì đàm phán, ký kết thỏa thuận vay đối với các khoản vay Chính phủ Trung Quốc và các khoản vay tín dụng ưu đãi bên mua và tín dụng xuất khẩu.