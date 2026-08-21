Công bố 10 doanh nghiệp thực phẩm - đồ uống không cồn tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026: Doanh nghiệp sữa áp đảo

Theo dữ liệu VNTAX 2026, 10 doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực thực phẩm - đồ uống không cồn có số thực nộp ngân sách lớn nhất trong niên độ tài chính năm 2025 đã đóng góp tổng cộng hơn 11.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Trong đó, có 3 doanh nghiệp có số thực nộp trên 1.000 tỷ đồng gồm Vinamilk, Masan Consumer và Đường Quảng Ngãi (QNS). Riêng 3 doanh nghiệp này đóng góp tổng cộng gần 7.000 tỷ đồng, tương đương hơn 62% tổng số thực nộp của Top 10.

Khoảng cách về số thực nộp giữa nhóm dẫn đầu và các vị trí còn lại khá lớn. Vinamilk và Masan Consumer là hai doanh nghiệp duy nhất trong danh sách có số thực nộp vượt 2.000 tỷ đồng, trong khi Đường Quảng Ngãi đứng ở vị trí tiếp theo với hơn 1.000 tỷ đồng.

Vinamilk và Masan Consumer bỏ xa phần còn lại

Vinamilk tiếp tục đứng đầu ngành với 3.856 tỷ đồng thực nộp ngân sách trong năm 2025. Con số này giảm gần 16% so với mức 4.569 tỷ đồng của năm 2024, song vẫn cao hơn đáng kể so với các doanh nghiệp còn lại trong danh sách.

Đứng thứ hai là Masan Consumer, với 2.059 tỷ đồng thực nộp ngân sách. Như vậy, riêng Vinamilk và Masan Consumer đã đóng góp gần 5.915 tỷ đồng, tương đương khoảng 53% tổng số thực nộp của cả Top 10.

Theo báo cáo ngành đồ uống Việt Nam quý 1/2026 của VIRAC, Vinamilk và Masan Consumer cũng là hai doanh nghiệp tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt ở nhóm đồ uống không cồn, với lợi thế từ hệ thống phân phối rộng và mạng lưới bán lẻ lớn.

Đối với Vinamilk, hoạt động kinh doanh được thúc đẩy bởi quá trình tái cấu trúc hệ thống phân phối và mở rộng độ phủ cửa hàng trên toàn quốc. Đây cũng là doanh nghiệp có danh mục sản phẩm trải rộng trong ngành sữa và các sản phẩm dinh dưỡng.

Trong khi đó, Masan Consumer hưởng lợi từ hệ thống WinCommerce và sự phục hồi của kênh bán lẻ truyền thống.

Theo Frost & Sullivan, năm 2025, Masan Consumer đang dẫn đầu thị trường nước mắm, tương ớt và nước tương; đứng thứ hai thị trường mì ăn liền, thứ tư thị trường nước tăng lực và cà phê hòa tan.

Xếp thứ ba trong danh sách VNTAX là Đường Quảng Ngãi, doanh nghiệp chuyên về đường duy nhất trong Top 10, với số thực nộp ngân sách đạt 1.025 tỷ đồng. Con số này tăng nhẹ so với mức 1.020 tỷ đồng của năm 2024.

Nutifood vượt 900 tỷ, Golden Gate tăng mạnh nhất

Ngay phía sau nhóm ba doanh nghiệp dẫn đầu là Nutifood, với số thực nộp ngân sách đạt 915 tỷ đồng, tăng gần 10% so với mức 833 tỷ đồng của năm 2024.

Cùng với Vinamilk và Nestlé, Nutifood là một trong số ít doanh nghiệp có danh mục phủ hầu hết các phân khúc của ngành sữa. Năm tài chính 2025, Nutifood ghi nhận doanh thu đạt 14.225 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 1.463 tỷ đồng.

Một doanh nghiệp sữa khác góp mặt trong Top 10 là Sữa Quốc tế LOF, mã chứng khoán IDP, với 421 tỷ đồng thực nộp ngân sách trong năm 2025. Sữa Quốc tế LOF được thành lập năm 2004 và được biết đến với các thương hiệu như sữa KUN, LOF Ba Vì, Malto, LOF và LIF.

Ngoài các doanh nghiệp sữa, danh sách còn có Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG, mã chứng khoán AIG, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nguyên liệu thực phẩm. AIG đứng thứ năm với 895 tỷ đồng thực nộp ngân sách, giảm hơn 21% so với mức 1.138 tỷ đồng của năm trước.

Đáng chú ý, Golden Gate Group là doanh nghiệp có mức tăng số thực nộp ngân sách mạnh nhất trong Top 10. Doanh nghiệp thực nộp 476 tỷ đồng trong năm 2025, tăng hơn 26% so với mức 377 tỷ đồng của năm 2024.

Con số năm 2025 của Golden Gate Group cũng cao hơn mức 439 tỷ đồng ghi nhận trong năm 2023. Golden Gate hoạt động trong lĩnh vực chuỗi nhà hàng, khác với phần lớn doanh nghiệp còn lại trong danh sách tập trung vào sản xuất thực phẩm, sữa, đồ uống hoặc nguyên liệu thực phẩm.

Tựu chung lại, Top 10 doanh nghiệp tư nhân nộp nhân sách lớn nhất ngành thực phẩm - đồ uống không cồn bao gồm nhiều nhóm hoạt động khác nhau, từ sữa, thực phẩm - đồ uống tổng hợp, đường, nguyên liệu thực phẩm đến chuỗi nhà hàng.

Thị trường bước vào giai đoạn “thanh lọc”

Theo VIRAC, ngành thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam vẫn giữ được sức nóng với dự báo tiếp tục tăng trưởng ở mức 9,6% trong năm 2025. Tuy nhiên, thị trường đang bước vào giai đoạn “thanh lọc” khắt khe, khi người tiêu dùng vẫn sẵn sàng chi tiền nhưng đặt yêu cầu cao hơn đối với chất lượng sản phẩm.

Theo báo cáo, những sản phẩm kém an toàn hoặc không rõ nguồn gốc đang dần bị loại khỏi thị trường. Yếu tố chất lượng, nguồn gốc sản phẩm và thành phần vì vậy ngày càng được người tiêu dùng quan tâm trong quá trình lựa chọn thực phẩm và đồ uống.

Các sản phẩm ít đường, ít calo và giàu dinh dưỡng đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao hơn mặt bằng chung của thị trường. Người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ, ngày càng ưu tiên những sản phẩm hỗ trợ sức khỏe và phù hợp với xu hướng sống lành mạnh.

Sự thay đổi này cũng thúc đẩy các doanh nghiệp tăng đầu tư cho nghiên cứu công thức và cải tiến nguyên liệu đầu vào. Trong đó, các dòng sữa hạt, đồ uống protein và sản phẩm “free-from”, gồm các sản phẩm không chứa lactose hoặc không chứa gluten, đang trở thành nhóm sản phẩm được nhiều thương hiệu tập trung phát triển trong năm 2026.

Theo VIRAC, năm 2026, thị trường sẽ chứng kiến sự bùng nổ của protein thay thế, bao gồm thịt thực vật, protein từ đậu nành và protein từ nấm, cùng với các sản phẩm thực phẩm bền vững.