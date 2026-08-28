SACOMBANK lọt Top 4 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Từ những khoản đóng góp ngân sách đến định hướng tăng trưởng bền vững

Trong bảng vinh danh VNTAX 2026, những doanh nghiệp có mức đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước được ghi nhận không chỉ ở quy mô nộp ngân sách, mà còn ở năng lực tạo ra giá trị và đóng góp cho nền kinh tế. Với SACOMBANK, dấu ấn trên bảng vinh danh là kết quả của một quá trình duy trì đóng góp ở quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng trong nhiều năm, qua đó cho thấy nền tảng và chất lượng hoạt động ngày càng được nâng cao.

Cụ thể, SACOMBANK đã đóng góp 2.469 tỷ đồng vào ngân sách năm 2021, tăng lên 2.702 tỷ đồng năm 2022. Sau mức 2.177 tỷ đồng năm 2023, khoản đóng góp này tăng mạnh lên 3.916 tỷ đồng năm 2024 và tiếp tục đạt 4.304 tỷ đồng trong năm 2025. Tính chung sau 5 năm, số tiền SACOMBANK đóng góp cho ngân sách đã tăng hơn 74%, trong đó hai năm gần nhất ghi nhận bước tăng đáng kể, đưa quy mô đóng góp lên mặt bằng mới.

SACOMBANK nằm trong top 4 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách nhiều nhất

Mức đóng góp vào ngân sách nhà nước liên tục tăng qua các năm, cũng phản ánh rõ nét quá trình SACOMBANK tăng trưởng hiệu quả hoạt động; đặc biệt trong giai đoạn tái cơ cấu, từ xử lý tài sản tồn đọng, nâng cao hiệu quả vận hành đến tăng cường quản trị rủi ro. Khi hoạt động kinh doanh được cải thiện cả về quy mô và hiệu quả, ngân hàng có thêm nguồn lực để thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, đồng thời tạo nền tảng cho tăng trưởng trong dài hạn.

Tuy nhiên, đóng góp của một ngân hàng cho nền kinh tế không chỉ được thể hiện ở khoản nộp ngân sách. Đằng sau còn là hoạt động tín dụng, thanh toán, dịch vụ tài chính và hàng triệu giao dịch không tiền mặt được thực hiện mỗi ngày. Khi ngân hàng cung ứng vốn cho doanh nghiệp và người dân, dòng tiền được đưa vào sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng và đầu tư, từ đó giá trị tạo ra tiếp tục được lan tỏa trong nền kinh tế.

SACOMBANK luôn định hướng dòng vốn vào các ngành nghề thiết yếu

Những năm qua, SACOMBANK đã triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi cho những lĩnh vực được Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước khuyến khích, trong đó có nông nghiệp - nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, xuất nhập khẩu, công nghiệp hỗ trợ và các lĩnh vực ưu tiên khác. Mới đây nhất, SACOMBANK triển khai gói tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng xuất nhập khẩu trên nền danh mục gần 100.000 tỷ đồng, áp dụng đến hết 2026, với lãi suất giảm 2%. Đồng thời, ngân hàng tiếp tục dành nguồn lực 10.000 - 15.000 tỷ đồng cung ứng vốn cho các lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp FDI, qua đó hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Hơn 1.000 tỷ đồng cho cộng đồng và câu chuyện về "giá trị kép"

Nếu những khoản nộp ngân sách là một kênh SACOMBANK đóng góp trực tiếp cho nguồn lực quốc gia thì các hoạt động an sinh xã hội lại cho thấy một chiều kích khác trong chiến lược phát triển của ngân hàng.

Tại SACOMBANK, an sinh xã hội được xác định là một phần trong chiến lược phát triển bền vững, gắn với định vị thương hiệu và quá trình tạo giá trị dài hạn. Cách tiếp cận này tạo ra một "giá trị kép". Một mặt, SACOMBANK thực hiện nghĩa vụ với ngân sách thông qua kết quả kinh doanh và những khoản đóng góp trực tiếp cho Nhà nước. Mặt khác, ngân hàng dành nguồn lực để giải quyết những nhu cầu cụ thể của cộng đồng, từ hỗ trợ sinh kế, giáo dục đến chăm sóc sức khỏe và khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong giai đoạn 2017-2026, SACOMBANK đã dành hơn 1.000 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội và các hoạt động vì cộng đồng. Khoản kinh phí này được triển khai qua nhiều chương trình hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, giáo dục, y tế, xây dựng các công trình cộng đồng, hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và đồng hành cùng các địa phương trong những chương trình an sinh.

SACOMBANK đồng hành cùng ngành ngân hàng, đóng góp 15 tỷ đồng cho hoạt động tri ân người có công với cách mạng

Với hành trình đó, Ngân hàng đang cho thấy một cách tiếp cận rộng hơn về khái niệm thành công của một doanh nghiệp. Thành công đó không bị giới hạn bởi các con số trong báo cáo tài chính mà còn được đo bằng thiện cảm của cộng đồng, khả năng tạo ra giá trị cho xã hội và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Đây cũng là nền tảng để SACOMBANK hướng tới mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn mới: không chạy theo những con số ngắn hạn, mà củng cố nền tảng tài chính, nâng cao hiệu quả, hoàn tất lộ trình tái cơ cấu và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh. Khi hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn, ngân hàng có thêm nguồn lực để đóng góp cho ngân sách; khi dòng vốn được đưa đến đúng nơi cần vốn, nền kinh tế có thêm động lực tăng trưởng; và khi một phần nguồn lực được dành cho cộng đồng, giá trị của doanh nghiệp tiếp tục được lan tỏa rộng hơn.

PRIVATE 100 và VNTAX 200 của năm 2026 (dựa trên số liệu thực nộp năm 2025): Bảng VNTAX 200 Bảng PRIVATE 100 Lễ vinh danh các doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2025: Tại đây Các bài viết liên quan: https://cafef.vn/cafef-lists.html Để cung cấp các thông tin về việc gửi số liệu tham gia danh sách, quý doanh nghiệp gửi thông tin vào email info@cafef.vn hoặc liên hệ Ms Linh 0847611565.



