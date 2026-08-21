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Công an Thanh Hóa công bố kết luận về PNJ trong vụ buôn lậu kim cương

| | Doanh nghiệp

Công an Thanh Hóa công bố kết luận về PNJ trong vụ buôn lậu kim cương

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin kết quả giám định và điều tra ban đầu vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định toàn bộ số kim cương buôn lậu được bán cho khách hàng cá nhân, không đưa vào hệ thống bán lẻ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) .

Đối với PNJ, cơ quan điều tra đã làm việc, thu thập và kiểm tra hồ sơ nhập khẩu kim cương của doanh nghiệp. Kết quả xác định PNJ có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương; quá trình nhập khẩu và phân phối hàng hóa ra thị trường được kiểm soát chặt chẽ, đúng với thông tin tại hồ sơ hàng hóa nhập khẩu và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Theo kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, toàn bộ số đá trong suốt nghi kim cương bị thu giữ trong vụ án là kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp.

Quá trình điều tra xác định Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAB), cùng Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên PNJ-LAB, đã câu kết thực hiện hành vi buôn lậu kim cương với các đối tượng người Ấn Độ.

Sau khi kim cương được đưa từ Hồng Kông về Việt Nam, Đặng Ngọc Thảo bị xác định đã lợi dụng kiến thức chuyên môn để mài mã số GIA được khắc trên các viên kim cương, sau đó làm mới theo mã số của PNJ-LAB và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới để bán cho khách hàng nhằm thu lợi.

Cơ quan điều tra xác định Thảo trực tiếp trục lợi toàn bộ số tiền thu được từ hành vi phạm tội.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Đặng Ngọc Thảo và Trần Tiễn Như Nghi đã câu kết cùng thực hiện hành vi buôn lậu kim cương nêu trên.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, rà soát các đối tượng có liên quan và thu giữ số kim cương buôn lậu để xử lý theo quy định pháp luật.

Anh Khôi

markettimes.vn

Từ Khóa:
PNJ

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